“No te hagas el canchero porque te mato”: cuatro delincuentes armados le robaron a una familia en La Matanza

Cuatro delincuentes le robaron a una familia en La Matanza

Cuatro delincuentes armados asaltaron en la noche del jueves a una familia cuando llegaba a su casa en la localidad de La Tablada, partido de La Matanza. El robo duró apenas 15 segundos y quedó registrado por cámaras de seguridad: los ladrones escaparon con el vehículo, celulares y hasta un par de patines de las víctimas.

El hecho sucedió cuando Andrés, la víctima, conducía su auto mientras regresaba de una práctica de patín de su hija menor, una nena de 11 años. A bordo también estaba su hijo más grande, un joven de 18 años.

En las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona que captaron la situación, se advierte que los asaltantes fingieron no prestar atención al vehículo en un primer momento. Mientras la familia se aproximaba a su domicilio, los ladrones caminaban por la vereda aparentando normalidad. Así llegaron hasta la esquina, donde se perdieron de la vista de Andrés y los chicos.

Sin embargo, al notar que descendían del auto, los sospechosos cambiaron de rumbo, volvieron sobre sus pasos y se abalanzaron sobre las víctimas.

El video muestra cómo uno de ellos se aproxima directamente hacia el conductor, apuntándole a la cabeza con un arma, mientras otro lo despoja de sus pertenencias. Al ser abordado, Andrés no ofreció resistencia, levantó las manos y entregó las llaves del auto, que los delincuentes se llevaron de inmediato.

Los hijos, en tanto, se alejaron del vehículo, pero otro de los ladrones fue hacia ellos y le robó el celular al mayor de los hermanos.

Andrés relató lo ocurrido en una entrevista con TN: “Fue cosa de segundos, que te apunten en la cara… Me dijeron ‘dame todo porque te voy a matar, no te hagas el canchero porque te mato’. Yo les di todo con los brazos abiertos mientras miraba a mis hijos, que no les hicieran nada. Es muy triste como se vive”.

Tal como se advierte en las imágenes, el hombre describió que uno de los delincuentes no usaba capucha y que él creyó que el peligro había pasado luego de que los ladrones siguieran caminando por la esquina. “Al verlos cuando llegábamos, mi hijo me dice en ese momento: ‘Mirá, todos encapuchados’. Pero cuando doblaron en la esquina, me quedé, entre comillas, tranquilo. Jamás pensé que me estaban esperando”.

Dos de los cuatro delincuentes estaban armados

Lo que siguió fueron 15 segundos de terror. Andrés señaló que intentó proteger la documentación que llevaba consigo: “Me metieron las manos en los bolsillos sacándome el celular y la billetera. En un momento les digo ‘sacá la plata, pero dejame la billetera’, porque tenía ahí los documentos, la matrícula, el registro”.

Los delincuentes, finalmente, también se llevaron el bolso de su hija que contenía los patines con los que usaba para practicar. “Ella estaba sentada atrás, pobrecita. A mi hijo también le robaron el celular”, agregó.

“Fueron segundos, pero con mucha violencia verbal y física, con empujones más que nada, no hubo golpes”, concluyó el vecino.

La Justicia trabaja para encontrar a los delincuentes, que se mantienen prófugos. Hasta el momento, el auto no fue hallado.

La ola de inseguridad en el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires no da tregua. En uno de los casos más recientes, Benito Cabrera, un jubilado de 65 años, fue asesinado a quemarropa por dos motochorros en Gregorio de Laferrere.

El crimen ocurrió la semana pasada. El hombre trató de proteger a sus nietas, de tres meses y casi cuatro años, que estaban dentro del auto durante el violento intento de robo. Los atacantes golpearon el vehículo con un arma y dispararon al no poder abrirlo. Cabrera cubrió con su cuerpo a las menores, recibiendo el impacto de bala que le provocó la muerte. Los delincuentes huyeron de la escena y permanecen prófugos.

Dos días antes del asesinato, otro episodio tuvo lugar en Lomas del Mirador, donde un motociclista fue atacado por motochorros. Los asaltantes lo persiguieron e intentaron detenerlo, disparándole en el trayecto. Sin embargo, la víctima logró huir hasta una zona con presencia policial, donde pidió ayuda.