La Justicia desligó al empresario acusado de la muerte de Liam Payne de la provisión de la cocaína que el músico consumió antes de morir

Rogelio "Roger" Nores (REUTERS/Agustín Marcarian)

El empresario Rogelio Nortes, quien fue acusado de la muerte de Liam Payne, sumó una nueva victoria en los tribunales este jueves al ser sobreseído de la imputación de haberle suministrado estupefacientes al cantante, según documentos judiciales a los que accedió Infobae.

A mediados del mes pasado, la Sala IV de la Cámara Criminal y Correccional confirmó el sobreseimiento de Nores, que fue imputado del homicidio culposo del ex cantante de One Direction por el fiscal del caso, Andrés Madrea.

Payne falleció en el hotel CasaSur de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 16 de octubre pasado, al caer del balcón de su habitación ubicada en el tercer piso, en una supuesta crisis de salud mental provocada por el consumo de grandes cantidades de cocaína -inhalada y fumada- y alcohol, combinados con sertralina, un potente antidepresivo.

El sobreseimiento también alcanzó a Esteban Grassi y Gilda Martín, los gerentes del CasaSur también acusados de la muerte del cantante, según el fallo al que accedió este medio.

El fiscal Madrea, que acusó a Nores del delito de abandono seguido de muerte, así como la jueza Laura Bruniard, que redujo la imputación a homicidio culposo, razonaron, en base a las pruebas, que el empresario argentino era responsable de la vida de la víctima.

Liam Payne

Madrea -que llevó adelante una de las más minuciosas investigaciones de la historia reciente- aseguró que el empresario tenía conciencia del riesgo del consumo de alcohol mezclado con sertralina, al haber sido advertido al respecto por una psiquiatra que trató a Payne en Estados Unidos. Este dato fue aportado en la investigación por Geoff, el padre de Liam.

La defensa de Nores, a cargo de Rafael Cúneo Libarona, entre otros abogados, apuntó que el empresario no tenía un vínculo comercial comprobado con el cantante -como, por ejemplo, ser su manager-, a pesar de que era el principal contacto del ex One Direction en Argentina tras acompañarlo en su tratamiento de desintoxicación en Miami.

La entrega de estupefacientes era la segunda imputación que pesaba sobre Nores. Este jueves, finalmente, la Sala IV, con los camaristas Ignacio Rodríguez Varela, Julio Lucini y Hernán López, decidió confirmar su sobreseimiento al respecto.

Rafael Cúneo Libarona, abogado de Nores (REUTERS/Agustin Marcarian)

La Sala aseveró que “las conversaciones entre Payne y Nores que se detallan en el anexo reservado y que se han obtenido del teléfono celular de la víctima, solo surge el requerimiento de dinero al imputado, que muchas veces se lo negó alegando que no poseía en efectivo“, y que la relación que los unía “no revela en modo alguno que interviniera de modo concreto en el suministro ni en la facilitación porque no puso al alcance o a disposición de Liam James Payne, de manera directa ni indirecta, la sustancia prohibida”.

Hay varios chats donde Payne le insiste a Nores para que le ayude a conseguir cocaína, seis gramos o más. Ese intercambio de mensajes “no aparece respondido por el imputado, silencio que no puede ser interpretado, como pretenden los fiscales, como una concretada acción de suministro de sustancias prohibidas". Y siguieron los jueces: “Ello con más razón, cuando el imputado no se alojaba en el hotel junto a la víctima”.

Por la provisión de drogas a Payne, la Sala IV ya ratificó los procesamientos con prisión preventiva para Esteban Pereyra y Braian Paiz, el empleado del hotel CasaSur y el camarero acusados de venderle cocaína al ex One Direction.