La Justicia sobreseyó al empresario argentino acusado de la muerte de Liam Payne

Liam Payne junto a Rogelio Nores

En las últimas horas, La Justicia sobreseyó a Rogelio Nores, el empresario argentino acusado del homicidio culposo del cantante Liam Payne, que falleció en el hotel CasaSur de Buenos Aires el 16 de octubre pasado al caer del balcón de su habitación ubicada en el tercer piso del lugar, en una supuesta crisis de salud mental provocada por el consumo de drogas y alcohol combinados con un potente antidepresivo.

La decisión fue tomada por los jueces Julio Lucini y Hernán López, integrantes de la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional: el voto de López fue emitido en disidencia parcial. De acuerdo al fallo, al que accedió Infobae en forma completa, también resultaron sobreseídos Esteban Grassi y Gilda Martín, los gerentes del CasaSur acusados de la muerte del ex One Direction. “La formación de esta causa no afecta el buen nombre y honor de que hubieran gozado”, establecieron ambos jueces.

Los procesamientos de Braian Nahuel Paiz y Ezequiel Pereyra -el camarero y el trabajador del hotel detenidos bajo prisión preventiva, acusados de venderle cocaína al cantante- fueron confirmados por los camaristas y seguirán encarcelados.

Nores, Grassi y Martín habían sido procesados a fines de 2024 por la jueza Laura Bruniard, que entendió, en sintonía con lo planteado por el fiscal Andrés Madrea -que condujo una investigación exhaustiva, que incluyó el análisis de más de 800 horas de filmaciones- que los tres acusados habían tenido diversos roles en la cadena de hechos que llevaron a la muerte de Payne. Nores, como un “garante”, en términos de la jueza, de la vida y estadía de Payne en la Argentina: acompañó al ex One Direction en el país tras un intento de desintoxicación en Estados Unidos y controló sus gastos según pruebas de la causa. Grassi y Martín, al no retener a Payne en el lobby del lugar tras alertar al 911 de la última crisis del cantante. En cambio, fue llevado a su habitación: en su llamado al servicio de emergencias, alertaron que la habitación tenía, precisamente, un balcón.

En el caso de Nores, el procesamiento fue apelado por su defensa, integrada, entre otros, por el abogado Rafael Cúneo Libarona, con una audiencia oral celebrada el lunes 10 en la Sala V.

Rafael Cúneo Libarona al salir de la audiencia de apelación celebrada el lunes 10 (REUTERS/Pedro Lázaro Fernández)

NOTICIA EN DESARROLLO