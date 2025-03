Qué declaró el segundo detenido por el crimen de la mujer asesinada durante un intento de robo en Carapachay

La víctima, Silvia Graciela Lepez, de 55 años, llegó muerta al hospital

Las autoridades lo buscaban intensamente hace dos semanas. Tras varias tareas de seguimiento, el miércoles lograron encontraron y lo detuvieron: está acusado de cometer el crimen de Silvia Graciela Lepez, la mujer asesinada en Carapachay durante un intento de robo. Su declaración era ansiada por el fiscal Gastón Larramendi, al frente de la causa. Sin embargo, cuando se sentó frente al imputado, este no aportó datos significativos sobre lo que ocurrió el pasado 26 de febrero.

Sus dichos fueron similares a los del primer sospechoso aprehendido por el homicidio, aunque con menos detalles. “Negó los hechos. Dijo que no tenía nada que ver, pero que no iba a contestar ninguna pregunta”, señaló una fuente con acceso al caso a Infobae respecto de la breve indagatoria al imputado, de 30 años, capturado por la DDI de Vicente López.

En la misma línea se había defendido la semana pasada su presunto cómplice, quien también se desligó del episodio que quedó grabado por las cámaras de seguridad. No obstante, él lo hizo con más contundencia. "Yo no estuve, no soy ninguno de esos. Estaba en mi casa. Hay cámaras por el barrio”, aseguró quién también dio un extenso detalle de lo que hizo aquel día. Aún sigue aprehendido.

Silvia Lepez, asesinada durante un intento de robo en Vicente López

Si bien la causa ya cuenta con dos detenidos, fuentes judiciales aseguran que aún resta encontrar a un presunto involucrado más en el homicidio de la vecina de Vicente López, que murió tras recibir un disparo en la cabeza cuando escapaba de un asalto en la puerta de su casa.

El tercer sospechoso ya fue identificado y es buscado intensamente por la zona Norte del Gran Buenos Aires, donde se presume que está resguardado.

El crimen

El homicidio ocurrió el pasado 26 de febrero, cerca de las 19.30, en la calle José Hernández al 5600, Carapachay. Una cámara de seguridad ubicada a pocos metros de la esquina registró el momento en el que los dos ladrones mataron a Lepez.

Según se ve en las imágenes, una dupla de delincuentes vestidos con remeras blancas se acercaron abruptamente a la camioneta en la que viajaba la víctima con su esposo, quien estaba terminando de estacionar su camioneta frente a su casa. Ambos volvían del gimnasio, según contó luego uno de sus hijos.

Los ladrones venían de un raid. Habían robado una Ford Terretory blanca en las calles Porchia y Misiones, a dos cuadras del lugar donde atacaron al matrimonio, confirmaron fuentes policiales.

El segundo detenido por el crimen de Carapachay

“Los venían siguiendo desde San Martín”, revelaron fuentes del caso y dijeron que el esposo de Lepez intentó evadirlos con una maniobra y, en ese momento, les dispararon.

El proyectil impactó en la cabeza de la mujer, que iba en el asiento del acompañante. Su marido la trasladó a un centro de salud, con la asistencia de móviles municipales que abrieron el camino hacia el sanatorio. Sin embargo, Lepez ingresó muerta a la clínica Independencia con una herida de arma de fuego en la zona occipital izquierda.

La declaración del primer detenido

El primer sospechoso del homicidio de Lepez negó haber participado del crimen y contó ante las autoridades qué hizo en el momento en el que se cometió el hecho.

“Cuando pasó esto del robo, el día miércoles alrededor de las 19 y las 20 horas, yo salí de mi casa en mi bicicleta de color mitad azul y mitad amarilla y fui a la casa de una piba que vive sobre la calle Rivadavia a mitad de cuadra entre Figueroa Alcorta y otra que no sé... Como no la encontré, a las 20.30 o 21.00 horas vuelvo por la calle Figueroa Alcorta y doblo en la esquina donde hay un gimnasio, sigo el recorrido y fui haciendo zig-zag hasta mi casa”, aseguró.

El primer detenido por el crimen

Según su relato, un rato más tarde, luego de cenar, “a eso de las 22 o 23 horas”, E. volvió a salir, esta vez para ir a lo de su hermana. Pero en el camino el sospechoso se cruzó con un hombre al que identificó como M. y que circulaba en un Volkswagen Fox negro.

E., dijo que ese miércoles M. le propuso “ir a comprar y dar una vuelta”. “Fuimos con el auto hasta la calle Andrés Lamas a comprar drogas y de ahí volvimos y me dejó en mi casa”, aseguró.

“En el trayecto, él (M.) me ofrece para que al día siguiente (ayer) lleve el auto a cambio de 6 gambas y me dice que el auto iba a estar estacionado sobre San Cayetano y con la llave arriba de la rueda. También me dejó una bolsa transparente con una remera negra marca Fila de color negra, la que tenía puesta cuando me agarraron”, continuó su coartada.

Y completó: “En esa bolsita puede ser que estuvieran las llaves del Toyota Yaris que aparecieron en el allanamiento. La remera Fila es la que usó él en el video robando el Yaris. Después, al otro día a la tarde me agarraron con el auto llevándolo a Villa Hidalgo donde él me dijo que lo deje. Ahí me agarraron y me dijeron que era un auto robado, que había un Yaris y una muerte”.