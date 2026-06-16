Los días de Camila Galante y sus hijos en los parques de Disney antes del debut de Argentina en el Mundial

Camila Galante eligió Disney World para vivir los días previos al debut de la selección argentina en el Mundial 2026. Mientras Leandro Paredes se concentraba con el equipo de Lionel Scaloni para enfrentar a Argelia en Kansas City, su esposa llevó a sus tres hijos, Victoria, Gio y Lautaro, a recorrer los parques del complejo de Orlando, en Florida.
El plan quedó registrado en una extensa galería de fotos que Galante compartió en sus redes sociales. Las imágenes mostraron a la familia en distintos rincones de Walt Disney World: desde el Magic Kingdom hasta el Animal Kingdom, con paradas en tiendas, atracciones y los jardines del complejo.
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La jornada en el Magic Kingdom arrancó con la postal obligada frente al castillo de Cenicienta. Camila posó con sus tres hijos en la explanada principal: ella con gafas de sol oscuras y camiseta azul, Victoria con una remera roja y el brazo levantado, Gio detrás con una sonrisa, y el pequeño Lautaro en su cochecito gris con una camiseta blanca y detalles rojos. El castillo iluminado por la luz del atardecer completó el cuadro.
A lo largo del día, Galante volvió varias veces al mismo punto de referencia. En una foto sola, apoyada en una baranda negra con el castillo de fondo, el sol resaltó las torres azules y doradas de la construcción. Más tarde, ya entrada la tarde, el cielo se tiñó de naranjas y rojos intensos detrás de la silueta del castillo, una de las imágenes más llamativas de la serie.
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La recorrida incluyó también una parada en la fuente de Cenicienta. Gio apareció solo frente a la estatua de la princesa, ubicada sobre un estanque de azulejos rosas, con un fondo pintado de motivos florales naranjas y amarillos. El cartel en la base decía “Cinderella Fountain”.
Dentro de una de las tiendas del parque, Camila se tomó una selfie frente a un espejo ovalado de marco decorativo. Llevaba puestas las vinchas de orejas de Minnie Mouse con lazo de lunares, camiseta azul oscuro y varios collares. En la misma tienda, Victoria eligió sus propios souvenirs: una caja de Teletubbies y un peluche de la línea Pop Mart, con la camiseta del Inter Miami puesta.
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Las tazas giratorias también tuvieron su lugar en el álbum. La foto mostró las clásicas tazas en colores pastel bajo un techo de vigas metálicas rosas y lámparas colgantes, con adultos y niños esperando su turno. Poco después, Camila y Lautaro montaron juntos un caballo de carrusel. La imagen, tomada a través de un espejo decorativo con motivos dorados, multiplicó las figuras y las líneas en una composición que Galante eligió incluir entre sus favoritas del día.
El pequeño Lautaro fue uno de los protagonistas de la jornada. En otra foto, aparece solo en el cochecito en primer plano, con expresión seria y gorra roja, con el castillo de Cenicienta recortado al fondo. Más tarde, en el Animal Kingdom, lo volvieron a capturar desde el cochecito Dior con una figura de Mickey Mouse sobre su cabeza, con los ojos celestes mirando directo a la cámara.
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La visita al Animal Kingdom sumó sus propias postales. El Árbol de la Vida, la estructura emblemática del parque, apareció en toda su magnitud bajo un cielo de nubes blancas. Una escultura vegetal de varios metros en forma de figura femenina, rodeada de flores y plantas tropicales, fue otra de las imágenes que Galante eligió documentar.
La jornada también tuvo su escala fuera de los parques. En un supermercado Target, Camila sostuvo a Lautaro en brazos mientras el bebé, vestido con una remera Adidas, agarraba con las dos manos un guante de espuma con la inscripción “#1 Dad”. La imagen, tomada entre las góndolas de juguetes, fue parte del mismo álbum del viaje.
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Al cierre del día en el Magic Kingdom, los tres hermanos posaron juntos a la salida: Victoria con las vinchas de Minnie, Lautaro en el cochecito y Gio al lado con gorra negra. La luz del atardecer sobre las palmeras del estacionamiento cerró la secuencia del paseo.
Sobre la experiencia, Camila escribió: “Siempre es mágico pasar por acá”. La respuesta del jugador de Boca no tardó en llegar y escribió en los comentarios: “Amores de mi vida”.
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El debut de Argentina ante Argelia, pautado para las 22 horas del martes en el estadio de Kansas City, encontrará a Leandro Paredes en el campo de juego y a su familia con el álbum de Disney ya guardado en el teléfono.
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