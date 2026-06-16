Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense: “Jorge Macri no entendió nunca la Ciudad de Buenos Aires, le quedó grande”

El ministro estuvo en los estudios de Infobae en Vivo.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, cuestionó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a quien acusó de xenofobia tras su propuesta de un “muro contra la barbarie” del conurbano. También sostuvo que la gestión de la Ciudad “le quedó grande”.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en los estudios de Infobae en Vivo, luego de que Macri propusiera blindar los accesos a la Ciudad desde el Gran Buenos Aires con presencia policial: “Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno de Kicillof”.

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En esa línea, Alonso respondió este martes al mediodía que los dichos del jefe de gobierno porteño fueron “para la tribuna” y “el barro de redes sociales”.

“Yo lo que veo es un jefe de Gobierno desesperado porque le está yendo muy mal políticamente y trata de echarnos la culpa de lo que pasa. Es una comunicación xenófoba y excluyente, hablando de barbarie", lamentó el ministro bonaerense, y agregó que el 90 por ciento de los efectivos de la fuerza porteña viven en el conurbano.

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En diálogo con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Facundo Kablan y Fede Mayol, opinó: “Habla de que no entendió nunca la Ciudad de Buenos Aires, le quedó grande. Inventa estas cosas que no tienen ningún fundamento”.

Según detalló el ministro de Seguridad, en la Ciudad de Buenos Aires no se tenía registro de la existencia de “Pequeño J”, identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano, señalado como presunto coautor del triple femicidio narco de Florencio Varela.

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“No sabían que existía. Me discutían, que era un invento. Tenía su base en el Bajo Flores”, siguió.

Según detalló el ministro de Seguridad, en la Ciudad de Buenos Aires no se tenía registro de la existencia de “Pequeño J”.

Durante la entrevista, el funcionario también se refirió a los intentos de secuestro registrados en la Provincia en los últimos días, específicamente en Ezeiza y Burzaco: “No es un delito que hoy esté ocurriendo”.

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Según opinó, los secuestros extorsivos “desaparecieron” y no muestran un incremento en las estadísticas, aunque advirtió que sí existen casos de personas que contraen deudas con prestamistas y terminan involucradas en ese tipo de situaciones.

“Empiezan a recurrir a prestamistas informales, vinculados a delincuentes y eso termina después en tiros, a veces en una amenaza grave y hasta en el homicidio. Eso se duplicó del año pasado a este”, señaló.

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Asimismo, se refirió a la aparición de nuevos delincuentes que, debido a los problemas de empleo, atraviesan situaciones de desesperación y “enseguida caen, porque no tienen una mente criminal”.

Respecto de los problemas de narcotráfico, relató que este lunes se realizó un allanamiento por drogas en Florencio Varela. Durante el procedimiento, un efectivo identificado como Facundo Giménez fue baleado y perdió la vida.

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“El mayor problema en la Provincia de Buenos Aires y en la Argentina tiene que ver con la droga. Acá estábamos haciendo un trabajo con drones en el sur de Florencio Varela. Son zonas semirrurales, se esconden en los campos”, advirtió.

“Una parte de la cocaína que entra a la Argentina ingresa por organizaciones paraguayas que la traen hasta el conurbano”, aseguró Alonso.

En este caso, los delincuentes eran de nacionalidad paraguaya. Según precisó, en general este tipo de bandas cuenta con entrenamiento militar o parapolicial recibido en el país vecino y suele utilizar armas largas.

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“Una parte de la cocaína que entra a la Argentina ingresa por organizaciones paraguayas que la traen hasta el conurbano”, aseguró.

Alonso señaló que, en paralelo, existen organizaciones de origen peruano que, según describió, son “más silenciosas, más sagaces y más sanguinarias”. “En la Argentina no tenemos carteles que dominan el territorio, sino pequeñas organizaciones o clanes familiares que dominan una localidad, que tienen proveedores”, explicó.

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El ministro concluyó que las fuerzas federales están “absolutamente desmanteladas” y denunció la falta de “inversión”. En ese sentido, afirmó: “El gobierno nacional nos quitó el fondo de seguridad.

“No se está haciendo trabajo en las fronteras. No se escucha que las fuerzas desarticulen organizaciones narco, ni hay enfrentamientos como los que tenemos nosotros en la Provincia”.