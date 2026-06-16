La FAO presenta los resultados del proyecto RECLIMA en el oriente de El Salvador

La FAO presentó los resultados del proyecto RECLIMA en la zona oriental de El Salvador para fortalecer la resiliencia de productores frente al cambio climático./ (FAO)

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó los resultados del proyecto RECLIMA en la zona oriental de El Salvador.

Esta iniciativa, ejecutada en conjunto con los ministerios de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) y con financiamiento del Fondo Verde para el Clima (GCF), se orienta a fortalecer la resiliencia de productores y productoras frente al cambio climático.

RECLIMA desplegó sus acciones en la zona oriental del país, región caracterizada por alta vulnerabilidad climática y altos índices de pobreza rural. Según las publicaciones oficiales y datos disponibles, los departamentos beneficiados en la zona oriental de El Salvador incluyen principalmente San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión. Estas zonas concentran una parte considerable de la producción agropecuaria nacional y son recurrentemente afectados por sequías, inundaciones y degradación de suelos.

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El proyecto reporta la atención directa a más de 40,449 productores y productoras, fortaleciendo su seguridad alimentaria y capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos. La participación de mujeres supera el 70% en algunos procesos, reflejando un enfoque inclusivo en su ejecución.

Los principales resultados de RECLIMA:

Escuelas de Campo (ECAs): Se establecieron 1,301 ECAs para capacitar a familias agricultoras en prácticas resilientes ante el cambio climático.

Entre las técnicas impulsadas destacan la implementación de sistemas agroforestales y silvopastoriles, conservación de suelos, producción de abonos orgánicos, y el manejo eficiente de hortalizas y sistemas de riego.

El proyecto RECLIMA atendió a más de 40.449 productores y productoras para mejorar la seguridad alimentaria y la respuesta ante eventos climáticos extremos./ (FAO)

Restauración de ecosistemas degradados: El proyecto promovió 55 planes territoriales que involucraron a más de 21,000 personas y fortalecieron 54 viveros comunitarios. Se desarrollaron acciones para la recuperación de ecosistemas y protección de fuentes de agua, elementos críticos para la sostenibilidad agrícola en la región.

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Gobernanza local y articulación: RECLIMA fortaleció la gobernanza en los territorios con la participación de más de 1,100 actores locales, entre ellos asociaciones de desarrollo comunal (ADESCOS), gobiernos municipales, juntas de agua, organizaciones y ONG. Esta articulación fue clave para gestionar recursos y definir prioridades en la adaptación y mitigación del cambio climático.

Participación e inclusión: El proyecto destaca la integración de comunidades e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, potenciando la coordinación y el impacto de las acciones. La equidad de género y la participación activa de mujeres han sido pilares en el desarrollo de los procesos.

Contexto y relevancia

La zona oriental de El Salvador enfrenta desafíos ambientales marcados por la variabilidad climática, la degradación de suelos y la presión sobre los recursos hídricos. Los departamentos beneficiados tienen una población conjunta que supera 1.2 millones de habitantes, según proyecciones recientes. La agricultura es la principal fuente de ingresos en muchas comunidades, por lo que la implementación de prácticas resilientes resulta determinante para asegurar medios de vida sostenibles.

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RECLIMA estableció 1.301 Escuelas de Campo para capacitar a familias agricultoras en sistemas agroforestales, conservación de suelos, abonos orgánicos y riego./ (FAO)

El proyecto RECLIMA evidencia la importancia de la colaboración entre agencias internacionales, el Estado salvadoreño y organizaciones locales para afrontar el cambio climático, mejorar la seguridad alimentaria y promover el desarrollo rural sostenible.

La articulación de esfuerzos y la inversión en capacidades locales se perfilan como estrategias fundamentales para la resiliencia de las comunidades rurales en el oriente del país.