El Salvador

La FAO presenta los resultados del proyecto RECLIMA en el oriente de El Salvador

La iniciativa, aplicada con instituciones del Estado y apoyo del Fondo Verde para el Clima, reporta beneficios para más de 40,449 familias rurales expuestas a sequías e inundaciones

Guardar
Google icon
La FAO presentó los resultados del proyecto RECLIMA en la zona oriental de El Salvador para fortalecer la resiliencia de productores frente al cambio climático./ (FAO)
La FAO presentó los resultados del proyecto RECLIMA en la zona oriental de El Salvador para fortalecer la resiliencia de productores frente al cambio climático./ (FAO)

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó los resultados del proyecto RECLIMA en la zona oriental de El Salvador.

Esta iniciativa, ejecutada en conjunto con los ministerios de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) y con financiamiento del Fondo Verde para el Clima (GCF), se orienta a fortalecer la resiliencia de productores y productoras frente al cambio climático.

RECLIMA desplegó sus acciones en la zona oriental del país, región caracterizada por alta vulnerabilidad climática y altos índices de pobreza rural. Según las publicaciones oficiales y datos disponibles, los departamentos beneficiados en la zona oriental de El Salvador incluyen principalmente San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión. Estas zonas concentran una parte considerable de la producción agropecuaria nacional y son recurrentemente afectados por sequías, inundaciones y degradación de suelos.

PUBLICIDAD

El proyecto reporta la atención directa a más de 40,449 productores y productoras, fortaleciendo su seguridad alimentaria y capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos. La participación de mujeres supera el 70% en algunos procesos, reflejando un enfoque inclusivo en su ejecución.

Los principales resultados de RECLIMA:

Escuelas de Campo (ECAs): Se establecieron 1,301 ECAs para capacitar a familias agricultoras en prácticas resilientes ante el cambio climático.

Entre las técnicas impulsadas destacan la implementación de sistemas agroforestales y silvopastoriles, conservación de suelos, producción de abonos orgánicos, y el manejo eficiente de hortalizas y sistemas de riego.

El proyecto RECLIMA atendió a más de 40.449 productores y productoras para mejorar la seguridad alimentaria y la respuesta ante eventos climáticos extremos./ (FAO)
El proyecto RECLIMA atendió a más de 40.449 productores y productoras para mejorar la seguridad alimentaria y la respuesta ante eventos climáticos extremos./ (FAO)

Restauración de ecosistemas degradados: El proyecto promovió 55 planes territoriales que involucraron a más de 21,000 personas y fortalecieron 54 viveros comunitarios. Se desarrollaron acciones para la recuperación de ecosistemas y protección de fuentes de agua, elementos críticos para la sostenibilidad agrícola en la región.

PUBLICIDAD

Gobernanza local y articulación: RECLIMA fortaleció la gobernanza en los territorios con la participación de más de 1,100 actores locales, entre ellos asociaciones de desarrollo comunal (ADESCOS), gobiernos municipales, juntas de agua, organizaciones y ONG. Esta articulación fue clave para gestionar recursos y definir prioridades en la adaptación y mitigación del cambio climático.

Participación e inclusión: El proyecto destaca la integración de comunidades e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, potenciando la coordinación y el impacto de las acciones. La equidad de género y la participación activa de mujeres han sido pilares en el desarrollo de los procesos.

Contexto y relevancia

La zona oriental de El Salvador enfrenta desafíos ambientales marcados por la variabilidad climática, la degradación de suelos y la presión sobre los recursos hídricos. Los departamentos beneficiados tienen una población conjunta que supera 1.2 millones de habitantes, según proyecciones recientes. La agricultura es la principal fuente de ingresos en muchas comunidades, por lo que la implementación de prácticas resilientes resulta determinante para asegurar medios de vida sostenibles.

RECLIMA estableció 1.301 Escuelas de Campo para capacitar a familias agricultoras en sistemas agroforestales, conservación de suelos, abonos orgánicos y riego./ (FAO)
RECLIMA estableció 1.301 Escuelas de Campo para capacitar a familias agricultoras en sistemas agroforestales, conservación de suelos, abonos orgánicos y riego./ (FAO)

El proyecto RECLIMA evidencia la importancia de la colaboración entre agencias internacionales, el Estado salvadoreño y organizaciones locales para afrontar el cambio climático, mejorar la seguridad alimentaria y promover el desarrollo rural sostenible.

La articulación de esfuerzos y la inversión en capacidades locales se perfilan como estrategias fundamentales para la resiliencia de las comunidades rurales en el oriente del país.

Temas Relacionados

FAOCambio climáticoClimaSostenibilidadEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Centroamérica concentró el 31.8% de las remesas a América Latina y el Caribe en 2025 y lideró el crecimiento regional

La subregión captó parte relevante del récord de USD 174,400 millones enviado al área, con una fuerte dependencia en Honduras, Nicaragua y El Salvador, donde esos flujos representan entre 27.3% y cerca de 30% del Producto Interno Bruto

Centroamérica concentró el 31.8% de las remesas a América Latina y el Caribe en 2025 y lideró el crecimiento regional

El Niño podría reducir cosechas y elevar precios de alimentos en Nicaragua

Con una probabilidad del 61% de incidencia de El Niño en Nicaragua, el sector agrícola enfrenta un panorama adverso para el ciclo 2026-2027. Agricultores reportan atrasos en la siembra y el riesgo de que las cosechas de maíz y frijol sean insuficientes tanto para el consumo interno como para la exportación

El Niño podría reducir cosechas y elevar precios de alimentos en Nicaragua

El sector azucarero salvadoreño proyecta pérdidas de hasta $50 millones en 2026, según representante de Asprocaña

De enero a abril de 2026 las exportaciones de azúcar de caña o remolacha sumaron 213.8 millones de kilogramos, lo que representa un incremento interanual del 123.5 %, pese a ello, un dirigente gremial asegura que que se registrarán pérdidas este año.

El sector azucarero salvadoreño proyecta pérdidas de hasta $50 millones en 2026, según representante de Asprocaña

Las lluvias de la temporada en Guatemala ya dañaron 1,513 viviendas

La Secretaría Ejecutiva de la CONRED reportó 463 incidentes atendidos y 6,956 personas afectadas, con el mayor impacto en Alta Verapaz, mientras se anticipan más precipitaciones y crecidas repentinas de ríos

Las lluvias de la temporada en Guatemala ya dañaron 1,513 viviendas

Nueve fallecimientos y una incidencia en aumento marcan la evolución del dengue en Panamá

Los reportes oficiales muestran una progresión constante de los contagios desde inicios de año, especialmente en áreas metropolitanas y costeras.

Nueve fallecimientos y una incidencia en aumento marcan la evolución del dengue en Panamá

TECNO

Robots humanoides de compañía arrasan en ventas: se cargan cada 4 horas y son personalizables

Robots humanoides de compañía arrasan en ventas: se cargan cada 4 horas y son personalizables

Cuáles son las diferencias reales entre iPhone 11, 12, 13 y 14 y qué modelo elegir

Qué jugadores han ganado más seguidores en el Mundial 2026: Vozinha, Endrick y Neymar al tope

Cómo tener foto con Vozinha de Cabo Verde: ganó millones de seguidores tras juego con España

Abrir archivos desde la carpeta temporal del navegador es el peor error si tienes PC

ENTRETENIMIENTO

Disney revela el primer tráiler de “Hexed” con la voz de Hailee Steinfeld

Disney revela el primer tráiler de “Hexed” con la voz de Hailee Steinfeld

Hollywood subasta el sable de luz y la mano de Luke Skywalker de Star Wars: cuánto cuesta el combo más icónico de la saga

Jennifer López habla de los cambios que sufrió tras su divorcio de Ben Affleck: “Sentí que mi vida me explotaba en la cara”

El imparable éxito global de “El día de la revelación”: Spielberg conquista la taquilla con una campaña sin precedentes

Sam Levinson explicó su elección por el desenlace de Rue en “Euphoria” y el homenaje detrás de la última temporada

MUNDO

El tránsito marítimo en el Estrecho de Hormuz sigue paralizado pese al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

El tránsito marítimo en el Estrecho de Hormuz sigue paralizado pese al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

La amenaza invisible que retarda la reapertura del Estrecho de Ormuz: miles de minas iraníes en el fondo marino

Polonia prepara una batería de medidas para albergar una base militar permanente de EEUU

Una moto robada en 1984 reapareció y volvió a manos de su dueño en Italia más de 40 años después: “Pensé que era una broma”

El régimen de Irán ejecutó a dos hombres por participar en las protestas de enero