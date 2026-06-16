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Panamá crece 4.8% en el primer trimestre impulsada por comercio, construcción y Canal

Los resultados muestran una economía apoyada en servicios y logística, mientras sectores tradicionales continúan enfrentando dificultades

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La economía panameña generó B/.22,550.7 millones durante el primer trimestre de 2026, según el INEC. (Foto: Shutterstock)

El Producto Interno Burto (PIB) de Panamá inició 2026 con una expansión de 4.8%, impulsada por el dinamismo del comercio, la construcción, el transporte y las operaciones vinculadas al Canal de Panamá.

Sin embargo, no todos los sectores avanzaron al mismo ritmo: la agricultura, las actividades portuarias y la intermediación financiera registraron retrocesos durante los primeros tres meses del año.

Según el informe divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la economía panameña alcanzó un valor de $22,550.7 millones entre enero y marzo de 2026, lo que representó un aumento de $1,032.2 millones respecto al mismo período de 2025.

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El crecimiento se mantuvo en el mismo nivel observado durante el cuarto trimestre del año pasado, cuando la economía también avanzó 4.8%, consolidando una trayectoria de expansión moderada tras la desaceleración registrada en años anteriores.

La Línea 3 del Metro y el Cuarto Puente sobre el Canal figuran entre las obras que impulsaron el crecimiento de la construcción. Cortesía MOP
La Línea 3 del Metro y el Cuarto Puente sobre el Canal figuran entre las obras que impulsaron el crecimiento de la construcción. Cortesía MOP

El desempeño estuvo respaldado principalmente por actividades orientadas al mercado interno. Entre ellas sobresalieron el comercio al por mayor y menor, la construcción, el transporte terrestre de pasajeros, los hoteles y restaurantes, las actividades inmobiliarias y empresariales, así como los servicios vinculados al entretenimiento y la creatividad.

Uno de los motores más importantes fue el sector transporte, almacenamiento y correo, cuyo valor agregado creció 8.2%, la mayor expansión entre las principales actividades económicas.

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El resultado estuvo impulsado por las operaciones del Canal de Panamá, cuyos ingresos por peajes aumentaron 5.4%, favorecidos por un mayor número de tránsitos diarios tras la recuperación de los niveles de agua en la vía interoceánica.

También contribuyó el transporte aéreo, gracias al incremento del movimiento de pasajeros y carga en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El comercio se ubicó como otro de los sectores más dinámicos. Las actividades comerciales registraron un crecimiento de 6.4%, impulsadas por mayores ventas de combustibles, materiales de construcción, maquinaria y equipos en el segmento mayorista, así como por el aumento en las ventas de textiles, alimentos, bebidas y automóviles en el comercio minorista.

Mujer adulta de cabello oscuro en un pasillo de supermercado, examinando la etiqueta nutricional de un paquete de galletas rojas mientras consulta una app en su smartphone.
El comercio mayorista y minorista registró uno de los mejores desempeños del trimestre con una expansión de 6.4%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A ello se sumó una recuperación de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón, especialmente de productos químicos, maquinaria y equipos eléctricos.

La construcción también mantuvo una tendencia positiva al crecer 6.5%. El avance estuvo asociado al desarrollo de proyectos residenciales y al progreso de grandes obras públicas como la Línea 3 del Metro de Panamá, el Cuarto Puente sobre el Canal y diversos proyectos de rehabilitación y construcción de carreteras.

Otros sectores mostraron resultados favorables, aunque más moderados. Hoteles y restaurantes crecieron 4.9% gracias al aumento de turistas y visitantes; las actividades inmobiliarias, profesionales y administrativas avanzaron 3.4%; las manufacturas aumentaron 3.4%; mientras que información y comunicación registró un crecimiento de 2.7% impulsado por una mayor demanda de telefonía móvil, internet y televisión por cable.

No obstante, algunos sectores continuaron enfrentando dificultades. El más afectado fue el agropecuario, cuyo valor agregado cayó 4.3%. El principal golpe provino de las exportaciones de banano, que se desplomaron 80.6%, además de las disminuciones registradas en pescado fresco, camarones y producción de leche.

Las exportaciones de banano se redujeron 80.6%, convirtiéndose en uno de los principales factores detrás de la caída del sector agropecuario. EFE
Las exportaciones de banano se redujeron 80.6%, convirtiéndose en uno de los principales factores detrás de la caída del sector agropecuario. EFE

Aunque las exportaciones de piña crecieron 36.6% y las de sandía 45.6%, no fueron suficientes para compensar la caída de otros productos tradicionales.

Las actividades financieras y de seguros también registraron una contracción de 0.6%. El informe atribuye este resultado a una desaceleración de los préstamos locales, especialmente en segmentos relacionados con la construcción, la industria manufacturera y el sector público.

Otro dato llamativo es que, a pesar del buen momento que atraviesa la logística panameña, el Sistema Portuario Nacional continuó mostrando señales de debilidad. El movimiento de contenedores medido en TEU disminuyó 0.7% durante el trimestre y la carga a granel cayó 1.2%, aunque la carga general registró un fuerte aumento de 39.4%.

En materia energética, la generación renovable volvió a ganar protagonismo. La producción hidráulica, eólica y solar aumentó 9.3%, mientras la generación térmica disminuyó 30.8%, reflejando una mayor participación de fuentes limpias en la matriz energética nacional.

El informe también evidencia una mejora en la recaudación tributaria. Los impuestos sobre la producción netos de subsidios aumentaron 12.2%, impulsados por mayores ingresos provenientes de importaciones, el ITBMS y otros tributos asociados a la actividad económica.

Las operaciones del Canal de Panamá aumentaron sus ingresos por peajes gracias al incremento de los tránsitos diarios. Reuters
Las operaciones del Canal de Panamá aumentaron sus ingresos por peajes gracias al incremento de los tránsitos diarios. Reuters

Los resultados del primer trimestre muestran una economía que sigue apoyándose en los servicios, la construcción, el comercio y la plataforma logística para sostener su crecimiento. Sin embargo, también revelan desafíos pendientes en sectores como la agricultura, la actividad portuaria y la intermediación financiera, áreas que continúan rezagadas frente al dinamismo observado en otras ramas productivas.

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