Guatemala: El hospital General San Juan de Dios refuerza la bioseguridad por un brote de COVID-19

El personal médico del Hospital San Juan de Dios utiliza equipo de protección personal reforzado y mantiene estrictos protocolos de bioseguridad en sus instalaciones tras un brote de COVID-19. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Hospital General San Juan de Dios detectó 66 casos activos de COVID-19 al 16 de junio de 2026 en la Ciudad de Guatemala, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en un brote concentrado en áreas que atienden a pacientes con sistemas inmunitarios comprometidos y que, de acuerdo con la cartera, fue contenido con vigilancia epidemiológica antes de extenderse a otros servicios.

La cifra incluye 43 trabajadores de la salud y 23 pacientes internados, según el comunicado oficial del MSPAS. El ministerio indicó que el Departamento de Epidemiología del hospital activó el 9 de junio mecanismos internos de monitoreo para detectar los contagios y aplicar medidas de contención.

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El contraste más cercano dentro de la red pública aparece en el Hospital Roosevelt, que informó el 15 de junio que desde enero de 2026 realizó cerca de 4.000 pruebas para detectar enfermedades respiratorias y confirmó solo 32 casos positivos de COVID-19.

El brote se concentra en Hemato Oncología, Nefrología y Medicina Interna

El MSPAS situó la concentración del brote en tres servicios del San Juan de Dios: Hemato Oncología, Nefrología y Medicina Interna. Se trata de áreas que atienden a pacientes con condiciones de salud que los vuelven más vulnerables frente a infecciones respiratorias, según el ministerio.

Personal médico con equipo de protección refuerza las medidas de bioseguridad en el Hospital San Juan de Dios tras un brote de COVID-19, manteniendo un entorno hospitalario seguro y controlado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa característica ayuda a explicar la diferencia con el Roosevelt. El texto oficial del MSPAS señaló que Hemato Oncología y Nefrología concentran a personas con sistemas inmunitarios comprometidos, lo que facilita la propagación del virus una vez que ingresa al entorno hospitalario.

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El ministerio sostuvo que los mecanismos de vigilancia epidemiológica permanente permitieron detectar el brote antes de que alcanzara otras áreas del hospital. La respuesta se apoyó en el monitoreo activado por el Departamento de Epidemiología desde el 9 de junio, según la misma comunicación oficial.

El hospital mantiene la atención sin interrupciones, según el MSPAS

El MSPAS afirmó que los servicios de atención del San Juan de Dios continúan sin interrupciones. Esa continuidad, según el ministerio, se sostiene en protocolos de bioseguridad reforzados en distintas áreas del centro asistencial.

Entre las medidas vigentes, el hospital detalló el uso obligatorio de mascarilla para personal y pacientes, el lavado frecuente de manos y sesiones de capacitación para los trabajadores de salud. El MSPAS agregó que existe disponibilidad suficiente de equipo de protección personal tanto para el personal sanitario como para los pacientes internados.

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El comunicado también reiteró el compromiso del hospital con la atención médica de calidad, de acuerdo con los lineamientos técnicos e institucionales vigentes. El San Juan de Dios, ubicado en la 1.ª avenida 10-50 de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, funciona bajo la supervisión del MSPAS y atiende a población de todo el país como hospital nacional de referencia de tercer nivel.

El hospital llegó a sostener 181 camas exclusivas para COVID-19 en 2020

La situación actual es más acotada que la vivida durante la pandemia, pero reabre una alarma en un hospital que ya enfrentó etapas de saturación extrema. Entre marzo de 2020 y agosto de 2021, el San Juan de Dios atendió más de 24.000 pacientes con COVID-19 en emergencias, hospitalizó a 2.245 y registró 824 fallecidos, según datos del entonces director ejecutivo Gerardo Hernández

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Cuando el SARS-CoV-2 llegó a Guatemala en marzo de 2020, el hospital reconvirtió de forma abrupta su operación: trasladó el área de emergencia, habilitó cuatro Centros de Atención de Pacientes con Enfermedades Respiratorias y en septiembre de 2020 alcanzó 181 camas exclusivas para pacientes con COVID-19.

El punto más crítico llegó en agosto de 2021, cuando la circulación de la variante delta llevó al hospital a superar el 100% de ocupación en las áreas COVID. En ese momento realizaba más de 300 pruebas diarias y pidió a los cuerpos de socorro que no trasladaran pacientes durante 48 horas para reorganizar los servicios.

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