República Dominicana

Más de 26 mil familias reciben raciones alimenticias en sectores vulnerables en República Dominicana

La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria desplegó durante cinco días un operativo de entrega casa por casa de kits con productos básicos para hogares priorizados, como parte de la estrategia nacional de apoyo social

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Más de 26 mil familias de zonas vulnerables de Santiago recibieron alimentos en una jornada de cinco días organizada por Dasac en República Dominicana. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)
Más de 26 mil familias de zonas vulnerables de Santiago recibieron alimentos en una jornada de cinco días organizada por Dasac en República Dominicana. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

Más de 26 mil familias de zonas vulnerables de Santiago recibieron alimentos durante una jornada de cinco días organizada por la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) en República Dominicana. Esta iniciativa, parte de las acciones sociales del gobierno, tiene el objetivo de apoyar a los hogares que enfrentan mayores dificultades económicas y fortalecer la seguridad alimentaria en comunidades identificadas como prioritarias.

La medida consiste en la entrega directa, casa por casa, de kits de raciones alimenticias crudas. Cada kit contiene productos básicos que permiten a las familias preparar comidas en sus hogares. De acuerdo con información oficial de Dasac, los alimentos distribuidos están destinados a cubrir las necesidades inmediatas de los beneficiarios y forman parte de una política sostenida de asistencia social impulsada por el gobierno nacional.

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Los sectores de Santiago beneficiados incluyeron Camboya, Rafey, Ensanche Libertad, Los Pepines, Pekín, Cristo Rey, La Otra Banda, Villa Liberación y Baracoa. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)
Los sectores de Santiago beneficiados incluyeron Camboya, Rafey, Ensanche Libertad, Los Pepines, Pekín, Cristo Rey, La Otra Banda, Villa Liberación y Baracoa. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

Entre los sectores de Santiago beneficiados en esta jornada figuran Camboya, Rafey, Ensanche Libertad, Ensanche Bermúdez, Los Pepines, Suelo Duro, Ensanche Mirador, La Yagüita de Pastor, El Hoyo, Bella Vista, Santa Lucía, Pekín y Cristo Rey. También se realizaron entregas en comunidades como La Otra Banda, Villa Liberación y Baracoa. La selección de las zonas se realizó a partir de un diagnóstico previo que identificó los sectores con mayor vulnerabilidad y necesidad de apoyo alimentario.

El director de Dasac, Edgar Augusto Féliz Arbona, explicó que el operativo responde a la política gubernamental de garantizar la seguridad alimentaria de las familias con menos recursos. “Continuamos trabajando con la gente, llevando apoyo y soluciones integrales a las familias que más lo necesitan”, señaló Féliz Arbona al destacar la importancia del acompañamiento permanente a los hogares beneficiarios.

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La entrega de alimentos en Santiago se realizó casa por casa con kits de raciones alimenticias crudas y productos básicos para los hogares beneficiarios. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)
La entrega de alimentos en Santiago se realizó casa por casa con kits de raciones alimenticias crudas y productos básicos para los hogares beneficiarios. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

La jornada de entrega de alimentos incluyó la presencia del presidente Luis Abinader, quien participó en un encuentro con más de 400 estudiantes de centros educativos públicos y privados de Santiago. Durante esta actividad, los estudiantes recibieron un almuerzo preparado por los Comedores Comunitarios, reforzando así el componente alimentario de la estrategia social gubernamental.

Adicionalmente, las acciones incluyeron actividades específicas para madres de la región. El programa “Madres que Sostienen, Alimentan y Protegen” se desarrolló en los municipios de Tamboril, Baitoa y Gran Arena del Cibao, con el propósito de brindar apoyo directo a mujeres responsables de hogares y fortalecer su capacidad de cuidado y alimentación familiar.

Luis Abinader participó en Santiago en un encuentro con más de 400 estudiantes, que recibieron un almuerzo preparado por los Comedores Comunitarios. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)
Luis Abinader participó en Santiago en un encuentro con más de 400 estudiantes, que recibieron un almuerzo preparado por los Comedores Comunitarios. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

Según datos oficiales, los equipos de Dasac mantuvieron presencia constante en las comunidades intervenidas para asegurar que la ayuda llegara directamente a los hogares identificados como prioritarios. La institución informó que este tipo de operativos continuará realizándose en otros sectores de Santiago y en diferentes provincias del país, en el marco de los programas de asistencia social diseñados para ampliar su alcance y cobertura.

La entrega de alimentos forma parte de una serie de acciones que buscan mitigar los efectos de la vulnerabilidad social y garantizar el acceso a productos básicos para quienes más lo necesitan en República Dominicana. Las autoridades han reiterado su compromiso de mantener y fortalecer este tipo de iniciativas en beneficio de las familias más afectadas por la inseguridad alimentaria.

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