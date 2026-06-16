Economía

La agencia Bloomberg puso el foco en la fiebre argentina por la figurita dorada de Messi

La edición de esta año de las tradicionales de figuritas incluye 20 estampas extra especiales, que no tienen lugar en el álbum pero se venden por hasta USD 140

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Más allá del álbum de figuritas, este año los coleccionistas argentinos dejan todo por conseguir figuritas especiales
Más allá del álbum de figuritas, este año los coleccionistas argentinos dejan todo por conseguir figuritas especiales

Mientras Lionel Messi se prepara para saltar a la cancha el martes en el primer partido de su sexta y última Copa del Mundo de la FIFA, los argentinos persiguen un premio diferente: su codiciada figurita dorada.

En los días previos al torneo, miles de niños y adultos se reunieron cada fin de semana en el Parque Rivadavia, un histórico parque del centro de Buenos Aires, donde los coleccionistas intercambian estampillas, monedas y, ahora, figuritas de Panini SpA para completar sus álbumes con las estampas de los jugadores de las 48 selecciones que participan en la Copa del Mundo.

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Tras conquistar el último torneo en 2022, Messi es el rey indiscutible.

“Si la consigo, me la guardo para toda la vida. Va a dormir conmigo”, dijo Franco Logiurato, de 14 años.

El álbum de este año tiene espacio para 980 estampas y el fabricante italiano ofrece además 20 coleccionables especiales de los jugadores más populares, cada uno disponible en versiones morada, bronce, plata y oro. Según dijo la empresa a Bloomberg, aparece una pegatina coleccionable adicional, en promedio, cada 100 paquetes.

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Logiurato ya completó su álbum —algo que le costó a su padre un sueldo entero— y ahora está decidido a conseguir la figurita dorada de Messi.

“Pensá”, dijo. “Es el último Mundial de Messi. Es de oro. O sea, es lo más valioso que existe”.

La fiebre ha contribuido a la escasez y ha disparado los precios. Panini recomienda vender los sobres que contienen siete estampas por alrededor de USD 1,40, pero los kioscos que logran conseguir existencias cobran hasta USD 2,10, según Ernesto Acuña, presidente del sindicato de quiosqueros.

Durante el último Mundial, el gobierno argentino de izquierda intervino ante la escasez. Bajo el mandato del presidente libertario Javier Milei, Acuña afirmó que el sindicato no ha vuelto a impulsar el tema.

“Es una minieconomía”, dijo Tomás Mingrone, de 25 años, quien pasa los fines de semana comprando, vendiendo e intercambiando figuritas repetidas. Un adolescente acababa de acercarse para ofrecerle una estampa regular de Messi. Mingrone ofreció USD 10,50. El vendedor se marchó.

Un niño frunce el ceño con una figurita en la mano, y una niña sonríe revisando sus figuritas junto a un álbum Panini FIFA World Cup 2026 en una mesa de madera.
La figurita más desesada se ofrece hasta por USD 140 (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Acá hay chicos de 12 o 13 años que ganan 100.000 pesos al día. Es increíble”, afirmó.

Los hijos de la superestrella argentina también se han sumado a la fiebre, según contó Messi en una entrevista reciente, y están intentando completar sus propios álbumes.

“Una batalla ganada”

Mingrone asegura que sabe identificar los sobres que contienen figuritas coleccionables “extras” y los vende cerrados, sin abrir, por USD 17,49 cada uno. Logiurato compró dos, pero no encontró su Messi dorado. Mingrone calcula que ha abierto unos 20.000 sobres y solo ha encontrado dos versiones doradas de la codiciada estrella argentina.

Santiago Arce, de 22 años, fue uno de los pocos afortunados que encontró el Messi dorado y lo ofrece por USD 140. Para conseguirlo, intercambió cuatro estampas muy cotizadas —la del portugués Cristiano Ronaldo, el francés Kylian Mbappé, el egipcio Mohamed Salah y el inglés Jude Bellingham— junto con 10 tarjetas brillantes y 25 regularess.

“Cada extra tiene su propia historia. Cada una es una batalla ganada”, dijo Arce.

No todos los presentes en el parque estaban buscando la versión dorada.

Tahiel Cortez, de 11 años, acababa de sacar una pegatina común de Messi de un paquete y sonreía de oreja a oreja.

“No lo puedo creer”, dijo. “¡Me salió Messi!”.

Todavía le faltan 120 figuritas para completar su álbum. Pero, por un momento, eso parecía importar muy poco.

A partir del 15 de julio, Panini pondrá a la venta figuritas sueltas para ayudar a completar los álbumes. Las coleccionables adicionales no estarán disponibles, informó la empresa.

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