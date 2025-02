Cositorto lloró antes de ser condenado por el caso Generación Zoe: “Jamás tuvimos la intención de estafar a nadie”

Leonardo Cositorto pidió perdón y lloró antes de conocer la pena en su contra

Antes de que los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte, titulares del Tribunal de Goya, Corrientes, anunciaran la condena de 12 años de prisión para Leonardo Cositorto, considerado por los jueces como el “ideólogo, fundador y creador” de Generació Zoe, el líder de la megaestafa rompió en llanto al dar un breve discurso. “Jamás tuvimos la intención de estafar a nadie”, aseguró entre lágrimas.

En el marco de la audiencia de cesura que puso fin al juicio, Cositorto inició su exposición con un pedido de disculpas a los magistrados por el altercado que protagonizó el viernes pasado, cuando lo declararon culpable de asociación ilícita y coautor de reiterados fraudes.

“Vuelvo a pedir disculpas por lo del otro día. Quiero que quede claro que no me levanto yo en contra de la autoridad. Sí me levanto contra la corrupción, contra la coima, el soborno, la mentira”, sostuvo el imputado.

Luego, puso en tela de juicio el proceso al cual fue sometido: “Desde el primer día que me senté aquí pedí que haya una justicia independiente, cosa de la que tengo dudas por algunas cosas que observé”.

Firme en su postura, Cositorto insistió en su inocencia y se desligó, nuevamente, de las acusaciones por estafas. “Nosotros jamás tuvimos la intención de estafar a nadie. Siempre pensamos en grande, pero siempre nos mantuvimos sencillos, estudiando dos o tres horas por día, y oramos dos o tres horas por día. Y ayudamos a la gente. Jamás vinimos acá a quitarle la plata a la gente de Goya, y mucho menos haber ido a Uruguay pensando en hacer algo acá”.

Finalmente, Cositorto fue condenado a 12 años de prisión. Los jueces consideraron que no solo estafó a miles de personas en la ciudad de Goya, sino que también le perjudicó la vida personal a quienes confiaron en Generación Zoe para volcar sus ahorros.

En la lectura de las condenas, el juez Carbajal enfatizó que Cositorto recibió la pena más alta por ser considerado “ideólogo, creador y fundador de este conglomerado delictivo”, en referencia a Generación Zoe.

La lectura de la condena de Leonardo Cositorto

Por su parte, Asimismo, los magistrados correntinos dispusieron 8 años de cárcel para Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino y Miguel Ángel Echegaray. Todos ellos fueron condenados como miembros y coautores del delito de estafa con modalidad de delito continuado.

Las prisiones preventivas serán sostenidas. En el caso de Echegaray Batista y Cositorto retornarán a la provincia de Córdoba, ya que allí tienen pendientes otras acusaciones.

En cuanto a Camelino, se resolvió que quede en libertad bajo el requisito de que deberá fijar domicilio en Goya y deberá presentarse cada semana a la fiscalía. También deberá entregar su pasaporte.

Luego de conocer las condenas, Cositorto fue retirado de la sala con chaleco antibalas y en medio de una fuerte custodia policial.