Caso Loan: solicitaron que se cite a declarar a Camila Núñez, una de las testigos claves en la investigación

Camila Núñez declaró dos veces en la causa

La investigación para esclarecer qué sucedió con Loan Danilo Peña continúa a dos meses de la desaparición del niño. Ahora, la defensa de dos de los detenidos solicitó que se cite a declarar a Camila Núñez, una de las testigos claves en la causa, puesto que aseguró que desconfía de Laudelina y dijo estar convencida de que el objetivo primario era llevarse a su hija.

La presentación formal de la solicitud, a la que tuvo acceso Infobae, estuvo en manos de los abogados Marcelo Hanson y Jorge Montti, que representan a Mónica Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez. Ellos fueron los primeros detenidos en la causa, junto con Antonio Benítez. Los tres fueron quienes acompañaron a los niños al naranjal, cuando desapareció Loan.

Los abogados utilizan como fundamento en su pedido una entrevista que Núñez brindó a Crónica TV, en la que, según indican en el escrito, “esboza allí circunstancias que podrían estar directamente relacionadas con los apremios ilegales denunciados en la indagatoria de nuestro asistido procesal Daniel Oscar Ramírez y que sin dudas significan conductas obstructivas para esta investigación y que podrá develarse en la testimonial que se peticiona”.

“Téngase presente que la testigo además refiere tener en su poder fotos y capturas de pantalla de mensajes de celular vía WhatsApp. Todo lo cual podrá comprobarse extensamente en la audiencia respectiva”, alegan los letrados. Por esto mismo, pidieron que se cite de forma urgente de la manera más ágil que estime la Justicia que corresponde.

Pasaron más de dos meses de la desaparición de Loan Danilo Peña

Núñez declaró dos veces en la causa, cuando sobre el expediente recaía un secreto de sumario. La mujer de 24 años es esposa de Diego “Huevo” Núñez, sobrino de Laudelina y José Peña, el papá de Loan. Ella estuvo ese 13 de junio en la casa de la abuela Catalina, del paraje correntino Algarrobal, cuando el nene de 5 años desapareció, y también presenció la búsqueda del menor.

Luego de que Laudelina planteara la versión de un accidente, Núñez se presentó espontáneamente ante el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, para poner en duda la declaración de la tía del niño. Laudelina relató que María Victoria Caillava y su marido, el capitán de navío retirado Carlos Pérez atropellaron a Loan y luego la obligaron, bajo amenaza, a encubrirlos y desviar el curso de la investigación.

“Caillava estaba con la mamá de Loan”, habría sido la frase de la testigo en base a lo que pudo reconstruir Infobae. Días después, Núñez habló en una entrevista con este medio y aseguró: “Yo desconfío de Laudelina”. También expresó lo mismo sobre Caillava y Pérez. Además, dijo estar convencida de que el objetivo primario de ese día de las personas que se llevaron a su primito podía haber sido su nena, aunque finalmente cambiaron de planes: “Yo pienso en mi hija y no me siento segura acá, ni siquiera en Goya. Me quiero ir lejos”.

Sobre el día en el que Loan fue visto por última vez, Camila relató: “Antonio salió de la casa por delante. Fue el primero en irse al naranjal. Después, a los 5 o 10 minutos, lo siguió Ramírez con los chicos. Laudelina, Millapi y yo íbamos detrás”.

Laudelina Peña es una de las principales sospechosas

Camila era la última. Cuando llegaron a la tranquera, Millapi siguió camino. Ella y Laudelina regresaron. “Yo me lamentaba que no había agarrado la carretilla para juntar leña y mi tía me dijo que iba a una planta de naranjas que estaba ahí al costado. Y ahí regresamos a la casa de la abuela”, continuó.

Cuando llegaron, Camila se puso a pelar los fritos y le pasó el cuchillo a la tía. “Carlos, entonces, empezó a decir que se iban a ver el partido y Victoria le avisa que va a buscar mandarinas para llevarse. La tía la sigue. La abuela iba más atrás”, detalló. Y añadió: “Pérez empezó a caminar de un lado para el otro como nervioso. José estaba en la mesa”.

Al poco tiempo, Laudelina regresó a la casa y dijo que Loan faltaba. De esta manera, Camila salió de la vivienda y se encontró a Benítez. “Le dije a Antonio que le pregunte a la vecina María Isabel (González) si no había pasado Loan para su casa. Fue solo y yo volví para la casa. Allá ya no estaban Pérez y Caillava ni su vehículo. A mi tía no la había visto. Sólo estaba su hija mayor y le cuento que se perdió, que le avise a su hermana y salgan a buscarlo”, señaló y agregó: “La abuela estaba al frente, observando a ver si aparecía por otro camino el nene. No sé dónde estaba José”.

Tras la presentación judicial, solo resta esperar que la jueza Cristina Pozzer Penzo decida si hace lugar a la solicitud de la defensa de Ramírez y Millapi y convoca a Núñez a brindar declaración nuevamente.