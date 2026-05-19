Crimen y Justicia

Encontraron calcinada a una docente y exconcejal de Mendoza: investigan un femicidio

Margarita Gutiérrez, de 74 años, fue hallada en su casa de Junín tras el llamado de una vecina al 911. El cuerpo presentaba signos de violencia. Era la madre de Ever Demaldé, exDT de Independiente Rivadavia

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Brutal femicidio en Mendoza: encontraron calcinada a una docente y exconcejal de Junín
Margarita Gutiérrez era la madre del exentrenador de Independiente Rivadavia, Ever Demaldé

Una docente jubilada de 74 años y exconcejal de Rivadavia-Junín, provincia de Mendoza, fue hallada muerta en su vivienda. Una vecina encontró a Margarita Gutiérrez parcialmente calcinada y con signos de violencia en su casa de la calle Isaac Estrella, según confirmó el Ministerio Público Fiscal de esa región.

La última información aportada por la Unidad Fiscal, y en función de la prueba recopilada hasta el momento por las autoridades, derivó en que la causa se investigue como homicidio agravado por femicidio.

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El hallazgo se produjo alrededor de las 9.30, tras el aviso de una vecina al 911 que advirtió que la puerta de la vivienda permanecía abierta desde hacía varias horas.

El hecho provocó fuerte conmoción en la ciudad debido a la relevancia pública de Gutiérrez, quien recibió en vida un homenaje al ser nombrado un jardín de infantes en reconocimiento a su labor educativa, en 2016. La víctima era madre de Ever Demaldé, exdirector técnico de Independiente Rivadavia.

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Hombre de mediana edad con camiseta blanca y ribete azul, cordón y silbato, mirando directamente. Fondo borroso de campo deportivo con red
Ever Demaldé, exdirector técnico de Independiente Rivadavia y uno de los hijos de la víctima (@csir.oficial)

Por directiva del fiscal en jefe Mariano Carbajal, los fiscales de Instrucción Facundo Garnica y Carlos Alberto Giuliani encabezan la investigación en el lugar, siguiendo las pautas de la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín. Conforme al protocolo, se activó el procedimiento de femicidio, informó el Ministerio Público Fiscal.

La investigación también analiza la hipótesis de un crimen cometido en ocasión de robo, aunque el esclarecimiento depende de los resultados de necropsia realizados por el Cuerpo Médico Forense, señalaron autoridades. Las pericias en curso buscan establecer el momento y la causa de muerte, así como verificar la posible sustracción de bienes.

Hasta el momento, y para preservar la instrucción, la Fiscalía informó que no se difundirán más datos relacionados a la causa, conforme al comunicado oficial.

Pesar en el mundo del fútbol

Tras conocerse el crimen y que la víctima era la mandre de Ever Demaldé, se generó gran repercusión en el universo del fútbol mendocino. El técnico, de 38 años, había sido confirmado recientemente como director técnico del Calicut Football Club, equipo que participa en la Superliga de Kerala, en India.

El mensaje del Club Atlético San Martín de Mendoza lamentando el fallecimiento de Margarita Gutiérrez
El mensaje del Club Atlético San Martín de Mendoza lamentando el fallecimiento de Margarita Gutiérrez (@atleticoclubsanmartin)

Su trayectoria internacional incluye roles como ayudante de campo de Marcelo Bielsa en el Olympique de Marsella y de Bert van Marwijk en la selección de Arabia Saudita. Como entrenador principal, dirigió equipos en Emiratos Árabes, Georgia y Panamá, así como a Independiente Rivadavia al inicio de la temporada 2023, campaña que culminó con el ascenso del club a Primera División.

La figura de Demaldé es reconocida en la provincia debido a su vínculo con el fútbol local, ya que además de su paso por Independiente Rivadavia trabajó en el Atlético Club San Martín, que expresó sus condolencias tras conocerse el femicidio.

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