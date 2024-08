Caso Loan: ya tiene fecha la ampliación de la indagatoria de Benítez y la jueza dijo que no asegura que puedan “encontrar al niño”

Loan lleva 76 días desaparecido

Mientras la querella ha pedido una nueva reconstrucción de lo sucedido en el paraje Algarrobal ese 13 de junio pasado en que desapareció Loan Danilo Peña (5), se confirmó la fecha de la ampliación de la indagatoria de Antonio Benítez, uno de los siete detenidos por la sustracción y ocultamiento del nene correntino. En ese contexto, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, dijo a un medio local: “No podemos asegurar encontrar al niño, encontrarlo con vida”.

Según pudo saber Infobae de fuentes de la investigación, el próximo miércoles se hará la ampliación indagatoria pedida por el mismo Benítez. Será la segunda vez que el detenido frente a la jueza del caso. En la primera oportunidad, aseguró: “Creo que se lo llevaron”. Sin embargo, a pesar de un despliegue que incluyó drones, buzos, rastrillajes masivos, pericias telefónicas, tres fiscales y detectives de elite de las fuerzas federales, todavía no se sabe qué pasó con el chico.

”Queda por definirse si es modalidad presencial o remota. El servicio penitenciario, por sustancia, carecería de condición traslado”, explicaron las fuentes consultadas por este medio sobre la próxima indagatoria al preso en el Complejo Penitenciario Federal III de General Güemes, de la provincia de Salta.

La noticia se conoce el mismo día en que tomaron relevancia las declaraciones de la jueza Pozzer Penzo con ‘Corrientes en el Aire’, donde también habló de limitaciones que enfrenta la justicia en la búsqueda del menor: “Podemos asegurar los medios, pero no se puede asegurar que el resultado... Cuando empezó todo esto, que el caso todavía estaba en la provincia, escuchaba decir que si no lo encuentran es culpa de la Justicia, y no. Nosotros vamos a poner lo mejor, no lo dudo, pero no podemos asegurar encontrar al niño, encontrarlo con vida, encontrarlo en determinadas condiciones. Eso me parece que ya es ponernos un saco muy pesado, que resulta de cumplimiento imposible asegurar que esto va a ocurrir”.

Caso Loan: jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo

En esa entrevista, la magistrada explicó también que “no hay una dualidad de búsqueda o investigación, de que se si se hace esto se deja lo otro... La búsqueda (de Loan) es permanente, continua, sistemática a nivel nacional e internacional”.

Y describió: “La búsqueda es tan vertiginosa, junto con lo que es la investigación, que si tenemos una alerta, que hay que hacer una audiencia, yo la hago. Como es tanta la producción de crudo, para mí es importante escucharla, preguntarle, tenerle interacción con estas personas. Y en segundo lugar, nuestros recursos son muy limitados y tenemos que agudizar el ingenio”. Actualmente, unas cuatro mil alertas están analizadas, mientras que otras están en proceso.

Pozzer Penzo también destacó la importancia de la obtención de pruebas con un sustento para avanzar en la investigación. “Tendremos que ver, digamos, cuál es el móvil que puede tener mayor sustento probatorio,” subrayó y remarcó: “La carátula sigue igual... Yo respeto las hipótesis, lo cual no quiere decir que estemos desorientados”. Para concluir, recordando que “la familia del niño ha sido informada del estado actual de la investigación”.

La última foto de Loan antes de su desaparición

Justamente, hace dos días, la familia del niño desaparecido difundió un video solicitando ayuda para encontrarlo y obtener justicia: “Acá estamos todos unidos. Loan, te estamos esperando”.

El caso

El niño fue visto por última vez el 13 de junio pasado, cuando asistió a un almuerzo junto a su padre en la casa de su abuela Catalina. Tras esa comida, fue con su tío Benítez hasta el naranjal. También fueron con ellos otros cinco chicos y dos adultos: Mónica Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez, también presos. En ese contexto, el niño se esfumó.

Por el hecho, también están presos la tía del nene Laudelina Peña; el matrimonio conformado por María Victoria Caillava (ex funcionaria municipal) y Carlos Pérez (capitán de navío retirado); y Walter Maciel, el ex comisario que lideró la búsqueda del niño en un primer momento.

El ex policía Francisco Amado Méndez, vinculado a Maciel, fue liberado tras su detención el mes pasado, pero sigue siendo investigado.