El mapa de la desesperada búsqueda de Loan en Corrientes: el recorrido y las principales pistas que analiza la Justicia

Las fuerzas federales buscan a Loan en Corrientes

Desde el jueves pasado no hay novedades de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que desapareció en la zona rural de la localidad de 9 de Julio, en Corrientes, cuando salió a buscar naranjas desde la casa de su abuela y no regresó. En la zona se realiza un operativo en conjunto de fuerzas federales y locales sin precedentes en la provincia.

Durante los rastrillajes, las autoridades realizaron hallazgos cruciales que se analizan y conforman una línea recta en el mapa, tal como puede observarse en la infografía de Infobae. La propiedad desde la que partió el chico, junto a otros cinco menores y tres adultos, está ubicada a 4 km. al sur de la ruta 123, en el paraje Algarrobal.

El naranjal, en tanto, está a solo 600 metros al norte de la vivienda, en dirección a la traza asfáltica. Y, siguiendo, esa línea recta de 4 km al sur y de 3 km al este, se encontró a un kilómetro y medio el botín que fue reconocido por la familia de Loan. En tanto, las huellas del calzado se encontraron a 2.5 km. de la casa de Marta, la abuela de Loan.

Al mismo tiempo, se espera el resultado de laboratorio de evidencias halladas en el camino: material fecal, restos de vómito y las huellas en el barro. En tanto, se descartó, por el momento, que la naranja cortada, la media con sangre y una mancha hemática encontrada en el terreno sean del chico desaparecido.

En el lugar, trabajan sin descanso más de 1000 personas pertenecientes a Prefectura Naval, Policía de Corrientes, el Centro de Operaciones de Emergencia, Brigadistas, Bomberos Voluntarios, el Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal.

La búsqueda ya lleva 10 mil hectáreas recorridas e incluye el rastrillaje con avionetas, helicópteros, lanchas, gomones, la división de canes de la Policía de Entre Ríos y Santa Fe. Además, trabajan parapentistas y Gendarmería Nacional aportó tecnología avanzada -como drones con visión nocturna- en la casa de la abuela del menor y todas las áreas cercanas en donde podría haberse alejado.

Los drones inteligentes reforzaron el rastreo aéreo en el quinto día de búsqueda del niño de 5 años, en Corrientes. El servicio de internet Starlink garantiza la operatividad de los dispositivos para la recopilación y envío de información en tiempo real. El sistema de conectividad satelital asegura las tareas de la Policía de Misiones, de las otras fuerzas e incluso es de suma utilidad para los medios de prensa que cubren la búsqueda.

Continúa la intensa búsqueda de Loan (Gentileza: Diario Río Negro)

Por otro lado, hay tres pilotos de la División VAPNP, equipados con modernos drones recientemente adquiridos de marca EDJI Enterarse MATTICE 30-T. Los dispositivos cuentan con cámara térmica, siendo de suma importancia para este tipo de búsqueda, además de su capacidad para cubrir largas distancias, entre otras cualidades tecnológicas.

“Es una zona de muchos esteros y malezal. Paja colorada en sectores de 60 centímetros a 1 metro de altura. Lugares de pino y pequeños montes nativos, algunas zonas son de muy difícil acceso”, detalló un especialista que participa en la búsqueda.

Aunque no descarta otra hipótesis, para el fiscal Juan Carlos Castillo, Loan se perdió. “Loan tomó un rumbo que no era hacia la casa y, en principio, no se lo llevó nadie”, aseguró horas atrás.

Los detenidos por abandono de persona

El fiscal imputó formalmente por abandono de persona a los tres adultos que lo vieron por última vez. Se trata de Bernardino Antonio Benítez, el tío del niño, y una pareja de amigos suyos, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y Mónica del Carme Millapi.

El juez de Garantías Lucio López Lecube, ahora en turno, concedió la prisión preventiva sin plazo solicitada por el funcionario del Ministerio Público Fiscal. En tanto, los involucrados en la causa se abstuvieron de declarar.