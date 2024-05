Un condenado por haber matado a dos personas en una picada mortal pidió revisar su condena

El momento en el que Schoeller impactó el vehículo familiar de los Pizzorno

Luego de que la Justicia sentenciara que Pablo Mancini y Germán Schoeller eran coautores penalmente responsables de la muerte de David Pizzorno (42) y su hijo, Valentino (8), ocurrida en un accidente automovilístico provocado por una picada, la defensa de Mancini presentará un pedido para que revisen la condena aplicada. Según señalaron, apelarán para que los jueces consideren quitarle las carátulas de “dolo eventual” y “coautoría” del hecho.

El siniestro sucedió el 20 de marzo de 2021 en la zona sur de Rosario, cuando los condenados corrían una picada que terminó de forma abrupta al colisionar contra el auto de la familia Pizzorno en la intersección de la Avenida del Rosario y Ayacucho. A pesar de que las víctimas fatales fueron David y Valentino, en el vehículo también se encontraba la esposa y madre del menor de edad, Cintia D.

Durante la celebración del juicio oral, la Fiscalía presentó una serie de pruebas y pericias que permitieron condenar a Mancini y Schoeller a cumplir 12 años de prisión y otros 10 años de inhabilitación para conducir por haber sido señalados como los coautores responsables de los delitos de “homicidio simple”, en perjuicio de David y Valentino Pizzorno, “lesiones graves”, respecto de Cintia D. y N.A que viajaba como acompañante de Mancini, ambos agravados por dolo eventual en concurso ideal y realización de pruebas de velocidad y destreza sin la debida autorización legal en concurso real.

Según la información obtenida por el diario La Capital, los representantes legales de Mancini la apelación tendrá como base la premisa de que su cliente no mató a las víctimas. En este sentido, los fiscales adelantaron que el recurso buscará solventarse en el hecho de que el auto Citröen C4 que conducía el condenado no impactó con el Citröen C3 de la familia.

El pedido será presentado de manera formal este viernes a las 8 horas, por lo que dependerá del Tribunal conformado por los jueces Manuel Llaudet, Tomás Orso y Daniel Curik analizar el fallo expedido por los magistrados Paula Álvarez, Rafael Coria y Fernando Sosa. Cabe destacar que en la lectura del veredicto presentado en diciembre del año pasado, los representantes del Poder Judicial de Rosario argumentaron el paralelismo en la pena por haber sido coautores intelectuales del hecho al haber participado de la picada.

Frente a esto, una fuente de la Fiscalía interpretó que “no es pertinente el pedido de absolución”, debido a que ambos ya habían sido sindicados con el mismo grado de responsabilidad. Asimismo, remarcó que “Mancini no mata por un cuarto de fracción de segundo, según las pericias, no los mató por el mero azar, por casualidad”, en referencia a que los resultados de la pericias indicaron que el Citröen C4 no rozó el auto de Pizzorno, pero como conducía a 134 km/h logró desestabilizarlo hasta que Schoeller impactó el costado izquierdo del rodado.

El momento en el que Mancini y Schoeller cruzaron al auto de la familia Pizzorno

“Está muy probado, ahora es una discusión jurídica por considerarlo coautor funcional y se lo condena por dolo eventual”, subrayaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) al recordar que Mancini “pasó una intersección con rojo intermitente sin frenar. Circuló a altísima velocidad con una señal que es asimilable a un cartel de pare, donde el conductor debe detener su vehículo, verificar que no viene nadie y continuar el paso”. Además, remarcaron que el cruce entre la Avenida del Rosario y Ayacucho “es un cruce peligroso”, por lo que debería de haber circulado con mayor precaución.

Los funcionarios judiciales sostuvieron que el recurso legal no tenía justificación, debido a que la defensa de Schoeller optó por no apelar la sentencia que ya fue fijada por la Justicia. En este sentido, reforzaron la hipótesis de que ambos fueron autores intelectuales del hecho, ya que las cámaras de seguridad demostraron que ambos se habían realizado señas de luces para iniciar la picada desde la esquina de Avenida del Rosario y Castro Barros.