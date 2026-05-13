Crimen y Justicia

Tragedia en Córdoba: chocó con la moto contra un perro y murió atropellado por dos camionetas

El conductor perdió la vida en un accidente vial en la ruta 158. Las autoridades buscan respuestas ante el incidente inesperado

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Moto chocó contra un perro y murió en la ruta 158 en Cordoba
Escena de la moto donde falleció la víctima del accidente en Córdoba

Un motociclista falleció en un accidente múltiple en la ruta 158 de la provincia de Córdoba, en el tramo que conecta Quebracho Herrado y San Francisco, muy cerca del límite con Santa Fe. El hecho ocurrió cuando la víctima, que circulaba en una Benelli blanca de 150 cc, impactó contra un perro que cruzaba la calzada y cayó sobre el asfalto.

De acuerdo con fuentes policiales locales, tras ese primer choque, el hombre quedó tendido sobre la ruta y fue atropellado por una camioneta Ford EcoSport conducida por un vecino de Freyre de 54 años, quien no pudo evitar la maniobra y eludir el impacto.

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Segundos después, una Volkswagen Amarok al mando de un hombre de 39 años, oriundo de Villa María, que circulaba en sentido contrario, también lo arrolló.

Los servicios de emergencia que arribaron al lugar confirmaron que el motociclista falleció de manera instantánea en el lugar, debido a la gravedad de las heridas sufridas.

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Según consignó la prensa local, los conductores de ambas camionetas resultaron ilesos tras el accidente.

El episodio generó conmoción en Córdoba por inédita sucesión de hechos que derivaron en la tragedia.

A raíz del siniestro, las autoridades provinciales dispusieron el corte total de la ruta 158 durante varias horas para permitir el trabajo de la Policía Científica. Los peritajes buscan esclarecer la mecánica exacta del accidente y determinar si la visibilidad o el estado del camino influyeron en el desenlace fatal.

Los conductores de las camionetas fueron puestos a disposición de la Justicia de manera preventiva mientras se desarrolla la investigación, caratulada como “homicidio culposo”.

Las diligencias judiciales se concentran en reconstruir la secuencia de los hechos y analizar los factores intervinientes, con especial atención a las condiciones del camino y la visibilidad al momento del siniestro.

Según datos oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), los usuarios de motos representaron el 46% de las víctimas fatales por siniestros viales en Argentina durante el año 2025. En regiones como el noroeste y noreste argentino, 6 de cada 10 personas fallecidas en el tránsito viajaban en este tipo de vehículos.

Un nuevo sistema para la matriculación de motociclistas

Hasta ayer, no existía una formación obligatoria y específica para quienes capacitan o toman exámenes a motociclistas en los Centros Emisores de Licencias de Conducir, lo que genera diferencias de evaluación entre jurisdicciones.

Frente a esta situación, desde este martes, la ANSV puso en marcha en Las Talitas, provincia de Tucumán, un sistema de capacitación y matriculación para instructores y evaluadores de licencias de conducir de motos con el fin de evitar esas discrepancias.

ANSV LANZA UNA MATRÍCULA NACIONAL PARA INSTRUCTORES DE MOTOS
La ANSV puso en marcha un nuevo sistema de capacitación para los cursos de instrucción para la emisión de licencias de conducir en motociclistas

El esquema implica un sistema de formación con contenidos teóricos y prácticos sobre conducción segura, normativa vial, técnicas de manejo y criterios estandarizados de evaluación. La capacitación tendrá una duración de 14 horas, con una instancia online y otra presencial en pista.

Quienes superen ambas etapas del proceso recibirán una matrícula nacional con una validez de dos años. Este documento formará parte del Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), lo que permitirá un registro preciso y una trazabilidad efectiva sobre las evaluaciones realizadas en todo el país.

La matrícula será un requisito excluyente para todas las personas que aspiren a desempeñar roles de instrucción o evaluación. Es decir, ningún instructor o evaluador podrá ejercer sin contar con este aval oficial.

El inicio del programa está previsto en la provincia de Tucumán, en el marco de una fase inicial que abarcará las regiones del NOA y NEA. Estas zonas han sido identificadas como las de mayor mortalidad de motociclistas en Argentina, y luego se extenderá hasta el resto del territorio nacional.

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