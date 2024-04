Un anciano de 84 años murió electrocutado mientras trabajaba en un campo de Córdoba

En la localidad cordobesa de Oliva, un anciano de 84 años murió electrocutado mientras trabajaba en el campo (CBA24n)

Un hombre de 84 años falleció el sábado pasado en un campo ubicado en la zona rural de Oliva, en el interior de la provincia de Córdoba, debido a una electrocución, generando conmoción en la comunidad.

El incidente tuvo lugar este sábado ultimo mientras el hombre trabajaba en el establecimiento conocido como Odel Gastaldi.

Autoridades policiales llegaron al lugar y encontraron a familiares realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y minutos después el hombre fue trasladado al hospital zonal, donde se confirmó su fallecimiento minutos después según informó el medio eldoce.tv.

La Policía de Córdoba y la Justicia están investigando el incidente, aunque aún no se ha confirmado oficialmente la causa exacta de la electrocución, se sospecha que la víctima podría haber tocado un cable.

En otro incidente relacionado con la electrocución, a mediados del mes de marzo, un niño de 12 años ingresó al Hospital San Roque de Gonnet luego de sufrir un paro cardíaco al tocar una heladera en su hogar, la cual se encontraba en un piso mojado debido a una gotera. Los médicos lograron reanimarlo y su estado es grave.

Según fuentes del caso, el niño fue trasladado a la terapia intensiva del Hospital De Niños “Sor María Ludovica” después de que se le realizaran maniobras de RCP y fuera conectado a un respirador mecánico.

El incidente ocurrió en una vivienda del barrio El Peligro en la ciudad de La Plata, donde el padre del menor informó a la Policía sobre la electrocución de su hijo al abrir la heladera. La víctima fue llevada inicialmente al Centro de Atención Primaria y posteriormente trasladada al hospital por el SAME, mientras que las autoridades cortaron el suministro eléctrico en la residencia.

Por otro lado, en esa misma jornada de mediados del mes pasado pero en el barrio Unión de La Plata, se investiga la muerte de José María Rojas, de 45 años, quien falleció en su hogar luego de recibir una descarga eléctrica al intentar enchufar una radio.

La Policía recibió un llamado al 911 informando sobre el incidente y al llegar al lugar, el personal del SAME confirmó el fallecimiento de Rojas y según relatos del hermano de la víctima, Rojas sufrió la descarga eléctrica mientras realizaba la acción mencionada.

Y en un tercer caso, horas antes que los dos anteriores, tuvo lugar en la vía pública de Valentín Alsina, en el partido de Lanús, donde un adolescente de 14 años sufrió una descarga eléctrica al tocar un poste de luz mientras caminaba por una calle inundada en medio del temporal.

El hecho ocurrió el martes por la tarde en el cruce de las calles Haití y Membrillar. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad que capturó al chico mientras caminaba por la calle inundada y, en el momento que intentó regresar a la vereda, terminó desplomado en la calle al intentar sostenerse de la estructura metálica.

La ayuda de los vecinos, que le practicaron maniobras de RCP, fue clave. Rodrigo, ex policía de profesión que vive en la zona, fue uno de los que salieron a auxiliarlo.

“Yo trabajo en mi casa, hago home office con la computadora, y de repente empecé a sentir gritos desde la ventana y a un nene que decía ‘por favor, no respira, ayúdenme, ayúdenme’. Y fueron dos segundos que bajé corriendo, y cuando abrí la puerta el nene estaba tirado y no respiraba”, aseguró el vecino.

Producto de su pasado como agente policial, Rodrigo conoce al detalle las maniobras de RCP que se deben aplicar en casos de emergencia y eso fue de gran ayuda para mantener con vida a la víctima, que al momento del hecho estaba acompañado de su hermano.

“El hermano estaba desesperado. Lo primero que hice fue hacerle RCP porque conozco las maniobras, era policía antes de trabajar en mi casa, y no paré hasta que llegó la ambulancia. Y sentíamos que respiraba, pero no sé si era por el estímulo que le hacía yo o si el nene estaba bien. Pero por las dudas no paré”, explicó a los periodistas.

Según describió Rodrigo, el adolescente “estaba volado y no respiraba” y había momentos en los que “movía los brazos, pero estaba ido”. “Tenía los ojos abiertos, pero no reaccionaba”, amplió.

El chico fue ingresado al Hospital Evita de Lanús “en paro cardíaco secundario a trauma por electrocución”. “Realizamos reanimación cardiopulmonar, protección de vía aérea, sedación, analgesia y asistencia respiratoria mecánica y según fuentes médicas, “el menor fue entubado” y está estable.