Otro chico está grave tras haberse electrocutado a causa del temporal: tiene 12 años y fue internado en el hospital de La Plata

El menor está internado en el Hospital de Niños de La Plata

Un adolescente de 12 años ingresó este miércoles con un paro cardíaco al Hospital San Roque de Gonnet, en La Plata, tras haberse electrocutado al tocar la heladera de su casa que tenía el piso mojado por una gotera. Los médicos lograron reanimarlo y está grave.

Fuentes del caso contaron a Infobae que luego de las maniobras de RCP y de ser conectado a un respirador mecánico, el chico aguardaba para ser derivado a la terapia intensiva del Hospital De Niños “Sor María Ludovica”.

El accidente ocurrió esta mañana en una vivienda de la calle 223 bis, en el barrio platense de El Peligro. Efectivos de la Comisaría Séptima se dirigieron la zona tras un llamado al 911 y fue el padre del menor quien les contó que su hijo había recibido una descarga eléctrica al abrir la heladera.

De acuerdo a las fuentes, la víctima estaba inconsciente y con signos vitales. Su papá lo llevó de inmediato al Centro de Atención Primaria ubicado a unas pocas cuadras. Minutos después, llegó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que trasladó al adolescente al nosocomio.

Mientras tanto, los policías y los bomberos voluntarios de la zona se ocuparon de cortar el suministro eléctrico del domicilio donde había sufrido la descarga.

El personal del SAME constató el pulso débil. Al chico le aplicaron oxígeno, pero entró en paro y, entonces, comenzaron las maniobras de RCP; también le hicieron desfibrilación. Las fuentes contaron que “durante el traslado el niño mejoró sus signos vitales”. Actualmente, su estado es reservado.

En Valentín Alsina

Temporal en AMBA: un menor de 14 años se electrocutó al tocar un poste de luz

El caso se conoció un día después de otro similar que tuvo lugar en la vía pública de Valentín Alsina, en el partido de Lanús, donde un adolescente de 14 años sufrió una descarga eléctrica al tocar un poste de luz mientras caminaba por una calle inundada en medio del temporal.

El hecho ocurrió el martes por la tarde en el cruce de las calles Haití y Membrillar. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad que capturó al chico mientras caminaba por la calle inundada y, en el momento que intentó regresar a la vereda, terminó desplomado en la calle al intentar sostenerse de la estructura metálica.

La ayuda de los vecinos, que le practicaron maniobras de RCP, fue clave. Rodrigo, ex policía de profesión que vive en la zona, fue uno de los que salieron a auxiliarlo.

“Yo trabajo en mi casa, hago home office con la computadora, y de repente empecé a sentir gritos desde la ventana y a un nene que decía ‘por favor, no respira, ayúdenme, ayúdenme’. Y fueron dos segundos que bajé corriendo, y cuando abrí la puerta el nene estaba tirado y no respiraba”, aseguró el vecino en diálogo con C5N.

Producto de su pasado como agente policial, Rodrigo conoce al detalle las maniobras de RCP que se deben aplicar en casos de emergencia y eso fue de gran ayuda para mantener con vida a la víctima, que al momento del hecho estaba acompañado de su hermano.

“El hermano estaba desesperado. Lo primero que hice fue hacerle RCP porque conozco las maniobras, era policía antes de trabajar en mi casa, y no paré hasta que llegó la ambulancia. Y sentíamos que respiraba, pero no sé si era por el estímulo que le hacía yo o si el nene estaba bien. Pero por las dudas no paré”, explicó a los periodistas.

Según describió Rodrigo, el adolescente “estaba volado y no respiraba” y había momentos en los que “movía los brazos, pero estaba ido”. “Tenía los ojos abiertos, pero no reaccionaba”, amplió.

El Hospital Evita de Lanús (Facebook)

El chico fue ingresado al Hospital Evita de Lanús “en paro cardíaco secundario a trauma por electrocución”. “Realizamos reanimación cardiopulmonar, protección de vía aérea, sedación, analgesia y asistencia respiratoria mecánica. Actualmente estable, en terapia intensiva”, se comunicó esta mañana en un parte médico firmado por las autoridades del hospital.

Según pudo saber Infobae de fuentes médicas, “el menor fue entubado” y hacia esta tarde seguía adelante con su recuperación. De acuerdo a las fuentes consultadas por este medio, su evolución en las últimas horas fue “muy buena”.