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Un viejo conocido de Messi: quién será el árbitro que dirigirá Argentina-Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial

El canadiense Drew Fischer será el encargado de impartir justicia en el duelo eliminatorio que se disputará en Miami

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El árbitro Drew Fischer fue designado para dirigir el encuentro entre Argentina y Cabo Verde (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
El árbitro Drew Fischer fue designado para dirigir el encuentro entre Argentina y Cabo Verde (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

La FIFA designó al canadiense Drew Fischer como el encargado de impartir justicia en el partido entre la selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, que se jugará el viernes 3 de julio en Miami.

Fischer, de 45 años, suma una extensa trayectoria en el fútbol norteamericano y en competiciones internacionales. En esta Copa del Mundo, en la que hizo su estreno en la máxima cita del fútbol, dirigió dos encuentros en la fase de grupos: la victoria de Francia por 3-0 ante Irak y el triunfo de Croacia por 2-1 frente a Ghana, resultado que aseguró la clasificación de los europeos. En esos dos partidos, el colegiado mostró tres tarjetas amarillas en total.

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Además, durante el duelo entre croatas y ghaneses, el canadiense debió recurrir al VAR tras el gol del empate del conjunto africano. La tecnología revisó la jugada por una supuesta posición adelantada de Kwasi Sibo, previo a que Derrick Luckassen anotara el gol. Tras observar la repetición, Fischer convalidó el tanto luego de comprobar que Sibo estaba en fuera de juego, pero no interfería con ningún defensor ni con la visión del arquero.

Fischer fue llamado por el VAR en el choque entre Ghana y Croacia (REUTERS/Pilar Olivares)
Fischer fue llamado por el VAR en el choque entre Ghana y Croacia (REUTERS/Pilar Olivares)

Nacido en Calgary el 10 de julio de 1980, debutó como árbitro internacional en 2015. Desde entonces, dirigió 229 partidos en la Major League Soccer (MLS). En esa competencia, Fischer fue elegido como el mejor árbitro en 2025 y se mantuvo como presencia habitual en partidos clave, incluida la histórica victoria de Inter Miami de Lionel Messi sobre Vancouver Whitecaps que le otorgó al conjunto estadounidense su primer título de liga.

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A lo largo de su carrera, participó de la final del Preolímpico en 2015, la final de la Liga Concacaf 2022 y la final del Campeonato Sub-20 de ese mismo año. También en varias ediciones de la Copa Oro, la Liga de Naciones, el Mundial de Clubes de la FIFA 2021 y el del año pasado que incluyó a 32 equipos en su nuevo formato. En ese torneo, fue el juez en la victoria de Botafogo sobre Paris Saint-Germain y en el triunfo de Al-Ain de Emiratos Árabes sobre Wydad de Túnez.

El árbitro canadiense dirigió a la selección argentina en un amistoso en 2024 (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
El árbitro canadiense dirigió a la selección argentina en un amistoso en 2024 (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Respecto de la selección argentina, Fischer la arbitró solo una sola vez: fue en un amistoso previo a la Copa América 2024 jugado en Filadelfia, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 1 a 0 a Ecuador con gol de Ángel Di María. Ese partido marcó el inicio de la preparación para un torneo que culminó con el título continental para la Albiceleste.

Para el compromiso entre Argentina y Cabo Verde, el canadiense estará acompañado por el siguiente equipo arbitral: Micheal Barwegen (Canadá) y Lyes Arfa serán los asistentes, mientras que la mexicana Katia García oficiará como cuarta árbitra y su compatriota Sandra Ramírez será la asistente de reserva.

Árbitro Drew Fischer
El equipo arbitral que dirigirá Argentina vs Cabo Verde

Los campeones del mundo siguen su preparación en el Sporting KC Training Center de Kansas City. En la última práctica, Scaloni mantuvo dos incógnitas respecto a la alineación inicial: la disputa entre Nicolás Tagliafico y Facundo Medina por el lateral izquierdo, y la elección entre Lautaro Martínez o Julián Álvarez para acompañar a Messi en la delantera.

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