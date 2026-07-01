Día de la Independencia Tributaria: cuántos días debieron trabajar los argentinos en 2026 sólo para pagar impuestos

Un informe del IARAF identificó entre 172 y 182 días de trabajo anual destinados al pago de impuestos para asalariados formales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de “Día de la Independencia Tributaria” sintetiza cuántos días debe destinar un asalariado formal argentino a cubrir sus obligaciones fiscales antes de empezar a percibir ingresos para sí mismo. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calculó que, en 2026, un trabajador formal destinó entre 172 y 182 días del año exclusivamente a pagar impuestos de los tres niveles de gobierno. El estudio, presentado el 1 de julio de 2026, definió que el momento en que un trabajador “alcanza la independencia tributaria” se ubicó entre el 21 de junio y el 1 de julio, según el nivel de ingresos de cada caso considerado.

El documento de IARAF explicó que el “Día de la Independencia Tributaria” es una herramienta gráfica para expresar la presión fiscal. Según el informe, “consiste en considerar los impuestos recaudados por un país durante un año y dividir este monto por el ingreso o producto bruto de ese país. Luego, y a los fines de volverlo más gráfico, a ese porcentaje obtenido se lo aplica a los días que tiene el año calendario, asumiendo que desde el 1° de enero un ciudadano comienza a trabajar ‘para el Estado’ (es decir destina su ingreso a pagar impuestos) y cumplido el plazo determinado por el indicador, comienza a percibir ingresos para sí mismo”.

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El estudio agregó que, a diferencia del indicador internacional, que toma en cuenta los recursos recaudados efectivamente, el cálculo de IARAF se realizó con porcentajes de carga tributaria formal obtenidos sobre el ingreso asalariado total definido para cada uno de los cuatro casos analizados. Al transformar ese porcentaje en días del año calendario, surge hasta qué momento un ciudadano debe trabajar para cumplir con todos los tributos que inciden económicamente sobre su ingreso.

Qué impuestos pagan los argentinos

La lista de impuestos específicos que pagan los trabajadores asalariados formales en Argentina incluye tributos de los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal). A continuación, se detallan los principales impuestos considerados en el cálculo:

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Impuestos nacionales

Aportes personales a la seguridad social

Contribuciones patronales a la seguridad social

Impuesto a las Ganancias (persona humana)

Impuesto sobre los Bienes Personales

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Impuestos internos

Impuesto sobre los débitos y créditos bancarios (conocido como “impuesto al cheque”)

Impuesto a los combustibles

Impuestos provinciales

Impuesto Inmobiliario

Impuesto Automotor

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Tributos específicos provinciales (según cada jurisdicción)

Impuestos municipales

Contribución sobre los inmuebles (tasa municipal)

Tasa del automotor (tasa municipal)

Tasa de Seguridad e Higiene

Tasa municipal sobre el suministro de energía eléctrica y gas natural

Tributos específicos municipales (según cada localidad)

Estas categorías incluyen tanto impuestos directos (que gravan el ingreso o el patrimonio del trabajador) como impuestos indirectos (que se pagan al consumir bienes y servicios, ya que están incluidos en los precios).

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Día de la Independencia

En el caso argentino, el informe estimó que “un trabajador asalariado formal argentino debería trabajar entre 172 y 182 días para cumplir con las obligaciones tributarias de los tres niveles de gobierno, dependiendo de su nivel de ingresos”. Por eso, el “Día de la Independencia Tributaria” se ubicó en Argentina entre el 21 de junio y el 1 de julio, de acuerdo con el nivel de ingresos.

El informe de IARAF detalló que la estructura tributaria argentina combinó tributos de diferente naturaleza: algunos de incidencia progresiva, como el Impuesto a las Ganancias y los tributos patrimoniales, y otros de impacto proporcional o regresivo, como los aportes personales sujetos a topes y los impuestos indirectos al consumo. Este entramado determinó que los perfiles de asalariados con menores niveles de ingreso registraron una mayor proporción de sus ingresos destinada a impuestos en comparación con quienes percibieron ingresos más elevados.

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La carga tributaria formal total sobre los perfiles analizados rondó el 50% del ingreso total definido. El informe consideró como ingreso total la suma del sueldo bruto mensual más las contribuciones patronales. El cálculo de IARAF incluyó tributos nacionales, provinciales y municipales que incidieron sobre el ingreso, el patrimonio, el consumo y el ahorro de una familia tipo compuesta por cuatro miembros (matrimonio y dos hijos), con el ingreso generado por un solo integrante en el sector formal.

El análisis distinguió entre la carga tributaria formal y la presión tributaria efectiva. La carga formal comprendió la detracción de recursos asociada al pago de tributos, sin considerar la contraparte de gasto público o servicios provistos por el Estado. El informe precisó que “el objetivo principal del estudio es la cuantificación de la carga tributaria que incide sobre ingresos, consumo, ahorro y patrimonio, de una familia asalariada argentina”.

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Un gráfico de barras apiladas detalla la carga tributaria formal sobre el ingreso asalariado familiar, desglosada por tipo de impuesto y expresada en minutos y segundos por hora de trabajo para cuatro niveles salariales, según IARAF. (IARAF)

Dentro de la estructura tributaria, los impuestos al trabajo representaron el componente de mayor peso. En el caso de menor ingreso, estos impuestos alcanzaron el 33% del ingreso total, mientras que en el caso de mayor ingreso representaron el 25,6%, una diferencia motivada principalmente por los topes a los aportes personales. “El impuesto a las ganancias no tiene incidencia en los casos 1 y 2, impactando recién en los últimos dos. Pasa de un 4,7% del ingreso total en el caso 3 a un 10,4% en el caso 4”, explicó el informe.

Aportando mayor detalle, el estudio indicó que “la desagregación por tipo de tributo permite observar que los impuestos al trabajo constituyen el componente de mayor peso dentro de la carga tributaria formal. A ellos les siguen los tributos indirectos nacionales, provinciales y municipales incorporados en el precio de los bienes y servicios consumidos. En los casos de ingresos más altos, el Impuesto a las Ganancias adquiere una mayor participación, mientras que los tributos patrimoniales muestran una incidencia creciente, aunque menor en comparación con los demás grupos”.

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En cuanto al consumo, IARAF señaló que “mientras menor es el consumo en relación con el ingreso total, menor es la carga tributaria de los tributos indirectos”. Los perfiles que consumieron una proporción menor de sus ingresos sufrieron una menor incidencia relativa de los impuestos indirectos, lo que contribuyó a la regresividad observada en la carga tributaria.

El informe también abordó la distribución de la recaudación entre los distintos niveles de gobierno. El Gobierno Nacional concentró la mayor participación, tanto por los tributos recaudados directamente como por la relevancia de los impuestos al trabajo. Sin embargo, la participación relativa de provincias y municipios aumentó al considerar el destino final de la recaudación, por los mecanismos de coparticipación y distribución entre jurisdicciones.

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Desde el punto de vista metodológico, IARAF incluyó en el cálculo los tributos más importantes de los tres niveles de gobierno, entre ellos: aportes personales, contribuciones patronales, impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado (IVA), impuestos internos, impuesto al cheque, impuesto a los combustibles, impuesto sobre los bienes personales, impuesto inmobiliario, impuesto automotor, impuesto a los ingresos brutos, tasas de seguridad e higiene, tasas sobre energía eléctrica y gas natural, y otros tributos específicos. Para el IVA, se consideraron tanto las alícuotas del 21% como las reducidas para determinados bienes, aplicadas sobre una estructura de gasto tipo para una familia.

La carga tributaria formal para el ingreso asalariado familiar oscila entre 28:18 y 29:55 minutos por hora de trabajo, según el salario bruto mensual, según datos de IARAF. (Cuantos minutos de cada hora de trabajo se destinan a pagar impuestos)

El informe planteó que la carga tributaria formal puede expresarse también en minutos de cada hora de trabajo. Así, “la carga tributaria formal representa entre 28:18 y 29:55 minutos de cada hora trabajada, aproximadamente, dependiendo del caso considerado”. Por ejemplo, un asalariado del caso 3 debió utilizar 28 minutos y 38 segundos de cada hora laboral para cubrir todos los tributos en 2026, y uno del caso 4, 29 minutos y 55 segundos.

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La comparación entre los años 2025 y 2026 mostró una reducción marginal de la carga tributaria en los casos 1, 2 y 3, atribuida a una disminución de la carga nacional indirecta sobre el consumo. Para el caso 4, el aumento de la carga asociada a tributos patrimoniales provinciales y municipales compensó la baja en otros tributos, por lo que la carga se mantuvo sin cambios.

El documento de IARAF puntualizó que la regresividad de los impuestos indirectos, sumada a la de los aportes personales, determinó que los casos de ingresos intermedios tuvieran una menor carga tributaria que el perfil de menor ingreso, a pesar de percibir salarios más altos. “Los casos 2 y 3 presentan una carga tributaria total inferior a la del caso 1, aun cuando poseen ingresos más elevados. Este comportamiento se explica por la combinación de distintos factores: por un lado, la incidencia decreciente de los aportes personales como consecuencia de los topes aplicables; por otro, la menor participación del consumo en el ingreso disponible a medida que aumenta el nivel de ingreso”, expuso el informe.

En términos de composición, el informe mostró que “una parte importante de la carga se origina en tributos indirectos asociados al consumo”, lo que refuerza el carácter regresivo para los asalariados que destinan la totalidad de su ingreso disponible al consumo. En contraste, quienes ahorraron una mayor proporción lograron reducir su carga tributaria relativa por tributos indirectos.

Finalmente, el estudio permitió observar que la estructura tributaria argentina no aumentó la carga de manera lineal con el nivel de ingresos. “El caso 4 tributa 7,4 puntos porcentuales menos de su ingreso en materia de impuestos al trabajo que el caso 1, pero al tributar 10,4 puntos porcentuales más en materia de ganancias, termina con un monto total mayor de este grupo de impuestos”, resumió el informe.