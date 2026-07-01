Boca Juniors le rescindió el contrato a Edinson Cavani: los detalles

El delantero de 39 años se despidió de Boca (REUTERS/Marco Bello)

Edinson Cavani se despidió de Boca Juniors luego de firmar hoy la rescisión de su contrato. Tal como se venía estipulando en las últimas semanas, la entidad de la Ribera le propuso rever su situación debido a la gran cantidad de ausencias y problemas físicos que acusó en el último tiempo. De esta manera, el uruguayo de 39 años dice adiós sin haber ganado títulos después de tres años en la institución xeneize. Su vínculo expiraba a fin de año.

La lesión lumbar que ya lo había tenido a maltraer a lo largo de todo 2025 lo llevó a estar fuera de las canchas en gran parte de lo que va del año. De hecho, el Matador solamente pudo presenciar dos encuentros oficiales en el primer semestre de 2026: ingresó 25 minutos ante Platense y fue titular contra Racing, duelo en el que fue sustituido a falta de 10’ para el final y fue abucheado por la mayoría del público (ambos cotejos terminaron 0-0 en la Bombonera).

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En busca de optimizar su físico, realizó varios tratamientos para intentar bloquear el dolor en la zona vertebral, pero no resultaron exitosos. De hecho, en varias publicaciones en su cuenta de Instagram compartió imágenes de su rehabilitación con mensajes optimistas, pero el por entonces entrenador Claudio Úbeda no pudo contar con él para compromisos oficiales. Así fue que el flamante DT, Rodolfo Arruabarrena, se hizo cargo del plantel sabiendo que no iba a tenerlo en cuenta.

El delantero de Boca observó el partido ante Gimnasia de Mendoza desde la platea

Con el paso del tiempo, perdió ascendencia en un grupo en el que había sido capitán en paralelo al arribo de Leandro Paredes, quien se adueñó de la cinta y el liderazgo grupal. Si bien acompañó a sus compañeros en varias concentraciones y partidos, sus reiteradas ausencias en el campo lo llevaron a “ser uno más”. Sus números fueron alarmantes: en el último año calendario, disputó solamente 13 partidos oficiales y convirtió nada más que 3 goles. El uruguayo dijo adiós sin ganar títulos en la Ribera y con la espina de la final de Copa Libertadores perdida en 2023 ante Fluminense en Río de Janeiro.

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Para desmenuzar su rendimiento en Boca, hay que recordar que Cavani fue recibido por los hinchas con bombos y platillos en la Bombonera en vísperas de la serie de octavos de final de la Libertadores 2023, semestre en el que disputó 16 partidos y convirtió 3 goles. En 2024, dirigido por Diego Martínez, mostró su mejor versión: anotó 20 tantos en 39 encuentros y repartió dos asistencias. Antes del cierre de ese año, firmó la extensión de su suculento contrato hasta fines de 2026.

Pero su carrera se empezó a desmoronar por los continuos dolores lumbares que redujeron a casi la mitad de su participación y lo llevaron a firmar su apellido en las redes apenas un 25% del anterior. De hecho, Miguel Ángel Russo casi no pudo tenerlo en cuenta para el Mundial de Clubes 2025, certamen en el que solamente disputó unos minutos en el tercer compromiso ante Auckland City de Nueva Zelanda, que significó la eliminación de Boca, y no estuvo ante Benfica y Bayern Múnich.

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Números alarmantes: Cavani solo jugó 5 partidos y convirtió un gol en los últimos diez meses

Juan Román Riquelme, quien en cada aparición pública lo ponderó como futbolista y defendió ante las críticas generalizadas, había dicho sobre Cavani en marzo pasado: “Esperemos que se recupere, que nos pueda ayudar porque es muy importante para el equipo". Las palabras fueron en consonancia con las que Marcelo Delgado, director deportivo del club, le había dedicado a fines de 2025: “Nosotros no vamos a discutir lo que es Cavani y lo que fue su carrera, pero por ahí lo necesitamos en los momentos decisivos. A veces surgen ese tipo de lesiones y hay que entenderlo, tiene que seguir trabajando para que se pueda recuperar de la mejor manera”.

El Chelo, hace un par de meses, había precisado que Edi se estaba recuperando de su molestia en la espalda por ser víctima de una hernia de disco que le apretaba un nervio (por eso llegó a hacerse dos bloqueos). Sin embargo, a esa altura la dirigencia boquense evidentemente ya había tomado cartas en el asunto con la contratación del paraguayo Adam Bareiro, a sabiendas de que no contarían con el uruguayo en el largo plazo.

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De esta manera, Cavani se despidió de Boca por la puerta de atrás y es una incógnita si se retirará definitivamente del fútbol ya que su idea era colgar los botines con la camiseta azul y oro.