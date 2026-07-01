Un niño de 10 años fue acusado de asesinato tras supuestamente dispararle a una bebé de 7 meses en la cabeza

Un niño de 10 años fue acusado de asesinato en primer grado en St. Louis, Missouri, por la muerte de la bebé Kiyomi Parker. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un niño de 10 años fue acusado de asesinato en primer grado en St. Louis, Missouri, tras la muerte de una bebé de 7 meses el 26 de junio de 2026, un caso que involucra a la familia nuclear de la víctima y ha reabierto el debate sobre el acceso y almacenamiento de armas de fuego en hogares con menores. La menor, identificada como Kiyomi Parker, falleció por un disparo en la cabeza dentro de una vivienda. El arma utilizada pertenecía al padre de la bebé, quien también enfrenta cargos penales, según información confirmada por la Policía Metropolitana de St. Louis y reportada por USA TODAY y The New York Times.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de St. Louis, los agentes respondieron a una llamada de emergencia por disparos en el barrio Baden poco después de las 16:00. Al llegar, hallaron a la menor gravemente herida y la trasladaron a un hospital, donde murió pese a los intentos médicos. El niño acusado fue detenido en el lugar y enfrenta cargos formales de asesinato en primer grado en el sistema de justicia juvenil, según confirmaron las autoridades a USA TODAY y The New York Times.

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En Missouri, la ley impide que menores de 12 años sean juzgados como adultos, por lo que el caso se tramita íntegramente en la corte juvenil, conforme explicó un portavoz judicial a The New York Times. Este incidente ocurre en un contexto de creciente preocupación nacional por el acceso de menores a armas de fuego y el incremento de hechos violentos en el entorno doméstico, según cifras de organismos oficiales y reportes de prensa.

¿Qué ocurrió en St. Louis con el niño de 10 años y la bebé Kiyomi Parker?

El 26 de junio de 2026, la policía de St. Louis respondió a una alerta por disparos en el sector de Baden, al norte de la ciudad. Según el informe oficial citado por USA TODAY, los agentes encontraron a Kiyomi Parker, de 7 meses, con una herida de bala en la cabeza. En la vivienda estaban presentes el niño acusado, otro menor de 7 años y el padre de la bebé, Ca’Marion Pawnell, de 19 años.

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La investigación inicial de la policía determinó que el niño de 10 años accedió a un arma de fuego guardada bajo un colchón. El menor declaró ante los oficiales que sabía dónde se encontraba el arma y que ya la había manipulado antes, según consta en documentos judiciales revisados por USA TODAY. La policía detuvo al niño en el lugar y lo puso a disposición de la corte juvenil de Missouri.

Kiyomi Parker, de 7 meses, murió por un disparo en la cabeza dentro de una vivienda del barrio Baden el 26 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué cargos enfrentan el niño y el padre de la víctima en Missouri?

El menor fue formalmente acusado de asesinato en primer grado por la División de Tribunales Juveniles de Missouri. De acuerdo con The New York Times, el proceso se realiza bajo el sistema de justicia juvenil. Si es hallado responsable, el menor podría permanecer bajo custodia estatal hasta cumplir 21 años. Actualmente, el niño está bajo la tutela de los servicios de protección infantil y se somete a una evaluación psiquiátrica, según fuentes judiciales.

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El padre de la víctima, Ca’Marion Pawnell, fue imputado por asesinato en segundo grado y por poner en peligro el bienestar de un menor, según los registros judiciales citados por USA TODAY. Pawnell admitió a la policía que guardaba el arma bajo el colchón y que el niño tenía acceso a ella. Permanece detenido sin derecho a fianza y está previsto que comparezca en una audiencia preliminar el 28 de julio.

¿Cómo maneja la justicia de Missouri los delitos cometidos por menores de 12 años?

La legislación de Missouri prohíbe que menores de 12 años sean juzgados como adultos. Según explicó un portavoz de la corte juvenil a The New York Times, los menores de esa edad procesados por delitos graves permanecen en el sistema juvenil, con posibilidad de libertad supervisada, programas de rehabilitación o reclusión en centros especializados hasta los 21 años. En este caso, el niño acusado de asesinato en primer grado no puede enfrentar una pena como adulto, lo que diferencia a Missouri de otros estados donde la legislación es más flexible.

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El presidente de la Asociación de Justicia Juvenil de Missouri, citado por The New York Times, indicó que el proceso tiene como objetivo la reintegración social del menor y la prevención de reincidencia, en lugar de la retribución penal.

La investigación policial indicó que el niño accedió a un arma de fuego guardada bajo un colchón en la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dijo la policía de St. Louis sobre el caso y cómo avanzan las investigaciones?

El jefe de la Policía Metropolitana de St. Louis, Robert J. Tracy, lamentó el acceso de menores a armas no aseguradas. “Ese arma no debió estar al alcance de un menor”, declaró en conferencia de prensa, según reportó USA TODAY. El departamento policial confirmó que la investigación se centra en el almacenamiento negligente del arma y en la responsabilidad penal tanto del menor como del propietario del arma.

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La policía instó a la población a reportar información adicional y advirtió sobre los riesgos de mantener armas en lugares accesibles para niños. El caso continúa bajo investigación, con colaboración entre la policía, la fiscalía y los servicios de protección infantil.

¿Qué antecedentes existen sobre violencia armada en menores y cuál es el contexto nacional?

La muerte de Kiyomi Parker se produce en un contexto de aumento de incidentes fatales con armas de fuego en menores en Estados Unidos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2024 más de 4.000 menores fallecieron por heridas de bala en todo el país, una cifra que ha crecido de manera constante durante la última década.

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Expertos en seguridad y organizaciones civiles han reiterado la importancia de reforzar la custodia de armas en hogares con niños, un punto que ha sido objeto de debate legislativo en varios estados. El caso de St. Louis se suma a otros incidentes recientes que han impulsado llamados a endurecer la regulación sobre almacenamiento de armas y a promover campañas educativas sobre el riesgo de acceso de menores a armas de fuego.

La ley de Missouri impide que menores de 12 años sean juzgados como adultos y mantiene el caso en la corte juvenil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es la situación legal del padre de la víctima, Ca’Marion Pawnell?

Ca’Marion Pawnell fue acusado de asesinato en segundo grado y de poner en peligro el bienestar de un menor. La fiscalía sostiene que Pawnell “almacenó deliberadamente un arma de fuego debajo de un colchón en el dormitorio de la casa”, facilitando que el niño acusado tuviera acceso y manipulara el arma. Según documentos judiciales revisados por USA TODAY y The New York Times, Pawnell permanece detenido sin derecho a fianza y enfrenta una audiencia preliminar el 28 de julio.

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El caso contra Pawnell será procesado en la justicia ordinaria, a diferencia del proceso juvenil que enfrenta el menor de 10 años. Las autoridades locales han reiterado la gravedad del manejo negligente de armas en presencia de menores y han advertido sobre las consecuencias legales para los adultos responsables.

¿Qué relación existe entre los implicados y qué más se sabe sobre el entorno familiar?

Las autoridades no han divulgado la relación exacta entre el niño acusado y la familia de la víctima, aunque los registros judiciales confirman que el arma era propiedad del padre, quien residía en el domicilio. Un tercer menor, de 7 años, también estaba presente al momento del incidente, pero no se ha identificado su vínculo con los demás involucrados. El motivo detrás del disparo no ha sido esclarecido y la investigación sigue en curso, según declaraciones oficiales recogidas por The New York Times.

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El padre de la bebé, Ca’Marion Pawnell, fue imputado en Missouri por asesinato en segundo grado y por poner en peligro el bienestar de un menor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el impacto del caso y qué puede esperarse a futuro?

El caso ha generado atención nacional y ha reavivado el debate sobre la responsabilidad penal de menores, la tenencia responsable de armas y la importancia de la educación preventiva en los hogares. Las autoridades judiciales y policiales han reiterado la necesidad de aplicar políticas estrictas de almacenamiento seguro en presencia de menores y de desarrollar programas de prevención y concienciación.

El proceso judicial para el niño acusado y para Ca’Marion Pawnell continuará en las próximas semanas. El sistema de justicia juvenil de Missouri evaluará las condiciones del menor y las medidas de rehabilitación posibles, mientras que la causa penal contra Pawnell avanzará en la justicia ordinaria. Organismos de protección de la infancia y entidades civiles mantienen seguimiento del caso y han instado a reforzar los controles sobre la tenencia y almacenamiento de armas en todo el país.