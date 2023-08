“Me destruyeron el local”: el video de un impactante saqueo a una heladería de Chaco

En medio de las repercusiones y detenciones por los robos masivos ocurridos en Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, esta madrugada una heladería de Chaco fue víctima de un saqueo que unos 12 delincuentes realizaron en 30 segundos.

El hecho ocurrió pasada las 3 de la madrugada en el comercio ubicado en avenida Alberdi al 2200, una de las arterias principales de Resistencia. Los ladrones rompieron a patadas y ladrillazos la vidriera de “Heladería Luiggi” e ingresaron para hacerse con todos los objetos que encontraron en su breve recorrido.

En las imágenes de las cámaras de seguridad, se observa como uno de los delincuentes se apropió de una caja registradora, mientras otros robaron distintos productos, hasta incluso dos tachos de helado.

Ariel Rudaz, el propietario del comercio (Edgardo Aguirre)

La investigación del violento episodio está a cargo de la Comisaría Sexta, jurisdicción donde ocurrió el robo. De acuerdo a las fuentes, aún no hay detenidos.

El dueño del comercio, Ariel Rudaz, aún conmocionado, dijo entre lágrimas a Infobae que se encontraba “mal” y “nervioso”. Además, señaló que las personas que entraron a su local parecían ser menores de edad.

Los vidrios rotos después del robo (Edgardo Aguirre)

Los delincuentes se llevaron la caja registradora (Edgardo Aguirre)

“¿Dónde están los padres? ¿Qué hacen los chicos a las 2.30 de la madrugada? Me llamaron los vecinos y los de la alarma, me dijeron que me destruyeron el local. Llego veo las cámaras y noto que unas 12 a 15 personas encapuchadas ingresaron, todas criaturas. Se llevaron dos baldes de helado, tortas, una calculadora y varias otras cosas, pero me rompieron todo el local”, relató Ariel Rudaz.

Atento a lo que ocurrió en comercios de otros puntos del país, y teniendo en cuenta que hasta este momento en Chaco no se habían registrado este tipo de ataques, Rudas opinó: “Esto duele, no entiendo qué le pasa a la sociedad. Ojalá esto no empeore y roben algún supermercado”.

Sin embargo, con una mezcla de resignación y optimismo, aseguró que seguirá “trabajando y saliendo adelante” y recordó que hace poco tiempo había sido víctima de un robo a mano armada.

El dueña estima que tiene unos 600 mil pesos en reparaciones (Edgardo Aguirre)

“Hace un mes y medio me entraron a robar a mano armada, llevaron la recaudación, el celular de mi empleada y eso nos obligó a poner rejas en la puerta, pero ahora rompieron toda la vidriera. No sé qué hacer”, manifestó.

En ese sentido, el dueño del comercio indicó que evaluará si continuará en el rubro, por el “sacrificio que uno hace por la familia, mientras viene esta gente y hace este daño”. Los primeros gastos de reparación que deberá afrontar Rudaz ascienden a casi 600 mil pesos.

Producto de las impactantes imágenes que comenzaron a circular en toda la provincia, el Ministerio de Seguridad de la provincia del Chaco emitió un comunicado asegurando que la Policía ya se encuentra investigando el hecho.

Aunque en un primer momento, el Ejecutivo provincial comunicó que “no se registraron denuncias ni hechos de saqueo” y pidió a la ciudadanía “mantener la calma y verificar las fuentes de información”, el Ministerio de Seguridad chaqueño anunció que estaba investigando el hecho.

El Gobierno de Chaco pidió llamar al 911 en caso de reportarse episodios sospechosos. Al mismo tiempo, recordó el Código Penal Argentino en su artículo 166, inciso dos, establece pena de prisión de cinco a 15 años “si el robo se cometiere con armas, o en despoblado y en banda”.

Por otro lado, el inciso tres del artículo 167, establece prisión de tres a diez años “si se perpetrare el robo con perforación o fractura de pared, cerco, techo o piso, puerta o ventana de un lugar habitado o sus dependencias inmediatas”.

Una de las piedras con las que rompieron la vidriera del comercio (Edgardo Aguirre)

El robo masivo a la heladería de Rudaz se produjo días después de que autoridades de la Policía del Chaco se reunieron con comerciantes para explicarles “la implementación del plan de contingencia para la custodia de los comercios en general (kioscos barriales, supermercados, hipermercados, mayoristas y comercios del área capital) con personal de todas unidades policiales”.

Esa reunión, detallaron las fuentes a este medio, se realizó por el temor que surgió entre los dueños de comercios por los saqueos registrados en varios puntos del país.

