“Nosotros somos los responsables políticos de lo que está pasando”, aseguró Raúl Castells

(Maximiliano Luna)

El líder piquetero Raúl Castells aseguró ser el “responsable político” de los saqueos producidos los últimos días en distintas provincias de la Argentina. “Yo soy el responsable político, yo asumo la responsabilidad de la situación, pero no quiero decir más que eso”, aseguró el dirigente social en diálogo con el canal de noticias TN.

El piquetero anticipó que habrá “miles de personas en las calles” para reclamar contra el Gobierno. Ayer, el dirigente social había reconocido en un programa de televisión que había incitado saqueos y haber promovido los hechos de violencia contra comercios y supermercados que se registraron en las últimas jornadas en distintos puntos del país.

Estos hechos que escalaron en CABA y la Provincia de Buenos Aires, tuvieron una inédita defensa hoy durante una entrevista televisiva con el líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados. “Me comprometo con los comerciantes a reponer lo que le saquearon”, dijo el dirigente social y dio dos veces su teléfono celular al aire para que se comuniquen los comerciantes damnificados. “Que tengan paciencia, si no pueden entrar con llamado, dejen mensaje, el que quiera comunicarse encararemos, un diálogo como la gente”, prometió Castells.

“Somos los responsables políticos de lo que está pasando, más detalles no se los voy a dar, entrevista periodística sí, interrogatorio político, no”, retó Castells a los conductores de la señal televisiva.

Y apuntó hacia, según él, los verdaderos responsables de los saqueos. “Esta responsabilidad es del Gobierno y de los que hicieron el golpe económico del lunes 14″, expresó con respecto al oficialismo y la devaluación del peso, post resultados de las PASO.

“Los delincuentes son los funcionarios, aumentaron la comida al doble”, dijo y se mostró a la defensiva. “Siempre hablando mal de los pobres”, le dijo a la periodista Lorena Maciel ante los planteos de cómo ayudarán a los comerciantes saqueados. A lo que Castells agregó: “Nuestra absoluta solidaridad a Pedro”, el comerciante que perdió alrededor de 3 millones de pesos. “El movimiento lo va a reponer”, expresó.

Ayer por la noche Castells, habló por Crónica TV y dijo que “nadie está robando nada. En Mendoza, en Córdoba, en Neuquén, en Santa Fe, en Corrientes, en Chaco, en Capital Federal y ahora en Escobar, Moreno, José C. Paz, Merlo, San Martín, Moreno y Mar del Plata la gente está saliendo a buscar comida, y si no encuentra comida nosotros, que estamos convocando a esto, les estamos diciendo que sin robar plata, ni romper nada, se lleven lo que puedan aunque sea para canjear por comida”, admitió el líder piquetero.

Tras haber confesado en vivo, al dirigente piquetero le repreguntaron si desde su espacio estaban promoviendo los intentos de saqueos y contestó: “Sí, hombre”. “El Gobierno ha quitado los alimentos a todos los comedores escolares y comunitarios desde hace 3 meses”, justificó y amenazó al Poder Ejecutivo Nacional: “Les avisamos a los funcionarios que no sean tontos, que no tiren la soga así, entreguen los alimentos y esto se soluciona en 24 horas. Si no lo solucionan van a ver de nuevo lo del 89, lo del 2001, y lo del 2013, lo van a ver de nuevo...”.

El dirigente piquetero responsabilizó al Gobierno, al que denunció por recortes en comedores, y a supermercados por la suba de precios de los alimentos. “Si no lo solucionan van a ver de nuevo lo del 2001″, amenazó

La denuncia de Republicanos Unidos

El partido Republicanos Unidos denunció a Raúl Castells por instigación a cometer robos quien el día de ayer sostuvo, en declaraciones televisivas, que “la gente está saliendo a buscar comida; y si no encuentra comida, nosotros, que somos los que estamos convocando a esto, le estamos diciendo que, sin robar plata ni romper nada, que lleven lo que se pueda, aunque sea para canjear por comida…”.

El escrito fue presentado por los abogados Yamil Santoro y Juan Manuel Fazio, junto con María del Rosario Cisneros y Facundo Sapienza, denuncia que Castells puede haber incumplido el Art. 209 del Código Penal.

La denuncia contra Raúl Castells de Republicanos Unidos

Este reprime con prisión de dos a seis años a quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución” (sic), por el solo hecho de la instigación; esto es, se produzcan, en el caso, o no, los robos instigados

Además en el documento se apuntó que debe investigarse qué otras personas participaron de la acción típica. ”Cabe destacar que, de comprobarse el delito, las penas de prisión van de entre dos a seis años según la gravedad del mismo. La denuncia fue sorteada y asignada al Juzgado Criminal y Correccional Nro 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas”.

Noticia en desarrollo...