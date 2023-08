El lamento de un comerciante que se defendió a los tiros de un saqueo: “Es una vergüenza tener que salir con una escopeta”

Un comerciante ahuyentó a los escopetazos a un grupo de saqueadores en Loma Hermosa

Los cientos saqueos e intentos de robos piraña producidos en los últimos días causaron conmoción en distintos puntos del país. Tras comenzar en el interior, en provincias como Neuquén, Mendoza y Córdoba, hubo réplicas en el conurbano bonaerense. Eduardo, el dueño de una pañalera, fue uno de los protagonistas involuntarios de la jornada de ayer. Calzado con una escopeta, salió a defenderse disparando balas de goma contra un grupo de delincuentes que rodearon su negocio para robarle.

Las imágenes del hecho, ocurrido en la localidad de Loma Hermosa, partido bonaerense de San Martín, se viralizaron en las últimas horas. En el video, aparece el propietario en el frente del local descargando tiros. Otros hombres lo secundaban con armas largas.

“Son pibitos, se juntaron 100 personas y salieron a robar, querían entrar al chino y al supermercado Día, y dijimos, ‘si lo hacen, seguimos nosotros’, entonces salí con escopetazos con balas de goma, uno lo que trató de hacer es ahuyentarlos, nada más”, contó el hombre, en declaraciones al canal TN.

“Tener que andar con una escopeta es malísimo”, definió. Y agregó: “Estos (por los asaltantes) te tiran con balas de verdad y uno lo que trata de hacer, es defenderse, somos gente de laburo, no queremos problemas con nadie, sólo trabajar”, agregó.

Según su relato, los comerciantes de la zona, ante el rumor de los saqueos en el barrio, cerraron sus respectivos negocios. Eran las seis de la tarde, y desde su domo de seguridad colocado en su local, observó que había movimientos sospechosos. “Vi que esto estaba mal y pensé que, con psicología, los podía parar, pero los muchachos no entendían”, sostuvo y completó: “Disparé al aire, no me siento contento. ¿Qué haría usted si alguien quiere que le entren a su casa? ¿Le deja que le roben todo?”.

Así quedó un supermercado en Moreno tras el saqueo

Una vez consumado el intento de saqueo, la policía tardó unos 40 minutos en llegar, que logra reprimir y detener a algunos de los sospechosos. Luego, le tomaron declaraciones a Eduardo. “¿Les pregunté: vos me garantizas que a mi hijo no le va a pasar nada? Debido a que no me dio ninguna garantía, no me interesa lo que venga, uno es gente de laburo, no es un loco que anda con una escopeta en la calle, es una vergüenza tener que salir con una escopeta, pero.. ¿qué hago?”, lamentó el propietario de la pañalera.

Visiblemente cansado por la tensión de las últimas horas, el hombre de 64 años insistió en comentar su pesar sobre la situación vivida y a todos aquellos comerciantes que sufrieron algún robo. “Es muy triste”, opinó. “Prácticamente no dormí y no comí, tengo una enfermedad crónica, es algo normal, matan una criatura (NdR: se refiere al crimen de Morena en Lanús) y al día siguiente no existe más”, se lamentó. Y agregó: “Yo lo que quiero es trabajar, que no vuelva a pasar esto en ningún lado y que gobiernen mejor”.

Consultado si en algún momento pensó en cerrar y dejar de trabajar, Eduardo rechazó esa posibilidad. “¿Qué haría en mi casa? sentado en la mesa en mi casa, me suicido. Nunca lo haría. En 35 años nunca me fui de vacaciones. Somos gente de trabajo, voy a un lado y me aburro a los dos días. Nunca pensé en cerrar, ni en el 2001″, cerró, reflexivo.

Detenidos por los saqueos

El gobierno bonaerense informó que hubo más de 150 intentos de saqueo en el conurbano y un total de 94 personas detenidas en las últimas horas acusadas de haber participado de una serie de robos e intentos de saqueo a distintos supermercados y comercios del conurbano bonaerense.

Moreno, Merlo, Tigre, Pilar, Escobar, José C. Paz y Tres de Febrero son algunos de los partidos bonaerenses donde se produjeron este tipo de hechos que, según el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, fueron organizados en el marco de una “campaña masiva por las redes sociales”.

Si bien anoche el propio Berni mencionó que eran 36 los detenidos, esa cifra se actualizó a 56 personas, y entre ellas hay varios menores de edad. Los acusados serán indagados por el delito de “robo en poblado y en banda agravado por la participación de un menor y por el estado de conmoción pública”, según el artículo 163 inciso 2 del Código Penal, señaló un vocero judicial.

“Esto se vino fomentando durante el fin de semana. Hubo denuncias al 911 que resultaron todas falsas”, dijo hoy el gobernador Axel Kicillof en declaraciones a la prensa desde el Comando Operativo situado en La Matanza.

Algunas de las personas detenidas en la provincia de Buenos Aires

