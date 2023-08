Hallaron a una mujer asesinada en Junín y detuvieron al carpintero que había trabajado recientemente en su casa

Tras las PASO, Macri se mete en la campaña para apuntalar a Bullrich: “Es la nueva líder del espacio”

El ex presidente reapareció luego de que Juntos por el Cambio no obtuviera los resultados esperados en las elecciones. Afirmó que el doble comando “no existe” y dijo que si la ex ministra llega al Gobierno va a tener volumen y experiencia