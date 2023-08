LLavallol: salió en defensa de una vecina a la que le estaban robando y lo mataron

Víctor Bustos (48), el vecino asesinado por delincuentes

Fue cerca de las 21, Víctor Bustos, un vecino de 48 años de la localidad bonaerense de Llavallol, estaba en su casa cuando escuchó que alguien gritaba en la calle. Se asomó a ver qué pasaba y descubrió que una de las mujeres de esa cuadra de Diego Gibson al 500 era víctima de un robo. Quiso defenderla, pero los delincuentes se lo impidieron a los tiros: uno de esos balazos le dio en la cabeza y lo mató.

Los tres delincuentes finalmente huyeron con la camioneta de la vecina asaltada, informaron hoy fuentes judiciales. Esta noche, los vecinos de la cuadra se manifestaban en el lugar donde ocurrió el crimen.

“Acá ya no hay horario, cualquier horario para el delincuente es bueno, para nosotros no. Somos presos de los delincuentes”, dijo uno de los hombres que participó en diálogo con TN. Una mujer agregó: “Tenemos que vivir pendientes de la suerte, de que no te toque. Ya no se puede más”.

La tragedia ocurrió este lunes por la noche, cuando Analía llegaba a bordo de su camioneta a su vivienda ubicada en la calle Diego Gibson al 500, en el partido de Lomas de Zamora. Tres delincuentes armados la abordaron para robarle el vehículo.

La imagen de una cámara de seguridad (Captura TN)

Los ladrones se subieron a la camioneta, aunque no lograron en enseguida hacerla arrancar, momento en que la mujer comenzó a gritar. Esos fueron los gritos que Víctor, que según los vecinos era relativamente nuevo en el barrio, escuchó y por los que salió de su casa para ver qué pasaba.

Al ver que Analía era víctima de un robo, Víctor intentó defenderla, pero uno de los delincuentes disparó: la bala hirió en la cabeza al vecino, quien quedó tendido en el piso mientras los ladrones escapaban en la camioneta robada, dijeron los voceros consultados por la agencia de noticias Télam.

Una vecina que auxilió a la víctima segundos después de que fuera baleada dijo que escuchó el disparo y esperó unos segundos para salir de su vivienda. “Cuando salgo, lo veo con un tiro en la cabeza, tirado en el piso, atiné a ir corriendo al Hospital de Lavallol, que lo tenemos a una cuadra”, contó Sofía, vecina de la víctima.

La cuadra de Llavallol donde ocurrió el robo

“Tardó aproximadamente 10 minutos en hacer una cuadra la ambulancia”, expresó la mujer. Víctor fue trasladado, primero, al Hospital Municipal de Lavallol y, luego, derivado a otro centro asistencial de la zona, donde fue intervenido quirúrgicamente.

La víctima murió alrededor de la 1 de este martes, añadieron los informantes. Los restos de Víctor eran velados esta noche en Banfield.

Los investigadores analizaban imágenes de cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero de los atacantes, aunque este martes por la noche trascendió que habría cinco detenidos en el marco de este caso, tres de ellos menores de edad.

