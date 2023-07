Vecinos de la Villa 31 cortaron la Terminal de Retiro en reclamo de una niña desaparecida

Los manifestantes prendieron fuego neumáticos

Un grupo de vecinos de la villa 31, ubicada en el barrio porteño de Retiro, prendieron fuego este miércoles por la noche varios neumáticos y cortaron la salida de la terminal de ómnibus de larga y media distancia, en reclamo por la desaparición de una niña de 14 años, por lo que miles de pasajeros se vieron perjudicados.

De acuerdo con los manifestantes, los padres de la menor fueron a hacer la denuncia a la comisaría más cercana, donde no habrían querido atenderlos, por lo que se organizaron para marchar cerca de las 18:00 a la terminal y evitar la partida de los micros como forma de protesta.

Según trascendió, la joven desaparecida, identificada como Mara Morena Troche Medrano, fue vista por última vez el lunes pasado por la tarde, cuando salió de cursar del colegio EEM Nro 6 del Polo Educativo Padre Mugica rumbo a su casa, pero nunca llegó al domicilio.

“Hola, soy la mamá de Mara, mi hija tiene 14 años. Hace 30 horas que está desaparecida y la policía no hace nada para buscarla. Ahora se están moviendo, porque cortamos toda la terminal de colectivos y no hay salida de micros. Lo único que pido es que aparezca mi hija, que esté bien, porque salió del colegio y no volvió a casa. Todos estamos preocupados por ella”, explicó la madre de la alumna en un video que grabó en medio de la manifestación y que circuló por las redes sociales.

Los vecinos de la zona impedían la salida de los ómnibus

Fuentes de la Policía de la Ciudad aseguraron a Infobae que el padre de la niña se acercó ese mismo día hasta la Comisaría Vecinal 1 A de esta fuerza para notificar de la desaparición de su hija, que no había regresado de la escuela ubicada en la avenida Argentina y Letonia, dentro de la villa 31.

Ante esta situación, los efectivos realizaron la consulta correspondiente con la Fiscalía Nacional, Criminal y Contravencional Número 4, a cargo del doctor Vasser y ante la Secretaría Única de la doctora Gómez, y se activó el protocolo de búsqueda.

Asimismo, se le dio intervención a la agencia de Minoridad en riesgo, que ya tuvo contacto con la familia de la menor, y se procedió a hacer un relevamiento en cámaras de seguridad de la zona para hacer un seguimiento de la persona desaparecida, aunque por el momento sin resultados favorables.

“Lamentamos informar que la terminal de buses de Retiro se encuentra bloqueada impidiendo el normal ingreso y partida de buses por cuestiones ajenas a la actividad. Apelamos a la urgente intervención de las autoridades de ciudad”, precisó la Cámara Empresaria de Ómnibus de Larga Distancia (CEDI).

Pasadas las 22:00, los padres de la menor desaparecida, acompañados por personal de la brigada de Infancia y Adolescencia, estaban revisando junto a los agentes de seguridad las cámaras de la terminal de ómnibus y siendo informados del avance de la investigación.

