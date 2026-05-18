El tren que unió Rosario y Córdoba por primera vez: el impulso de Sarmiento y la llegada de los inmigrantes al campo argentino

Una locomotora de vapor del Ferrocarril Central Norte se detiene en una estación, con pasajeros y personal esperando en el andén.

En una Argentina que apenas asomaba la cabeza tras décadas de sangrientas guerras civiles, la distancia era el peor enemigo. Transportar mercaderías o pasajeros entre el litoral y el interior requería semanas de penurias a lomo de mula o en carretas que se desarmaban en el desierto. Pero el 18 de mayo de 1870, el Ferrocarril Central Argentino completó su primer viaje entre Rosario y Córdoba. Y así, el aislamiento del país había dejado de ser un problema.

Fue la obra más extensa hasta entonces y la primera en atravesar fronteras interprovinciales. La concesión para construir el ramal Rosario-Córdoba se otorgó en 1863, durante el gobierno de Bartolomé Mitre, y su ejecución estuvo a cargo de la compañía inglesa Central Argentine Railway Company.

PUBLICIDAD

Domingo Faustino Sarmiento fue uno de los grandes impulsores de la expansión ferroviaria y convirtió al tren en una pieza clave de su proyecto modernizador. Esas vías también sembraron las bases materiales de la Argentina moderna. En las zonas por donde pasaba el tren se levantaron decenas de pueblos impulsados por la inmigración europea. En paralelo, el tendido del telégrafo redujo drásticamente las distancias de comunicación, integrando al país como nunca antes.

Aquel viaje inaugural no fue más que un simple acontecimiento de transporte. Simbolizó el inicio de una transformación económica profunda que terminaría consolidando el modelo agroexportador. Al conectar las materias primas del interior con los puertos y las rutas del comercio internacional, el ferrocarril impulsó un crecimiento económico y demográfico sin precedentes.

PUBLICIDAD

Estación Rosario Central hacia 1910

El hito fundacional del tendido interprovincial

La finalización del proyecto del Ferrocarril Central Argentino marcó el fin de un largo aislamiento entre las regiones del país. Aunque los primeros tramos ferroviarios habían sido construidos dentro de la provincia de Buenos Aires, esta línea rompió los límites locales al unir de manera directa a Santa Fe y Córdoba. El recorrido definitivo llegó a la capital cordobesa después de años de planificación que habían comenzado con los estudios del ingeniero Allan Campbell en la década de 1850.

El avance de obreros e ingenieros transformó el paisaje del interior a lo largo de casi 400 kilómetros. La construcción de la línea exigió levantar puentes, terraplenes y estaciones en zonas que hasta entonces solo eran recorridas por animales y antiguas diligencias. La magnitud de la obra significó inversiones extranjeras, que ayudaron a sentar las bases de la infraestructura ferroviaria moderna.

PUBLICIDAD

Mapa histórico de la red ferroviaria del Ferrocarril Central Argentino

El presidente Sarmiento, gran defensor de las comunicaciones como motor del progreso, inauguró oficialmente la línea completa el 13 de abril de 1870. Sin embargo, los servicios regulares de pasajeros y carga comenzaron semanas después, cuando terminaron los últimos trabajos técnicos en talleres y estaciones. Desde ese momento, el tren se convirtió en la red de transporte terrestre más extensa e importante construida hasta entonces en el Cono Sur.

La apertura oficial de los servicios comerciales se realizó finalmente el 18 de mayo de 1870 en la estación de Córdoba, con una gran presencia de autoridades locales. El ministro del Interior, Dalmacio Vélez Sarsfield, participó del acto en representación del gobierno nacional para celebrar el éxito de la obra. Durante los festejos, se destacó públicamente el papel de la ingeniería como una herramienta clave para unir y fortalecer al país.

PUBLICIDAD

En términos prácticos, ese primer viaje mostró una enorme reducción en los tiempos de traslado de la época. Un trayecto que antes demandaba días a caballo o semanas en carreta por las llanuras pampeanas pasó a completarse en pocas horas gracias a las locomotoras a vapor. Este avance tecnológico acortó las distancias y cambió para siempre la circulación de cartas, noticias y pasajeros entre el centro y el litoral argentino.

La estación Retiro en la década de 1890

Tracción económica y nacimiento de nuevos pueblos

La llegada del tren provocó un cambio económico inmediato en la región central del país. La nueva línea ferroviaria conectó de manera directa las zonas productoras de Córdoba con el puerto de Rosario, sobre el río Paraná, permitiendo que las materias primas llegaran más rápido a los mercados internacionales. El transporte ferroviario redujo notablemente los costos de carga y traslado que durante años habían perjudicado a los productores del interior.

PUBLICIDAD

Las vías también impulsaron el poblamiento y la expansión agrícola en miles de hectáreas cercanas al recorrido del tren. El gobierno nacional y la empresa concesionaria promovieron la venta y división de tierras a ambos lados de los rieles, atrayendo a grandes grupos de inmigrantes europeos. Familias italianas, suizas y españolas comenzaron a convertir los pastizales en campos de trigo o maíz.

El Ferrocarril Central Argentino fue además el punto de partida para el nacimiento y crecimiento de numerosos pueblos y ciudades. Localidades como Carcarañá, Cañada de Gómez, Marcos Juárez, Bell Ville y Pilar crecieron alrededor de sus estaciones ferroviarias, depósitos y tanques de agua. Antes de la llegada del tren, muchas de esas zonas eran apenas estancias aisladas o pequeños puestos militares en regiones poco pobladas.

PUBLICIDAD

Este proceso cambió también la estructura social del campo argentino. En lugar de depender solamente de grandes estancias, comenzaron a surgir pequeños y medianos productores rurales. Las nuevas colonias agrícolas demandaban herramientas, semillas y productos de consumo, impulsando el comercio local en las ciudades cercanas. Las estaciones de tren se transformaron rápidamente en el centro social, comercial y administrativo de las nuevas comunidades del interior santafesino y cordobés.

La consolidación de Rosario como gran puerto exportador del río Paraná fue otra consecuencia directa del desarrollo ferroviario. Al concentrar la llegada de productos agrícolas provenientes de Córdoba y otras regiones del interior, la ciudad experimentó un fuerte crecimiento urbano y demográfico. Los rieles también crearon un corredor comercial estratégico que comenzó a competir con la histórica supremacía portuaria de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Los maquinistas de una de las locomotoras a vapor del FCCA en la Estación Tucumán, en 1910

Consolidación del modelo agroexportador y legado nacional

El éxito del ramal Rosario-Córdoba sentó las bases para la enorme expansión ferroviaria que tendría Argentina en las décadas siguientes. El contrato del Ferrocarril Central Argentino sirvió como ejemplo para muchas otras líneas, tanto privadas como estatales, que comenzaron a extenderse por todo el país. Entre 1870 y comienzos del siglo XX, la red ferroviaria argentina pasó de tener unos pocos cientos de kilómetros a convertirse en una de las más extensas de América.

La conexión entre provincias aceleró además la incorporación definitiva de la Argentina al modelo agroexportador. Gracias al tren, el país pudo transportar grandes cantidades de granos y materias primas de manera más rápida y constante hacia los puertos de exportación. Esto permitió consolidar a la Argentina como uno de los principales productores de alimentos del mundo y atrajo inversiones extranjeras destinadas a modernizar puertos, depósitos y centros de carga.

PUBLICIDAD

La unión de los mercados regionales a través del ferrocarril también fue clave para fortalecer al Estado nacional después de décadas de guerras civiles. Al conectar económicamente a las provincias del interior con las ciudades del litoral, el tren ayudó a consolidar la unidad política y facilitó la organización institucional del país. Las locomotoras se convirtieron en sinónimo del avance del progreso y la modernización impulsados por los gobiernos.

Con el paso de los años, muchas de las instalaciones construidas para esta línea —como talleres ferroviarios y grandes estaciones— se transformaron en parte del patrimonio histórico argentino. Edificios como la actual Estación Mitre de Córdoba aún conservan el recuerdo de la época de mayor crecimiento del sistema ferroviario que demostró que la integración territorial era fundamental para construir una nación moderna.