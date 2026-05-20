“Ambos asesinos”: la madrina de la nena hallada muerta en Santiago del Estero apuntó contra la madre y el padrastro

El posteo de la madrina de la víctima (Facebook)

La comunidad de Chañar Pozo de Abajo continúa conmocionada por la muerte de una niña de 10 años, hallada sin vida en la vivienda familiar en Santiago del Estero. Por el hecho, permanece detenido su padrastro, imputado por homicidio calificado.

En ese contexto, la madrina de la víctima realizó un duro descargo en sus redes sociales, donde apuntó contra la madre y la calificó como “encubridora” del crimen.

PUBLICIDAD

El episodio ocurrió el sábado por la noche, cuando la madre y su pareja llamaron al 911 al advertir que la menor no respondía. Al arribar al lugar, personal sanitario constató el fallecimiento de la niña, mientras efectivos de Criminalística realizaron las pericias y trasladaron el cuerpo a la morgue judicial.

Si bien en un primer momento la causa se investigó como una posible muerte por abandono de persona, la autopsia determinó luego que el deceso se produjo a raíz de un traumatismo en la cabeza.

PUBLICIDAD

Finalmente, el padrastro, René Orlando Bulacio (47), fue detenido e imputado por homicidio calificado por el vínculo.

En esa línea, la allegada apuntó tanto contra el padrastro, a quien calificó de “asesino”, como contra la madre de la niña, a quien acusó de “encubridora”. En su publicación, expresó: “Florencia Ovejero asesinada a golpes el 17 de mayo de 2026 por su padrastro y por quien debía cuidarla, su madre. ¡Ambos culpables!”.

PUBLICIDAD

“Que la Justicia de Termas y de Santiago del Estero actúe como corresponde una vez en su vida...”, cerró. En uno de los comentarios, volvió a referirse a la pareja: “Ambos asesinos”.

René Orlando Bulacio (47), fue detenido e imputado por homicidio calificado por el vínculo.

La versión de la familia y la hipótesis de la Justicia

Al momento de tomar declaración a la madre y su pareja para reconstruir el estado de salud previo de la niña, Bulacio relató que la menor presentaba desde hacía días dolores de garganta y tos persistente, y que, por motivos económicos, no pudieron llevarla a un centro de salud.

PUBLICIDAD

El hombre indicó que únicamente le suministraron alimentos líquidos, ya que presentaba dificultades para ingerir alimentos sólidos. Por otro lado, señaló que cuando la nena tenía dos años había padecido un cuadro de neumonía.

A pesar de que en un primer momento se creyó que podía tratarse de una muerte natural o vinculada a la falta de asistencia médica, la Justicia ordenó una serie de medidas. Según pudo saber Infobae, la niña estaba “muy flaquita” y que presentaba “varios hematomas”, lo que reforzó la sospecha de maltrato.

PUBLICIDAD

Ante ese escenario, el fiscal a cargo del caso, Rafael Zanni, ordenó la detención de Bulacio. El hombre había asegurado que los golpes en el cuerpo de Florencia se debieron a accidentes domésticos. Según indicó, la menor se había lastimado mientras jugaba con su hermana y que días antes había sufrido una caída con una bicicleta.

Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia, a los cuales accedió Infobae, determinaron que la causa de muerte fue un “traumatismo en la cabeza, producido por un golpe compatible con la mano”. Con esta información, el fiscal imputó a Bulacio por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”.

PUBLICIDAD

Una de las hipótesis que investigan es que el ataque se habría producido debido a que el hombre no reconocía a la nena como su hija. Uno de los datos que refuerza esta hipótesis es que la víctima llevaba el apellido materno y no el paterno.

Por otro lado, las autoridades decidieron no aprehender a la madre de la niña, ya que permanece a cargo de otros hijos menores en la vivienda familiar ubicada a varios kilómetros de la ruta.

PUBLICIDAD

Las fuentes consultadas por Infobae confirmaron que Bulacio permanecerá detenido mientras se profundizan los peritajes y se analizan los antecedentes familiares para esclarecer el contexto en el que ocurrió la muerte de la menor.