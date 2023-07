Caso Cecilia Strzyzowski: cera depilatoria, un MP3 y una sillita plegable, los llamativos pedidos de Marcela Acuña

Marcela Acuña está acusada de ser coautora del crimen de Cecilia Strzyzowski junto a su marido Emerenciano Sena y su hijo, César

Después de 24 días sin ingerir comida sólida, este último sábado Marcela Acuña decidió levantar “momentáneamente” la huelga de hambre que inició cinco días después de quedar detenida. Los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez la acusan de haber asesinado a Cecilia Strzyzowski junto a su esposo, Emerenciano Sena, y a su hijo, César. Desde la Comisaría 6ª de Resistencia, donde fue trasladada el miércoles pasado, la dirigente piquetera escribió una nueva carta para hacer llamativos pedidos.

Además, la imputada por homicidio agravado solicitó “acceder a un día más de visita o bien que las mismas sean de dos horas”. También hizo referencia a su hijo César y sostuvo que, “como madre, le preocupa su situación”.

El manuscrito, al que accedió Infobae y que ya forma parte del expediente, tiene fecha del 8 de julio pasado y está dirigido al titular de la Comisaría 6ª y al fiscal Cáceres Olivera. Ocupa una carilla de hoja A4 rayada y arranca así: “Solicito por este medio el permiso para acceder a algunos elementos que considero no invalidan la investigación en curso, ni tampoco son contrarios al derecho carcelario en cuanto a privación de libertad en materia de procesados”.

En ese contexto, Acuña pidió recibir “una sillita plegable (por problemas de riñón); un MP3 con auriculares (sin radio), si hay acceso a radio mejor” y algunos elementos de aseo personal, como “cera para depilación de piernas y/o maquinita de afeitar”. Asimismo, solicitó tener un día más de visita, (que hasta ahora son los miércoles y los sábados) o que duren dos horas en vez de una.

La nueva carta de Marcela Acuña donde pide, entre otras cosas, una "sillita plegable"

Acuña aprovechó la carta para informar que levantaba momentáneamente su huelga de hambre (sin sólidos) por pedido de su marido Emerenciano Sena, sus familiares y compañeros. También adujo “razones de salud”.

Sin embargo, según pudo saber este medio, la dirigente piquetera fue atendida el pasado miércoles 5 de julio en el Hospital Perrando y los exámenes clínicos que se le practicaron no arrojaron anomalías, más allá de que había bajado unos 5 kilos. “La suposición es que se cansó de pasar hambre”, dijeron a Infobae fuentes del caso.

La carta sigue con un descargo a la Fiscalía Especial en Violencia de Género N° 4, cuyo titular es Cáceres Olivera, y refiere puntualmente a la situación de su hijo, detenido en el Complejo Penitenciario 1° de Resistencia. “No puede recibir visitas (privado de las mismas por la Fiscalía N°4) y se encuentra en un espacio con humedad continua, no apto para su salud. Solicito que se revean esos dos temas, que sea asistido por un médico ya que como madre me preocupa. No estamos en la edad media ni tampoco César se haya en un centro clandestino de detención (sic)”, escribió Acuña.

Y cerró: “Espero una respuesta a la brevedad por temas que hacen a los Derechos Humanos, explicitados en el Pacto de San José de Costa Rica. Firma: Marcela Verónica Acuña”.

Marcela Acuña sostuvo que le preocupaba la situación de su hijo

Para este miércoles 12 y jueves 13 de julio estaban previstas las audiencias de oposición a la prisión preventiva tanto de Marcela Acuña como de Emerenciano Sena. Sin embargo, las mismas fueron reprogramadas para el 2 y 3 de agosto. La novedad fue confirmada este martes, a través de un comunicado del Poder Judicial de Chaco.

Estas nuevas fechas las fijó el juez de Garantías Nº 2 de Resistencia, Héctor Horacio Sandoval, en respuesta a los escritos presentados por los abogados de Sena: Ricardo Osuna y Nicolás Boniardi Cabra y de Acuña, Rocío de Jesús Ramírez.

Según pudo saber este medio, los motivos fueron dos. En el caso de Osuna y Boniardi tenían otros compromisos que les impedían asistir a las audiencias. Ellos mismos explicaron que deben desempeñarse en un juicio por jurados, en una causa externa a la investigación por el crimen de Cecilia.

En tanto, De Jesús Ramírez —quien asumió la defensa técnica de Marcela Acuña en las últimas 24 horas— pidió una prórroga para después de la feria judicial, ya que necesitaba ponerse a tono con el expediente. “Debido a mi reciente incorporación y a la dificultad que conlleva formalizar una estrategia defensiva sin tener todos los conocimientos pertinentes de la causa, solicité la reprogramación”, sostuvo en diálogo con Infobae.

