El búnker de Once donde el periodista compró droga en vivo fue allanado el año pasado: por qué no fue tapiado

Un periodista compró droga en vivo en Once (Desayuno Americano. América)

El periodista Fabián Rubino fue protagonista este miércoles de una cobertura en vivo para el programa Desayuno Americano (América) que tuvo amplia repercusión, al dejar en evidencia el accionar de un búnker narco en el barrio porteño de Balvanera. El móvil se instaló frente a una casa de la calle Sarmiento, en la zona de Once, que había sido señalada por los vecinos de la zona por la supuesta venta de droga. El cronista fue hasta allí para comprobarlo y, ante la cámara, se llevó una dosis de cocaína a $1500.

Minutos después, y luego de un llamado al 911, arribó un patrullero con agentes de la Policía de la Ciudad que realizaron las pericias de la sustancia. Al resultar positivas, Rubino fue trasladado a la comisaría más cercana para declarar en calidad de testigo, mientras que la cocaína quedó secuestrada.

“La verdad que todavía estoy shockeado y sorprendido como ustedes. Yo me estoy sorprendiendo ahora, en realidad, porque en ese momento uno va para adelante y quizá no mide las consecuencias. Después empezará un tema como el que decían ustedes, de la ética o no ética. Ahí había un delito en flagrancia, digamos. Y había que comprobarlo”, dijo a la salida de la dependencia policial.

Te puede interesar: Detuvieron a “Chaki Chan”, el narco que intentó tomar el barrio Las Antenas

Fuentes del caso informaron a Infobae que las autoridades, y los vecinos, ya estaban al tanto de que el domicilio donde el periodista adquirió la droga funciona como punto de comercialización. Es más, el lugar fue allanado antes de la última Navidad en el marco de una causa que tiene procesadas a personas que vivían allí y que está a cargo la Unidad Fiscal Especializada en Investigación en Delitos Vinculados a Estupefacientes (UFEIDE).

“En ese operativo se llevaron detenidos a todos los que vendían y se secuestró todo lo que había en el lugar”, contaron las fuentes. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, luego de aquel procedimiento, la intención fue tapiar el búnker. “Pero es un conventillo donde viven muchas familias que no tienen nada que ver y no se pudo”, dijeron. Durante un tiempo hubo una consigna policial, por disposición de la Justicia. Esto hizo que la actividad ilícita frenase. Sin embargo, una vez que dejó de haber presencia permanente de custodia, se reanudó.

Hablo el periodista que compro droga en vivo tras dar testimonio en la comisaria

Desde 2020, en el Ministerio Público Fiscal se sigue una metodología de trabajo específica para casos de comercialización de drogas. En primer lugar, todos se concentran en la UFEIDE, que identifica las zonas de venta y elabora un mapa en la ciudad.

Por otra parte, se utilizan agentes encubiertos e informantes, que se hacen pasar por compradores —como hizo el cronista hoy—, vigilan y graban las interacciones, con el objetivo de acumular más pruebas contundentes contra los delincuentes. De esa manera, se pretende fortalecer imputación por comercialización de estupefacientes, más allá de la tenencia.

Te puede interesar: La banda de los falsos policías en acción: se hacían pasar por agentes de la federal para robar comercios

“Para que no entren y salgan, hay que tomarse el tiempo de juntar pruebas fuertes. Se estudian los movimientos, se investigan quiénes son los jefes y también quiénes son los vendedores. Se trata de obtener filmaciones que demuestren que no estaban ahí ‘visitando a un amigo’”, explicó una fuente del caso, que se expresó en desacuerdo con la presencia de las cámaras de televisión en el lugar: “Los tipos ahí adentro lo estaban viendo también. Imaginate si estábamos armando otro allanamiento y ahora por las dudas esconden todo y cuando vamos no hay nada”.

Allanamientos en el búnker donde un periodista compró droga en Once (Captura TV)

Esta noche, justamente, se allanaba ese lugar.

Seguir leyendo: