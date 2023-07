Los padres del chico asesinado en Córdoba se reunieron con el juez para conocer avances de la investigación

Las últimas imágenes de Joaquín Sperani con vida.

Los padres de Joaquín Sperani, el chico de 14 años asesinado en Laboulaye, provincia de Córdoba, por su propio amigo de la misma edad, se reunieron hoy a la mañana con el juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas local, Sebastián Moro, quien ayer dispuso el traslado del presunto homicida al Centro de Admisión y Diagnostico (CAD), que depende del Complejo Esperanza de Córdoba capital.

Si bien el objetivo del encuentro era informar sobre los avances de la investigación a los familiares del menor, el abogado Raúl Frencia le comunicó a la prensa que hasta el momento “no hay precisiones”.

“Fue una reunión informativa con el juez diciendo que están avanzando en la investigación”, explicó el doctor Frencia ante los medios de comunicación a la salida del encuentro.

Luego, al ser consultado por la hipótesis que baraja la familia de Joaquín sobre la posibilidad de que haya habido más de un autor del homicidio, el abogado fue tajante: “No lo sabemos”.

Este lunes, luego de darle el último adiós a su hijo y mientras encabezaba una movilización con vecinos para reclamar justicia, Mariela Flores, madre de Joaquín Sperani, le reclamó a la Justicia que vuelva a inspeccionar la casa donde fue hallado el cuerpo del adolescente de 14 años, al asegurar que tiene “el presentimiento” de que “puede haber alguien más” involucrado en el crimen y no solamente su amigo, que por el momento es el principal sospechoso.

La madre de Joaquín Sperani: "Detrás de donde encontraron a mi hijo hay algo más"

“Acompáñenme, porque yo necesito saber qué pasó con mi hijo. Que se hagan responsables, porque mi hijo fue a la escuela. Hoy fue Joaquín, un chico sano, pero no quiero que esto quede acá. Lo que haya que investigar, que lo hagan, porque en la casa donde encontraron a Joaquín hay algo más”, sostuvo la mujer, acompañada por Martín Sperani, padre del niño asesinado.

Ante los medios de prensa que fueron a cubrir la marcha, la mujer explicó que tiene “el presentimiento” de “que no fue solamente Leandro, que puede haber alguien más” vinculado al homicidio, por lo que pidió “que se investigue más, que haya imágenes desde que salió de la casa hasta que llegó a la escuela y hasta el momento del crimen, todo”.

Hoy al mediodía la familia de Joaquín se reunirá con el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, en un encuentro en el cual esperan recibir más detalles de la investigación.

Joaquín Sperani tenía 14 años.

El informe preliminar de la autopsia que fue realizada en las últimas horas en la morgue de la localidad de Río Cuarto, reveló que Joaquín Sperani falleció a causa de un traumatismo de cráneo.

Los restos de Joaquín fueron sepultados anoche ante la desazón de los vecinos, familiares y amigos de Laboulaye, localidad ubicada al sudeste de la provincia de Córdoba. Durante toda la jornada se desarrolló el sepelio en medio de un clima de profundo desconsuelo. La escena fue mucho más dramática cuando el féretro fue trasladado desde la sala velatoria hasta el cementerio local.

Por decisión del juez Moro, el principal acusado por el crimen de Joaquín ue alojado en un centro penal juvenil de la capital cordobesa, donde será sometido a estudios de diagnóstico psicosociales y ambientales. El traslado del joven, que por su edad es inimputable, se realizó “para su resguardo”, según informó el Poder Judicial provincial mediante un comunicado.

La información judicial indica que “se pudo establecer la presunta participación no punible de un niño de 14 años” en la muerte de Joaquín.

El niño desapareció el pasado jueves, cuando llegó a la escuela Ipem Nº 278 “Malvinas Argentinas”, dejó la bicicleta en el patio del colegio y se retiró sin ingresar a clases. Las cámaras se seguridad de la zona captaron el momento en el que el chico caminaba por la vereda de la escuela acompañado por su amigo y compañero de colegio que luego confesó la autoría del crimen, según fuentes de la pesquisa.

Las últimas imágenes con vida de Joaquín Sperani, el chico de 14 años asesinado por su amigo en Córdoba

Los padres de Joaquín se alarmaron al no tener noticias suyas después de clases y radicaron una denuncia que dio origen a la búsqueda. Finalmente, el domingo el cuerpo del menor fue hallado por vecinos en una vivienda abandonada ubicada a 100 metros de su colegio, tras lo cual fue detenido el amigo de Joaquín, que no puede ser imputado por el crimen debido a que tiene 14 años y no es punible de acuerdo a la ley vigente.

