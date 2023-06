Qué dice la resolución que amplió la clausura de la tribuna Sívori alta del Monumental

El momento en el que el hincha de River se impulsa sobre la baranda

A tres días del trágico suceso en el estadio Monumental, donde Pablo Marcelo Serrano, hincha y socio de River Plate, murió al caer al vacío desde la tribuna Sívori alta, la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad tomó la decisión de extender la clausura provisional del sector en el cual se produjo el hecho hasta este martes, 24 horas antes del compromiso ante Fluminense por la 5ª fecha de la Copa Libertadores. Infobae accedió a los fundamentos de esa medida.

La fiscal Celsa Ramírez les avisó a la institución, al Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad de Buenos Aires y a la empresa que le brinda seguridad al club que la clausura “deberá permanecer incólume hasta que la institución presente un plan de contingencia”. Deberá hacerlo dentro de las 24 horas desde que fueron notificados, “tendiente a neutralizar los riesgos verificados” y conforme a las “seis intimaciones” que recibieron en el pasado para “garantizar la seguridad”.

En ese sentido, a lo largo de la resolución de 13 páginas a la que accedió este medio, la fiscal Ramírez enumera que no se han tomado las “medidas exigidas” para garantizar la vida de los simpatizantes en el estadio y el normal desarrollo del espectáculo. “Así, producto de la falta al deber cuidado debido... en su condición de garantes, no impidieron que Pablo Marcelo Serrano... cayera desde una altura aproximada a 15 metros”.

Desde River alegaron en este punto que la víctima por sus propios medios se quiere subir a la baranda de la Sívori alta, una tribuna centenaria, que “asume una postura peligrosa” y se termina cayendo. Y rescataron que en su tragedia “no haya lastimado a otra persona”.

El hermano del fallecido le agradeció a la dirigencia de River por ponerse a disposición de la familia

La víctima murió en el acto al caer al pasillo interno de la Sívori baja a causa de politraumatismos con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, según el informe preliminar de la autopsia. Falta aún el resultado del análisis toxicológico.

Adrián, hermano de Pablo Marcelo Serrano, dijo en diálogo con Telefe: “La explicación es que fue una tragedia, un accidente... Estaba teniendo problemas, no tenía mucha fuerza en la mano y, seguramente, al intentar treparse a esa baranda, perdió el equilibrio y no se pudo sostener”.

Y agregó: “La verdad es que tenemos que agradecerle a la gente de River porque enseguida el señor Villarruel, dirigente de River, puso a disposición una psicóloga porque no había forma de consolar a mi sobrina, lo cual es lógico. Estuvieron siempre con nosotros”.

Lo cierto es que para la fiscal Ramírez, tras la muerte de Serrano, la clausura se enmarca para evitar “los riesgos latentes” y dice que “hubo déficit de controles”. Así, subraya: “En los videos se observa el peligro en el que se encontraban numerosas personas, incluso menores, al permanecer subidos al barandal de la Sívori Alta, con mitad del cuerpo hacia el vacío, haciendo las veces de equilibrista”. Y detalla que se trata de un “riesgo proyectable a la gente de tribuna inferior”.

Pablo Serrano, el hincha de River fallecido. Tenía 53 años

Por ello, considera que existe “una flagrante falta del deber de cuidado debido” y que “no fueron diligentes para neutralizar el riesgo creado, el que se mostraba claramente visible”. Y en ese punto remarca, y recuerda, las actas labradas por el Comité de Seguridad en el Fútbol de la CABA donde le venía solicitando diversas medidas de seguridad y protección. También las contravenciones en las que se investiga si ha incurrido el club.

Desde River mencionaron que varios antecedentes que recuerda la fiscal “están en trámite, justamente, en la fiscalía” de Celsa Ramírez y que hubo mucha gente sin tickets: “La Policía tuvo que permitirles entrar para evitar problemas y un mal mayor, pero el club no vendió entradas de más ni organizó mal el evento”.

Además, recuerdan que el exceso de aforo que subraya la fiscal tiene que ver con el River-Boca de la fecha 15, y advierten que eso fue permitido por autoridades como la Policía, el Ministerio de Seguridad y la Fiscalía porque ellos son autoridades competentes para cerrar la puerta en caso de superar la capacidad.

Con todo esto, la fiscal Ramírez le dio al club la orden de presentar un “plan de contingencia” para neutralizar los riesgos para poder levantar la clausura. Les dio 24 horas de plazo.

El pedido de la familia

“Hasta el momento no hemos visto ninguna cámara, calculo que después de la sepultura nos dirigiremos a la Fiscalía para poder verlos, que desde ya les agradecemos por la celeridad que ha tenido. Nuestra hipótesis es esa: que al no tener fuerza en la mano, no se pudo sujetar y terminó cayendo”, repitió Adrián, el hermano de la víctima.

Y agregó: “En algunas imágenes se puede ver que hay varias personas subidas a esa baranda, que es una forma de alentar, él quiso hacer lo mismo, pero tuvo la desgracia de que no se pudo sostener y se cayó. Yo creo que fue un accidente y que nadie lo empujó”.

Y cerró con un pedido: “Ojalá podamos lograr, a través de la dirigencia, quizá que alguna de las tribunas pueda llevar su nombre, porque él amaba a River y nosotros seguimos estos colores desde chicos”.

