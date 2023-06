Los nuevos mensajes de la hija y el ahijado del simpatizante de River que murió en el Monumental

Pablo Marcelo Serrano, el simpatizante de River Plate que murió en el estadio Monumental al caerse de la tribuna Sívori alta. Tenía 53 años y era socio del club

El encuentro que disputaba en el estadio Monumental River Plate frente a Defensa y Justicia por la fecha 19 de la Liga Profesional fue suspendido a los 26 minutos del primer tiempo a raíz de un trágico acontecimiento ocurrido en la tribuna Sívori, donde Pablo Marcelo Serrano, un simpatizante de 53 años, falleció tras caer al vacío. En medio del dolor, la familia de la víctima envió varios mensajes en las redes sociales.

Mia, la hija de Serrano, publicó en su cuenta de Instagram horas después de la tragedia unas palabras para recordar a sus papá: “Te amo para toda la vida”. A medida que fueron transcurriendo los minutos y distitnas versiones del hecho comenzaban a circular, surgió un nuevo posteo en Twitter con un descargo y el recuerdo de su progenitor.

“Te me fuiste para siempre papito. La gente inventa cosas sobre vos y cree que tiene el derecho de opinar cuando no saben nada. Lo quieren hacer ver como algo que no es. Toda tu familia y amigos sabemos la clase de persona que eras. Siempre voy a ser tu princesa papi. Te amo”, agregó Mia con una foto en el campo de juego del Monumental.

Por otro lado, el sobrino y el ahijado de Serrano también utilizaron las redes para expresarse en medio de la tristeza por la pérdida de un ser querido. “Te amo con toda mi alma, tío. El cielo tiene un ángel más”, publicó Agustín Serrano. Luego replicó el mensaje de su prima Mia: “Va a estar con nosotros siempre el tío Cabeza. Lo amamos mucho por cómo fue y ahora nos va a cuidar desde arriba. Te amo prima”.

El descargo de la hija de Pablo Serrano tras la muerte de su padre en el estadio Monumental (Twitter)

En tanto que Iván Serrano manifestó en las redes cómo fue que tomó conocimiento de la trágica noticia. “Así me vengo a enterar de que falleció mi padrino Cabeza. Te amo y espero que estés en un lugar mejor. Gracias por hacerme hincha del mejor club, que descanses bien tío”, comentó respondiendo a la publicación de un medio.

Pablo Marcelo Serrano era socio de River y formaba parte de la agrupación “Los Pibes del 20″, con sede en la ciudad bonaerense de Morón. En su entorno lo conocían como “Carucha”. Según supo Infobae, además, Serrano tenía domicilios registrados en el barrio porteño de Monserrat y en la localidad de Castelar. Los datos oficiales también dan cuenta de que trabajó, entre 2007 y 2019, en tres firmas de empresas de servicios de seguridad.

La muerte de Serrano se produjo mientras transcurría el primer tiempo entre el Millonario y el conjunto de Florencio Varela. El partido quedó en segundo plano cuando los propios hinchas que se encontraban en la Sívori alta comenzaron a pedir que se detuviera el partido para que la persona que había caído fuera atendida inmediatamente por el personal médico.

Alrededor de las 18.30 del sábado, River difundió un comunicado en el que notificó: “Un simpatizante saltó al vacío desde la tribuna Sívori Alta y falleció en el acto (...) La tribuna, donde la persona fallecida tenía su abono, se encontraba al 90% de su capacidad. Al momento de la caída no hubo intervención de terceros. Se constató, además, que no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él. A los 30 minutos, el Estadio se encontraba completamente evacuado”.

El dolor del sobrino de Pablo Serrano al enterarse de su muerte en la cancha de River Plate

