La foto del momento en el que el hincha de River se impulsa sobre la baranda de la tribuna antes de caer al vacío

El momento en el que el hincha de River se impulsa sobre la baranda

Las cámaras del Monumental registraron el momento en el que Pablo Marcelo Serrano, el hincha de River de 53 años que murió luego de caer al vacío desde la Sívori Alta, se impulsa sobre la baranda de contención e intenta pasar un pie. Creen que la intención del fanático fue sentarse sobre la pared de 1.40 de altura, como lo hacían otras personas que presenciaban el encuentro contra Defensa y Justicia.

Ese momento -las 16.40 del sábado-, según revelaron fuentes del caso a Infobae, ocurrió ocho minutos después del ingreso de Serrano a la cancha. Pese a que no se advierte la intervención de terceros, la fiscal Celsa Ramírez extendió hasta el martes la clausura de la tribuna a pocas horas del partido de River contra Fluminense por la Libertadores.

En un comunicado, Ramírez, titular de la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad, informó que seguirá vigente la medida hasta tanto “se finalicen las dirigencias respecto de los pedidos de cámaras, información y documentación solicitada al club”.

Al mismo tiempo, indicó que está a la espera que los resultados del examen toxicológico, que podría estar en los próximos días.

En cuento a la competencia, la fiscal advirtió que le corresponde investigarlo “en virtud del Art.2 de la Ley del Deporte - Ley 24192 del Código Penal - para la prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos masivos”.

La fiscalía ya cuenta con las imágenes que muestran los minutos previos a la caída y otros 20 minutos posteriores, que fueron analizadas en la Unidad de Coordinación Operativa (UCO) de River, compuesta por organismos de seguridad del club, Ciudad y Nación, mientras el Monumental era evacuado tras la suspensión del partido. Esos videos fueron preservados y entregados con cadena de custodia por la Policía porteña.

Sin embargo, en las últimas horas Ramírez solicitó cinco horas de grabaciones al club de Núñez con el fin de establecer las causas por las que Serrano murió sobre un pasillo de la Sivorí Baja, luego de recorrer, en caída libre, casi 20 metros de altura.

De acuerdo al registro de molinetes, Serrano pasó el primer molinete a las 16.32. Había llegado al Estadio solo y a pie. Luego, accedió a la cancha por la Torre dos y subió las escaleras hacia lo más alto de la tribuna, con el partido ya en desarrollo. Los operadores de las cámaras de seguridad lo encontraron, en un primer momento, entre la segunda y tercera línea de la Sívori Alta. También observaron cómo se escabulle la primera fila, se impulsa con ambos brazos sobre la baranda e intenta pasar un pie. En ese punto, con todo el peso del cuerpo sobre el tronco, no logra detener el envión y cae.

El hincha estaba solo. Un primo, su hija de 16 años y una amiga miraban el partido, que fue suspendido a los 27 minutos del primer tiempo a raíz de la tragedia, desde otra ubicación.

Luego de ser contenida por las autoridades del club y trasladada a su domicilio por un gabinete de Asistencia a la víctima, la hija de Serrano publicó en su cuenta de Instagram dedicado a su papá: “Te amo para toda la vida”. A medida que fueron transcurriendo los minutos y distitnas versiones del hecho comenzaban a circular, surgió un nuevo posteo en Twitter con un descargo y el recuerdo de su progenitor.

“Te me fuiste para siempre papito. La gente inventa cosas sobre vos y cree que tiene el derecho de opinar cuando no saben nada. Lo quieren hacer ver como algo que no es. Toda tu familia y amigos sabemos la clase de persona que eras. Siempre voy a ser tu princesa papi. Te amo”, agregó Mia con una foto en el campo de juego del Monumental.

Noticia en desarrollo