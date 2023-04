Violento robo en Palermo Soho: un turista uruguayo fue atacado por motochorros

El violento robo al turista uruguayo que caminaba por Palermo quedó registrado en un video (@luisgrimaldi9)

Un turista sufrió un violento ataque por parte de cuatro motochorros que lo asaltaron en el barrio porteño de Palermo Soho. El hombre, de nacionalidad uruguaya, fue abordado, primero, por dos ladrones de a pie que luego huyeron junto a otros dos cómplices que los esperaban en dos motos. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Todo sucedió el pasado 14 de abril, a las 17.30, en la intersección de El Salvador y Gurruchaga, a unas 20 cuadras de la Comisaría 14A. Fueron justamente los agentes de esa dependencia los que asistieron al damnificado, luego de que el turista hiciera un llamado al 911 para alertar sobre el robo en el que los delincuentes le arrebataron un reloj similar a un Patek Philippe.

En el video que encabeza esta nota, y que dura menos de 30 segundos, se ve cómo los ladrones seguían de cerca al turista, que caminaba con dos bolsas en una de las manos. Finalmente, cuando el hombre se dispuso a cruzar la calle, lo sorprendieron por detrás para tirarlo al piso y robarle sus pertenencias.

Tras el violento robo, los asaltantes escaparon en dos motos que estaba en la zona: una se fue por la calle Gurruchaga y la otra, por El Salvador. El turista, en tanto, quedó desorientado, sentado sobre el empedrado. Según supo Infobae, si bien terminó con una herida superficial, se negó a ser asistido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Más tarde, en diálogo con TN, el turista damnificado recordó lo vivido. “Fue todo muy rápido: no duró más de diez segundos. Recuerdo que antes del robo crucé miradas con alguno de los delincuentes. Después, cuando sentí que me agarraban por la espalda, pensé que podía tratarse de un amigo que quería sorprenderme. Fue un poco violento, pero por suerte me ayudaron dos chicas que trabajaban en un bar de la esquina”, contó.

“Estaba muy asustado. Lo lastimaron un poco, pero por suerte no tanto. Me explicó que venía de hacer una compras y que, cuando se dio cuenta de que lo estaban siguiendo, pensó en tomarse un taxi. No llegó a hacerlo: lo atacaron antes”, dijo Tania, empleada de un local de la zona, quien asistió a Nicolás.

No es la primera vez que un turista es atacado en un hecho de inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires. En enero pasado, un estadounidense resultó herido de un corte en la cara y un golpe en la cabeza por un delincuente que intentó robarle su teléfono celular en el barrio porteño de San Nicolás. Más cercano en la zona, pero más lejos en el tiempo, en Palermo Soho, en noviembre pasado, apenas a una cuadra de donde ocurrió el ataque el viernes pasado, atacaron a otro turista.

“Me preocupa la imagen ante el turismo, porque para nosotros el turismo es muy importante. Hace un tiempo fue un hombre de nacionalidad estadounidense. Ahora un uruguayo”, lamentó ante las cámaras de TN Santiago, el encargado de otro bar de Palermo, recordando el episodio pasado.

Nicolás, mide 1.80 y pesa más de 90 kilos, todavía estaba sorprendido por cómo lograron tirarlo al piso. “Fue muy violento: no se lo deseo a nadie. La realidad es que estuve caminando toda la tarde por Palermo y vi muchos policías en la zona. A mí me dio la impresión de que esto estaba muy coordinado”, concluyó el uruguayo, que vive en Francia hace más de dos décadas.

Fuentes policiales explicaron a este medio que, como el turista uruguayo no radicó ninguna denuncia, la Justicia actuó de oficio.

El caso lo investiga la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°37, a cargo de Romina Monteleone, quien dio intervención al Área de la Superintendencia de Investigaciones para que analice las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de intentar individualizar a los malvivientes.

Además, según explicaron las mismas fuentes, se vincularon las imágenes con hechos de similitud en la zona de la Comuna 1, que incluye a los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución.

