Comenzó el juicio contra Sebastián Villa por violencia de género: su víctima declara por Zoom

Sebastián Villa, presente en la sala donde se desarrolla la audiencia judicial

Hoy comenzó en el Juzgado Correccional N°2 de Lomas de Zamora la primera audiencia del juicio contra Sebastián Villa por haber golpeado a su ex pareja, Daniela Cortes, en 2020. La acusación contra el delantero de Boca Juniors es por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas. La pena podría llegar hasta los 6 años de prisión.

Villa llegó hoy a los tribunales acompañado de su abogado, Martín Apolo, y de una persona más. Ingresó a la sala y se sentó frente a la jueza cerca de las 11.30, vestido con un jean y un buzo con un oso de peluche estampado en el frente. Algunos minutos antes de las 12, comenzó a declarar la víctima via Zoom desde Colombia.

El hecho puntual que se investiga involucra golpes de puño efectuados por Villa contra Cortés en una situación que incluyó gritos y amenazas. Un anillo color negro fue clave, ya que el futbolista lo tenía puesto al momento de los supuestos puñetazos y quedaron marcas en la cara de Daniela. Un informe médico adjuntado al expediente da fe de las lesiones.

En el expediente investigó la fiscal Verónica Pérez de la UFI N°2 especializada en violencia de género, se acumularon exámenes psicológicos, pericias, chats y sobre todo testimonios. Amigos y familiares de ambos lados declararon como testigos ante la fiscal. Dentro de esas declaraciones están las de la familia de Cortés, en las que ratificaron que el colombiano amenazó con contratar a un sicario para matar a un familiar de su ahora ex pareja. E

ste punto es fundamental porque, entre otras cosas, es el hecho que la fiscal toma para acusar por amenazas coactivas, el delito con la pena más alta de los dos que se le imputan.

Sevastian Villa junto a Daniela Cortes

También fueron valorados los chats que Villa tuvo con Cynthia Cortes, la hermana de Daniela, en los que reconoce haber golpeado a su novia. En un cruce de mensajes del 8 de enero de 2019 el futbolista admite: “No sé qué me pasó, se me fueron las luces”. Mientras que en otro, algunos días después, la hermana de la víctima le dice: “No sos nadie para que le pegues”. Él responde: “Sí, está bien”.

En esas conversaciones, Villa habla de las agresiones y también reconoce el embarazo que el entorno de Cortés asegura que perdió por los ataques del jugador. Uno de ellos es del 1° de febrero de 2019; el futbolista aparece agendado como “Seba Cuñis”, por “cuñado”. “Sebas, otra vez lo mismo. Si no quieres estar con ella, mandala para acá, pero no sos ni el papá ni nadie para que le pegues”, lo reprende la hermana de la agredida. “Sí, está bien Cynthia”, responde el punta. “No señor, así no son las cosas, Sebastián. No pase la raya más de lo que la has pasado. ¿Entonces por qué tiene la boca con sangre?”, lo inquiere, anexando una imagen de Daniela herida en los labios y las encías.

Otro chat data del 8 de enero del año pasado. Allí, Cynthia nuevamente habla con Villa después de otra pelea, en la que denuncia que Daniela terminó herida. “Porque Sebas, seamos sinceros, todo lo que vivió ella fue muy terrible y verle las manos moradas, eso me partió el alma. Pero aún así ella me dice que te ama y que tú eres un buen hombre. Y lloró mucho. Por eso te digo mucho amor y todo saldrá bien, te lo pido como cuñada, no deje que nadie se meta entre ustedes dos, ni la familia, ni los amigos, confíe en su pareja y mucha, mucha sinceridad en todo”, le dice. “Sí, yo también la amo, no sé qué me pasó, se me fueron las luces. Porque ella se ha convertido en mi mano derecha y no sé que pasó”, acepta el jugador.

Uno de los chats que comprometen al jugador

En paralelo a la causa penal se desarrolló un juicio civil iniciado por la víctima, asesorada por su abogado Fernando Burlando, que se dio de baja porque ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial sumamente voluminoso desde lo económico.

Una de las condiciones que exigió la defensa de Villa para cerrar ese arregló era que el estudio de Burlando se alejara de la causa penal, cosa que finalmente sucedió.

Por eso, la causa siguió, con la acusación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal. El miércoles se dará la última jornada. Allí, la jueza Claudia Dávalos, a cargo del proceso. decidirá si lee el veredicto ese mismo día o fija una cuarta audiencia.

