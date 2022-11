Video: violento intento de robo a un turista en pleno Palermo Hollywood

Intentaron robarle a un turista en Palermo Hollywood

Un turista que caminaba por las calles de Palermo fue víctima de un delincuente que lo sorprendió por la espalda, le pasó un brazo por el cuello y lo tiró al piso para intentar robarle lo que llevaba en su mano izquierda ante la asombrada mirada de una mujer que estaba apenas a centímetros de la víctima y el ladrón: ella fue testigo directo de lo sucedido, pero no fue la única.

Todo quedó captado por las cámaras de seguridad de esa cuadra de Costa Rica y Gurruchaga, en el corazón de Palermo Hollywood, y el video comenzó a circular en redes sociales, pero como no hubo denuncia, la Justicia ya actúa de oficio. Lo cierto es que no se distingue en esas imágenes si el delincuente llegó a sustraerle el celular o la billetera, ya que el reloj no pudo robárselo.

Todo sucedió el viernes pasado, alrededor de las 17.30, en jurisdicción de la Comisaría Vecinal 14 de la Policía de la Ciudad. La causa que investiga la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°15, a cargo de Santiago Marquevich, secretaria de Ariel Laplana, se instruye como averiguación de ilícito inicialmente.

Según fuentes consultadas por Infobae, de lo sucedido la Policía de la Ciudad tomó conocimiento mediante las redes sociales: el video de una cámara de seguridad ubicada en las inmediaciones de Costa Rica y Gurruchaga fue la clave.

En las imágenes, que acompañan esta nota, se ve cómo el sospechoso, que llevaba puesta una gorra, camisa a cuadros y pantalón de jean, sujetó por la fuerza a la víctima desde atrás, lo tiró al piso y allí intentó arrancarle de la muñeca un reloj. Luego, se dio a la fuga con rumbo desconocido tras subirse a una moto, con un cómplice que lo estaba esperando.

Las fuentes consultadas señalaron que el viernes pasado, cuando ocurrió el intento robo en Palermo, no se radicaron denuncias de similares características que se ve en el video. Lo cierto es que, ante esto, desde la Justicia se dispuso intentar dar con el damnificado, así como también con más cámaras de seguridad y testigos que permitan dar con la ruta de escape que tomó el delincuente.

El robo sucedió en las primeras horas de la búsqueda de un adolescente de 14 años que nunca llegó al colegio Lengüitas al que asistía. Al día siguiente, al chico lo encontraron con un balazo en la cabeza y un revólver calibre .22 muy cerca suyo, en inmediaciones de la estación Saldías del ferrocarril Belgrano Norte de los Bosques de Palermo.

El SAME trasladó al menor hasta el hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde este lunes permanecía internado en terapia intensiva tras haber sido operado, aunque no pudieron extraerle el proyectil.

“Pasadas las 48 horas de su intervención quirúrgica, comenzará a despertarse y tomar conciencia, al igual que respirar por sus propios medios. Evoluciona favorablemente”, indicaron sobre el estado de salud del paciente este lunes.

El papá del chico este lunes habló con la prensa en la puerta del hospital: “Quiero saber cómo llegó mi hijo a ese lugar”, lanzó Laurentino. Las circunstancias alrededor del caso son un misterio, aunque los investigadores descartaron la teoría del secuestro.





