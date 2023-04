Video: iban a trabajar de madrugada y los asaltó un delincuente a caballo en Florencio Varela

Robo a caballo en Florencio Varela (InfoSur)

“Es una zona en la que mucha gente anda a caballos y en carro”, avisa a un investigador a Infobae. Es que las imágenes pueden resultar de película, pero no lo son. Son escenas de la vida real y de la inseguridad en el gran Buenos Aires. En algunos sectores de lo que se llama el Conurbano profundo, lo que se ve en el video que ilustra esta nota no es tan lejano ni llamativo: un delincuente abordó a caballo a tres vecinos para robarles.

Ocurrió en la localidad de Gobernador Costa, en el partido de Florencio Varela, a unos 30 kilómetros al Sur del Obelisco, el sábado pasado. Una cámara de seguridad de un comercio captó la secuencia del robo, que sucedió a pocos minutos de las 4.30.

En las imágenes se ve pasar a un grupo de tres personas que iban rumbo a su trabajo. Pasaron 30 segundos entre que la cámara dejó de captar el paso de los vecinos. Por la calle, en ese lapso se observó que apenas pasaron dos autos. De pronto, una de las víctimas volvió a ser captada por el video, miró para atrás, como esperando a sus compañeros para continuar la huida. Otro la siguió y, detrás de ellos dos, un delincuente a caballo por la vereda los persiguió para robarles.

El robo ocurrió en la calle 527 al 2.100, según informó el portal InfoSur. El ladrón exhibió un arma y les arrebató a sus víctimas la mochila, el celular y dinero en efectivo, al menos así consta en la denuncia que hicieron en la comisaría 2ª de Florencio Varela.

El robo ocurrió en calle 527 al 2100

Las víctimas aportaron los videos, como el que se ve en esta nota, para poder dar con el delincuente. “Se está trabajando sobre el tema, haciendo relevamiento de cámaras y testimonios para dar con el autor del robo”, explicaron las mismas fuentes consultadas por este medio y describieron que no es inusual en la zona ver gente que “anda a caballos y en carro”.

Hasta este lunes, la Policía Bonaerense no había dado con el sospechoso.

También en Varela

El mismo sábado del robo a caballo, pero por la tarde un conductor, en aparente estado de ebriedad, perdió el control de su Volkswagen Gol verde y embistió varios puestos de una feria de Florencio Varela: atropelló a feriantes y transeúntes. El accidente dejó ocho heridos, de los cuales dos están en grave estado, indicaron fuentes de la investigación a Infobae. El conductor recibió una golpiza en su auto de parte de vecinos antes de ser trasladado al hospital Mi Pueblo.

El siniestro vial ocurrió en la feria de barrio Alpino. Aunque no se le realizó el test de alcoholemia, testigos indicaron que el hombre, identificado como S.E.V. de 55 años, condujo su auto desde la Avenida Eva Perón y calle 1336, y encaró a alta velocidad hacia los puestos, que se encontraban sobre la colectora.

Video: así fue el accidente en la feria de Florencio Varela

El VW Gol embistió todo lo que estaba a su paso hasta que volcó. Los policías que llegaron a la escena del accidente debieron pedir refuerzos debido a la reacción de los vecinos que presenciaron el siniestro vial: literalmente, intentaron lincharlo. Según medios locales, ocho fueron las personas atropelladas, entre ellas, tres menores de edad, que debieron ser trasladados al Hospital zonal de Agudos Mi Pueblo de Florencio Varela y a una sala de salud local.

El conductor también resultó herido. Debió ser auxiliado por los bomberos en medio de la golpiza que sufrió por parte de los vecinos. La causa quedó a cargo de la UFI N°7 y el Juzgado de Garantías N°6 de Diego Agüero y se investiga como lesiones culposas.

“Quiero que me metan preso. Ya casi me separé de mi mujer y ahora atropellé a esta gente. Soy culpable. soy culpable, se me trabaron los pies”, declaró el conductor a los policías que llegaron al lugar, según señaló el medio Varela Al Día.

