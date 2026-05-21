“No suelten a ese animal”: la frase de una ex empleada que complica al narco acusado de planear atentados en Entre Ríos

Leonardo Airaldi, el acusado de liderar una organización narcocriminal en Paraná

Una declaración en la audiencia de esta semana expuso con crudeza el temor y las amenazas que vivió una de las involucradas en la causa contra el productor rural y ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Airaldi, acusado de liderar una organización narcocriminal en Paraná y de organizar un plan para matar a un ministro y a dos funcionarios judiciales.

Se trata de María Soledad Touzet, una ex policía de Entre Ríos y también imputada en el caso, quien trabajó para el principal acusado entre julio de 2021 y octubre de 2022.

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Frente al Tribunal Oral Federal, la mujer describió una relación de sometimiento y maltrato: “Los últimos seis meses con él fueron un infierno”, dijo y remarcó que “era capaz de cualquier cosa”. En un tramo de su testimonio, pidió: “No suelten a ese animal”, y relató que teme por su integridad y la de su hija.

En la audiencia desarrollada el martes pasado, Touzet relató que conoció a Airaldi en un kiosco y que él le ofreció incorporarse a una de sus empresas para manejar pagos y cobranzas. Ella aceptó porque buscaba abandonar la fuerza policial para tener más tiempo con su hija y dejar los adicionales nocturnos.

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Pero lo que comenzó como un empleo administrativo se convirtió rápidamente en una situación de control. Según su testimonio, Airaldi exigía que lo llamaran “Patrón” y que siempre portaba un arma. Contó que, incluso después de quedar detenido en Rosario en 2022, seguía dando órdenes desde la cárcel utilizando teléfonos irregulares: “Manejó la vida de nosotros como quiso cuando estaba en el penal de Rosario. Nos llamaba tres o cuatro veces desde teléfonos truchos. Nos daba órdenes”.

El imputado Airaldi declarando ante el TOF de Paraná

La declaración de la ex policía fue extensa y detallada. Describió situaciones de amenazas y violencia verbal, entre ellos un episodio en el que Airaldi la amenazó cuando le consultó por mensaje si avanzaba con la compra de combustible para una avioneta: “Un error más de estos y te vuelo la cabeza de un tiro”. La mujer interpretó que el acusado se enfureció porque ella había dejado un registro escrito.

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Durante su declaración, Touzet sostuvo que nunca recibió un comentario directo sobre drogas, pero con el tiempo comenzó a darse cuenta de la actividad ilícita. Otro de los implicados le advirtió: “¿Vos fuiste al campo? Leonardo no siembra, no fumiga, dos más dos son cuatro”, lo que, según declaró, la llevó a entender el trasfondo narco.

Antes del cierre de su testimonio, que se extendió prácticamente durante tres horas, afirmó su temor a represalias. Frente a esta situación, y por pedido de la Fiscalía General, el tribunal ordenó que la Policía de Entre Ríos le brinde custodia y que reciba un botón antipánico.

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Las juezas Noemí Berros, Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello aceptaron el planteo tras considerar el riesgo para la testigo, quien vive sola con su hija. Además, dispusieron que no se cruce con Airaldi durante el proceso.

Airaldi asistió presencialmente a la audiencia porque amplió su declaración original. Hasta entonces, seguía las audiencias por videoconferencia desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde permanece bajo el régimen para internos de alto riesgo desde febrero de este año.

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Al margen de la causa por narcotráfico, Airaldi fue denunciado por organizar un plan para matar a un ministro y a dos funcionarios judiciales

Según el comunicado del Ministerio Público Fiscal, la causa investiga una organización criminal que operó entre 2019 y marzo de 2024 en Paraná y Diamante. El principal acusado está señalado como organizador y financista de una banda dedicada al tráfico de estupefacientes, con una estructura jerárquica y roles definidos.

El caso también abarca el secuestro de 29,5 kilos de cocaína en una vivienda de Puerto Gaboto, provincia de Santa Fe.

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El juicio oral comenzó el 3 de marzo y hay 13 personas más implicadas. Cuatro de ellas esperan que sus acuerdos de juicio abreviado sean tratados al dictarse la sentencia.

Airaldi, según la acusación, se encargaba de coordinar la actividad, gestionar el dinero y obtener información clave de funcionarios policiales para esquivar controles.

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En las próximas semanas continuarán las audiencias de prueba y está previsto que el 12 de junio comience la etapa de alegatos. El tribunal podría dar su veredicto el 30 de julio, después de la feria judicial.