Río Negro: ladrones realizaron un robo millonario en una fabrica y metieron a tres empleados en una cámara de frío

Durante la madrugada del lunes tres delincuentes armados ingresaron a la empresa frutícola Zetone en la localidad de General Roca, en Río Negro, y se llevaron más de $20 millones en agroquímicos. Según fuentes policiales, los hombres consiguieron hacerse del botín luego de reducir a un sereno, un portero y a un maquinista y encerrarlos en una cámara de frío con bajas temperaturas.

Inmediatamente después del asalto, los trabajadores lograron desatarse y dieron aviso a otro sereno que vive en una casa en la parte trasera de la planta, desde donde lograron comunicarse con la policía.

“Este hecho ocurrió a la madrugada, se juntó con las elecciones municipales de la localidad, tuvimos la denuncia del sereno y maquinista de frío en la comisaría que corresponde, la comisaría 48. Ahí se hizo presente denunciando que entre la 1.15 y 2 de la madrugada fue sorprendido por 3 masculinos que lo golpearon. En la misma planta se encontraban dos personas más que también sufrieron el delito”, sostuvo Néstor Marcelo, comisario de Río Negro.

Tiempo después, en un recuento del inventario, los trabajadores detectaron que los ladrones se habían llevado parte de la mercadería: fungicidas que cumplen la función de matar los hongos de las frutas. Sin embargo no fue lo único que se llevaron ya que, tras reducir a los empleados, les robaron sus teléfonos celulares -para que no pudieran pedir ayuda- y el auto particular de uno de ellos, en el cual escaparon.

Por su parte, el comisario también explicó cómo fue la fuga de los ladrones y las características del lugar donde dejaron encerrados a los trabajadores. “En la comisión del hecho los dejaron encerrados en un recinto, para darse el tiempo y modo de escaparse. Tienen temperaturas atmosféricas o más frío, por la fruta que se guarda para conservarlas. No hay detenidos, se trabaja con dos grupos de la policía, entre ellos la científica”, sostuvo en diálogo con Todo Noticias.

La empresa trabaja para lograr una gran temporada de exportación de fruta, entre ellas la manzana y la pera. Asimismo esperan una excelente cosecha de productos y conseguir mejores resultados que en el 2022. Por esa razón, la compañía busca expandirse a nuevos mercados en diferentes regiones como América del Norte y Asia. Normalmente los países a los que se comercia son Israel, Singapur y naciones de Latinoamérica.

Robos nocturnos

Sin embargo esta no es la única localidad donde suceden robos a altas horas de la madrugada, ya que dos personas ingresaron a un domicilio de la localidad de Cipolletti e intentaron llevarse el auto que estaba guardado en el garage. Sin embargo , al no poder concretar el hecho, los ladrones optaron por llevarse dos bicicletas.

Insólito robo

Distinta fue la historia en otro hecho delictivo que se vivió en el barrio Arrayanes en El Bolsón cuando un hombre intentó desvalijar una vivienda. Fue entonces cuando un vecino llamó al 911 para dar aviso que alguien había ingresado a un taller. La policía arribó rápidamente al lugar y logró evitar el robo. Luego de ser detenido e interrogado por las fuerzas, según medios locales, el delincuente sostuvo ser el ‘Dibu’ Martínez, el arquero de la Selección Argentina. Lejos de darle lugar, los efectivos siguieron con el interrogatorio y dieron con la verdadera identidad del ladrón.

