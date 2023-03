Procesaron a nueve miembros del Ejército por la muerte del subteniente Matías Chirino y su familia cuestionó las imputaciones

Matías Chirino

La Justicia Federal de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, procesó y trabó embargos a los nueve integrantes del Ejército Argentino vinculados con la muerte del soldado cordobés Matías Chirino. La familia del subteniente fallecido en 2022 durante un ritual de iniciación cuestionó la resolución al reclamar que se agraven las figuras penales impuestas.

A través de una resolución de 70 páginas en las que describió los hechos y las responsabilidades de cada uno, el juez federal de Paso de los Libres, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, procesó por homicidio culposo y abuso de autoridad sin prisión preventiva, pero con embargos por montos de 500.000 pesos a los nueve integrantes del Ejército Argentino que habrían participado de la muerte de Chirino en un establecimiento militar de esa ciudad correntina.

Como respuesta a ese fallo, emitido el viernes último, pero conocido hoy; esta tarde la familia del soldado cordobés consideró que el juez falló “de manera contradictoria” e “irracionalmente” por considerar que la “figura dolosa del abuso de autoridad quedó absorbida por el delito de homicidio culposo y no por el delito doloso de homicidio simple o agravado”.

Te puede interesar: Un alumno de 14 años fue rozado por una bala perdida cuando rezaba el rosario en el patio de su escuela de Santa Fe

Ezequiel Chirino, papá de Matías, dijo que “está convencido de que la Cámara Federal de Corrientes y/o la Corte Suprema de Justicia de la Nación, enderezarán el proceso que ha torcido Fresneda”, a través de un comunicado de la familia entregado a la agencia de noticias Télam por su abogado, Fernando Novo.

“Haciendo una comparación, es como si alguien hubiera asfixiado o envenenado a un tercero que luego muere sin que llegue un médico o la ayuda de un tercero a tiempo, pero el tribunal lo juzga no por la asfixia o por el envenenamiento sino porque el delincuente ‘no cuidó’ a la víctima luego de haberla asfixiado o envenenado”, explicaron los familiares.

Asimismo, lamentaron “otra nueva afrenta del juez Fresneda, que se suma a la inacción inicial, a la excesiva demora en proveer a las medidas probatorias y a la tardanza en expedirse sobre la situación procesal de los imputados”.

Los nueve acusados fueron procesados por homicidio culposo y abuso de autoridad sin prisión preventiva

Y subrayaron que “la familia está viviendo una situación parecida a la vivida por la familia del soldado (Omar) Carrasco hace unos treinta años”.

El fallo de Fresneda comprende los procesamientos para los capitanes Claudio Andrés Luna (35), Rubén Darío Ruiz (35), Hugo Reclus Martínez Tarraga (34), los tenientes Darío Emmanuel Martínez (31), Exequiel Emmanuel Aguilar (31), Franco Damián Grupico (26), y los subtenientes Facundo Luis Acosta (26), Gerardo Sebastián Bautista (31) y Claudia Daniela Cayata (34).

Todos fueron responsabilizados en primera instancia como coautores por los presuntos delitos de homicidio culposo -que tuvo como víctima al soldado cordobés Matías Ezequiel Chirino- y abuso de autoridad en perjuicio de sus pares Jorge Manuel Chaile y Rufino Ezequiel Meza.

El caso

La muerte de Chirino ocurrió en el interior del Casino de Oficiales del Grupo de Artillería de Monte 3, ubicado sobre el kilómetro 10 de la Ruta 117 de la localidad correntina de Paso de los Libres, el 19 de junio de 2022, durante un ritual de iniciación desarrollado entre las 0.30 y las 6.30, según consta en el expediente.

Te puede interesar: Cayó uno de los cómplices que participó del robo al panadero que mató a un ladrón de 16 años

A raíz de la muerte del subteniente, en noviembre del año pasado el ministro de Defensa, Jorge Taiana, prohibió la autorización y/o realización de festejos, “ritos y ceremonias de iniciación”, reuniones sociales o cualquier tipo de actividad; así como también el ingreso, provisión y consumo de bebidas alcohólicas dentro de unidades y establecimientos militares con motivo del comienzo o la finalización de actividades de formación o entrenamiento.

Matías Chirino el subteniente del Ejército que murió en Corrientes

Además, ordenó denominar “Subteniente Chirino” a la promoción N° 152 del Colegio Militar de la Nación, en un acto que contó con la presencia de la familia del soldado cordobés. “Siempre estaremos a su lado, y sepan que actuamos con todo el rigor de la ley, sin dudar en absoluto de cuáles son nuestras responsabilidades”, dijo Taiana a la familia Chirino en esa oportunidad.

Según la investigación del caso, orientada por el fiscal federal Fabián Martínez, se pudo determinar que los subtenientes Chirino, Chaile y Meza debían presentarse y comenzar a prestar funciones, por orden del segundo jefe de la Unidad, a las 7.30 del día 20 de junio de 2022, pero finalmente por instrucción del Subteniente Facundo Luis Acosta, debieron arribar antes de lo previsto, a las 20.15 del 18 de junio de 2022.

Entre el horario de ingreso y las 0.30 del 19 de junio de 2022, se constató que en el interior del quincho de oficiales y sus inmediaciones, en el marco del “bautismo”, los acusados ahora procesados “prevaliéndose de la autoridad que tenían (…), en desprecio a la integridad física y moral de sus camaradas Matías Ezequiel Chirino, Jorge Manuel Chaile y Rufino Ezequiel Meza le impartieron órdenes arbitrarias y maltratos”, dice el expediente.

Te puede interesar: El misterioso jefe de logística del capo narco que intentó fugarse en helicóptero y el insólito punto de aterrizaje en el penal

Detalla que los maltratos consistieron en “obligarlos a ejecutar diferentes tareas denigrantes, como ordenándoles previamente al arribo al cuartel que debían organizar una cena para ello y durante la noche debieron hacer comprar diferentes bebidas alcohólicas y gaseosa, cigarrillos y comida a pedido de los sindicados”.

Y que “luego y con el estómago vacío los conminaron a beber alcohol en exceso, extendiéndole sus copas, una de ella conteniendo vino con abundante sal, bajo la orden ‘tome, tome’, provocando que perdieran el conocimiento”. Asimismo, les exigieron que se colocaran la ropa de verano ante temperaturas de entre 4 y 2 grados y se sumergieran a la pileta del casino de oficiales cuya agua se encontraba sucia, por un tiempo de 30 segundos aproximadamente.

A medida que fueron perdiendo el conocimiento por la intoxicación alcohólica y las demás circunstancias de maltrato, los soldados fueron dejados sin asistencia sobre colchones en el piso, sin calefacción en la habitación de Chaile, hasta que a las 6.09, la enfermera de la unidad, Sargento Clara Fernández -recibió un llamado telefónico del teniente Grupico solicitando que concurra a la Unidad para asistir a uno de los nuevos oficiales “que se había pasado de alcohol”.

Según la autopsia realizada a Chirino, murió por broncoaspiración tras vomitar en estado de inconsciencia y estando acostado, mientras que se registró 1,45 gramos de alcohol por litro de sangre, indica la resolución.

En su declaración indagatoria, la subteniente Cayata describió una situación que da cuenta de la tradición de los maltratos como ritual de bienvenida a los soldados nuevos, al decir que la noche de los hechos investigados volvió al quincho “porque me acordé cómo fue mi recibimiento hace un año atrás, en junio del 2021, y como no me había gustado lo que pasé en ese momento, yo no quería que ellos pasaran por lo mismo”.

En tanto que la familia depositó este lunes sus expectativas en las próximas instancias de la causa hasta condenar “a quienes, drásticamente, hicieron que la vida de Matías fuera muy corta”, señalaron.

*Con información de Télam

Seguir leyendo: