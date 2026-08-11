Economía
Agregar Infobae enGoogle

Mercados: baja la Bolsa argentina y también el riesgo país

El S&P Merval pierde 0,4% y los títulos públicos ganan un 0,2% en promedio. El indicador de JP Morgan cede a 462 puntos básicos. El petróleo opera nuevamente al alza

Wall Street busca nuevos fundamentos para sostener sus indices récord.
Wall Street busca nuevos fundamentos para sostener sus indices récord.
Guardar

Las acciones operan dispares y los bonos argentinos son negociados con mayoría de alzas moderadas, sin empuje de Wall Street dado el comportamiento mixto de sus indicadores, y con el petróleo nuevamente al alza.

A las 12:30 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 0,4%, a 3.110.000 puntos, a la vez que los títulos públicos en dólares -Bonares y Globales- ofrecen un alza de 0,2% en promedio. El riesgo país de JP Morgan descuenta tres unidades para la Argentina, en los 462 puntos básicos.

PUBLICIDAD

Los indicadores de Wall Street muestran pocas oscilaciones, con un Dow Jones de Industriales neutro y el panel tecnológico Nasdaq con baja de 0,2 por ciento.

El precio del petróleo Brent del Mar del Norte asciende 0,5% a USD 88,16 el barril para octubre, mientras que el crudo intermedio de Texas avanza 0,3% a USD 82,41 en los contratos para entregar en septiembre.

PUBLICIDAD

“Las continuas tensiones geopolíticas y las crecientes exigencias en torno a las indemnizaciones de guerra ejercen presión a la baja sobre las acciones”, describió Yahoo Finance.

El domingo, el presidente norteamericano Donald Trump rechazó la exigencia de reparaciones de Irán y afirmó que esperaría a que aumentara la presión económica sobre el país asiático. “Solo estamos negociando parcialmente con ellos”, declaró Trump a Axios. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, también enfrió las conversaciones de paz, afirmando que “no hay posibilidad de reanudar las negociaciones” en las condiciones actuales.

Entre los ADR y acciones de empresas argentinas negociados en dólares en Nueva York había números mixtos. Destacaban las ganancias de Mercado Libre (+5%) y Banco Supervielle (+4,3%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:30 horas).
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:30 horas).

Luego de la presentación de un excelente balance correspondiente al segundo trimestre del año, el ADR de YPF ganaba 1,9 por ciento. En la Bolsa porteña, Metrogas escalaba un 15% luego de informarse la venta a manos de YPF del 70% de las acciones de la distribuidora de gas, que pasaron a manos del grupo controlante de Edenor (-0,1%).

La petrolera estatal argentina YPF proyecta registrar un EBITDA (ganancias antes de impuestos) de 8.000 millones de dólares este año, por encima de una estimación previa de 6.000 millones de dólares, dijo el presidente ejecutivo de la empresa, Horacio Marín.

YPF reportó el lunes una utilidad por USD 1.210 millones en el segundo trimestre del 2026, y confirmó la venta de su participación accionaria en las firmas Metrogas y Metroenergía a la energética Edenor por 780 millones de dólares.

El ejecutivo sostuvo que las inversiones previstas para el 2026 estarán entre 5.800 y 6.200 millones de dólares, desde una proyección previa de 5.500 y 5.800 millones de dólares.

“Los activos bursátiles de Argentina recuperaban oxígeno este martes por la inyección de nuevos fondos de inversión como apalancamiento de carteras a la espera del resultado de otra licitación clave de deuda del Tesoro y del próximo dato de inflación”, indicó Reuters.

El Gobierno buscará renovar este miércoles 12 vencimientos de deuda de corto plazo por unos 4,5 billones de pesos, un día antes que se reporte el índice de precios minoristas (IPC del INDEC) de julio, que se espera sea del 2%, según un sondeo de Reuters.

“La licitación del Tesoro de mañana (miércoles) será otra prueba para el esquema monetario híbrido del Gobierno, que implícitamente determina las condiciones monetarias como resultado de las acciones conjuntas del Banco Central y el Tesoro”, reportó el agente de liquidación y compensación Max Capital.

“La reciente presión sobre el tipo de cambio nominal ha desencadenado mayores intervenciones del BCRA para mantenerlo por debajo de 1.500 pesos por cada dólar, mediante una combinación de ventas de instrumentos dollar-linked y menores compras no esterilizadas, volviéndose así menos expansivo”, agregó.

Argentina celebrará elecciones en octubre de 2027, cuando el presidente libertario Javier Milei buscará la reelección. Además de los efectos del conflicto en Oriente Medio, la economía deberá afrontar las presiones de mercado propias de un año electoral.

Ante esta situación, el equipo económico pretende anclar la moneda local mediante el fortalecimiento del programa de financiamiento y una mayor contención de los salarios del sector público, a fin de mantener la austeridad fiscal.

El objetivo es evitar una fuerte depreciación del peso argentino que derive en un repunte de la inflación superior al 2%, lo cual podría agravar las ya deterioradas condiciones sociales y poner en peligro las aspiraciones de reelección, según analistas.

Temas Relacionados

riesgo país Argentinaacciones ArgentinaWall Streetpetróleo crudoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Boom de los autos híbridos: ya representan casi el 15% del mercado pero hay señales que advierten un freno

El mercado automotor perdió casi 80.000 autos en relación con 2025 pero ganó cerca de 30.000 híbridos y eléctricos. Pero los cupos se agotan y el envión puede alcanzar solo para unos meses más antes de frenar su crecimiento

Boom de los autos híbridos: ya representan casi el 15% del mercado pero hay señales que advierten un freno

Una multinacional cerró una planta de producción en Mendoza y despidió a todos sus empleados

Es una fábrica de vegetales deshidratados. La decisión, aseguró la compañía, tiene que ver con los cambios de hábitos en el consumo de alimentos, así como por la búsqueda de productos más rentables

Una multinacional cerró una planta de producción en Mendoza y despidió a todos sus empleados

Defender un dólar a $1.500 o priorizar tasas bajas que impulsen la actividad: la pulseada de Economía que mira de cerca el mercado

El BCRA y el Tesoro venden bonos dollar-linked, futuros y hasta divisas para sostener un techo de cristal para la divisa, en un contexto de poca liquidez que empujó al alza a las tasas en pesos luego de meses de calma y en medio del intento de revitalizar al crédito

Defender un dólar a $1.500 o priorizar tasas bajas que impulsen la actividad: la pulseada de Economía que mira de cerca el mercado

Tras los cambios en la Red SUBE, cuáles son y cómo usar los descuentos en transporte que siguen vigentes

Pese a que dejó de funcionar un beneficio clave, los pasajeros del AMBA cuentan con varias opciones para pagar tarifas reducidas

Tras los cambios en la Red SUBE, cuáles son y cómo usar los descuentos en transporte que siguen vigentes

Las acciones de YPF suben fuerte en Wall Street después de presentar un balance récord

La petrolera argentina reportó ganancias de USD 1.210 millones en el segundo trimestre, apuntaladas por la escalada del precio del crudo y el crecimiento de la producción y refinación. El ADR asciende más de 3% en Nueva York

Las acciones de YPF suben fuerte en Wall Street después de presentar un balance récord

DEPORTES

Manchester City apunta a Enzo Fernández para romper el mercado en Europa: la millonaria cifra que pagaría por su pase

Manchester City apunta a Enzo Fernández para romper el mercado en Europa: la millonaria cifra que pagaría por su pase

El presidente de River Plate Stefano Di Carlo dio detalles sobre la salida de las figuras apartadas: los 6 casos que restan definir

Tras fichar a Mastantuono, Fiorentina encaminó la compra de un goleador que fue una de las sorpresas de Scaloni en la prelista del Mundial

Stefano Di Carlo, presidente de River Plate: “Nos han perjudicado en los últimos cinco partidos, es evidente”

El presidente de River respaldó a Coudet y dijo que fue un error la forma en que apartaron a figuras del plantel

TELESHOW

Café, compras y una canción de despedida: Cami Mayan volvió a Inglaterra tras la separación de Alexis Mac Allister

Café, compras y una canción de despedida: Cami Mayan volvió a Inglaterra tras la separación de Alexis Mac Allister

Caro Calvagni celebró sus 31 años junto a Nicolás Tagliafico: “Me hacés sentir especial”

Tony, el último perro sin adoptar de Leandro Rud, sigue esperando una nueva familia: “Merece un hogar para siempre”

El regalo de Pedro Alfonso que emocionó a Paula Chaves en un aniversario muy especial: “Es más de lo que soñé”

Virginia Lago se conmovió al aire con la carta que le envió María Becerra: “Alguien muy hermoso”

INFOBAE AMÉRICA

Olas de hasta 6 metros amenazan las costas de Hawái mientras un sistema tropical podría formarse esta semana

Olas de hasta 6 metros amenazan las costas de Hawái mientras un sistema tropical podría formarse esta semana

Yemen confirmó cuatro muertos por el ataque de los rebeldes hutíes proiraníes a un buque en el mar Rojo

Paraguay registra 17 femicidios en lo que va del año y hay 33 nuevos huérfanos en el país

Golpe a las ambiciones espaciales del régimen de China: un cohete explotó después del despegue

Terremoto en Colombia ya deja 181 muertos: Yango habilita viajes gratuitos para apoyar a las comunidades afectadas