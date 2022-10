Insólito: un grupo de delincuentes robó un colectivo en Morón

Uno de los ladrones fue detenido poco después del robo

Un hecho realmente insólito ocurrió en las últimas horas en el partido bonaerense de Morón, cuando un grupo de jóvenes robó un colectivo de línea que estaba estacionado en la terminal, lo manejaron durante algunos kilómetros y luego se dieron a la fuga, aunque uno de ellos pudo ser detenido poco después.

De acuerdo con la información oficial a la que pudo acceder Infobae, se trata del interno 126 de la Línea 236, el cual se encontraba estacionado en la esquina de las calles Sarmiento y Uruguay, una de las cabeceras de esta empresa de la zona Oeste del Conurbano bonaerense.

En ese contexto, y aprovechando que el vehículo de pasajeros se encontraba encendido y con las llaves puestas, pero sin el chofer, que había descendido para descansar unos minutos, los delincuentes se subieron y se lo llevaron.

Las cámaras de seguridad del municipio de Morón captaron el recorrido que hicieron los asaltantes, quienes condujeron el colectivo durante varias cuadras, chocando en el camino a un camión y varios autos: un Volkswagen Gol, un Peugeot 208, una Renault Kangoo y un Chevrolet Agile.

Si bien ninguna persona resultó herida, sí se registraron varios daños materiales como consecuencia del accionar de los delincuentes, que continuaron manejando el ómnibus hasta llegar a la intersección de Buen Viaje y Casullo, donde frenaron la marcha y se escaparon a pie del lugar.

Los delincuentes chocaron varios vehículos en el camino

Hasta ese mismo sitio llegaron agentes de la Comisaría 1ª de Morón que, alertados por un llamado al 911, tomaron conocimiento de la situación y comenzaron a buscar a los tres asaltantes.

En base a la declaración de algunos testigos, los policías descubrieron que, después de abandonar el colectivo, uno de los sospechosos se había subido a otro interno de la misma línea, esta vez como pasajero: viajó en dirección al Sur de la localidad de Morón y se bajó a la altura del cementerio.

Fue así que, tras un rastrillaje por la zona, los miembros de Policía Bonaerense lograron detener a un sospechoso con características físicas similares a las del delincuente, el cual fue identificado como Braian Ezequiel Rivero, de 22 años, con domicilio en la localidad bonaerense de Lanús, el cual quedó a disposición de la UFI N°5 de Morón, que lleva adelante la investigación del caso.

Hace algunas semanas, también sucedió un hecho delictivo que involucró a un colectivo: a toda velocidad, chocando autos durante el recorrido y con más de 15 patrulleros detrás, fue la dramática persecución que protagonizaron tres delincuentes en el Gran Buenos Aires. Como si se tratara de una escena cinematográfica, robaron un colectivo y manejaron casi 21 kilómetros hasta que la Policía logró detenerlos. Afortunadamente, no hubo heridos graves.

En este caso, todo ocurrió cuando caía la noche en el barrio porteño de Mataderos cuando tres sospechosos decidieron entrar al depósito de una empresa de transporte y robar uno de los vehículos estacionados. Inmediatamente, el dueño del lugar, que se encontraba paseando a su perro en los alrededores del establecimiento, se dio cuenta de la situación y decidió perseguirlos.

“Que me robaran el micro fue una casualidad, saqué a pasear al perro y veo que se me están llevando el micro. Yo vi tres delincuentes, no les vi la cara. Empecé a seguirlos porque justo pasó un amigo mío con el auto. Le di el perro a mi pareja, llamé al 911 y los perseguimos. Después, durante la persecución, los perdimos, pero seguía comunicado con la Policía”, dijo el dueño de la empresa de transporte.





