Nicolás Pachelo admitió otros tres robos y desafió a un fiscal: “Usted no sabe lo que quiere”

Nicolás Pachelo se adjudicó seis de los ocho robos por los que llegó imputado al juicio (Télam)

“Al final, usted no sabe nada”, se quejó el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari ante los recurrentes “no recuerdo” de Nicolás Pachelo cuando pidió declarar en la audiencia de este miércoles del juicio por el crimen de María Marta García Belsunce y una serie de robos en countries. “Y usted no sabe lo que quiere, me parece”, le replicó el imputado cortante y desafiante. “Ya se va a dar cuenta…”, fue la respuesta del funcionario judicial.

El picante cruce, ni el primero ni el último que habrá en lo que resta del debate que encabeza el Tribunal Oral Criminal N°4 de San Isidro a juzgar por la evidente rivalidad entre el fiscal y el acusado, ocurrió luego de que Pachelo admitiera haber sido el responsable de otros tres robos por los que llegó imputado al juicio. Son los ocurridos en los countries Abril y Barrio Parque El Carmen, también conocido como Carmencito, ambos de la localidad de Hudson, en el partido de Berazategui. En otra audiencia ya había se había hecho cargo de otros tres del Tortugas Country Club.

Eso sí, cuando Pachelo este miércoles aceptó su culpa, se cuidó de no usar la palabra robo: “Reconozco los dos hechos del Carmencito. Entré, como dijeron los propietarios de las dos casas, por las puertas corredizas, que no tienen cerraduras. Siempre solo, como en Tortugas y Abril”, comenzó su declaración acomodando el relato, ya que los ingresos sí fueron violentados. Y repitió antes de aclarar que no iba a responder preguntas: “Lo hice solo, no fui armado, solo hubo fuerza sobre las puertas, sin rotura. Soy el autor de los tres hechos y los hice solo, como se ve en los videos”.

En resumen, en lo que va del juicio, en total, Pachelo reconoció seis de los ocho robos por los que llegó acusado. Los otros dos ocurrieron en Nordelta en un mismo departamento y, justamente, la víctima fue uno de los testigos de la jornada.

Las cámaras de seguridad captaron a Nicolás Pachelo en el barrio parque El Carmen

Se trata de Eduardo Nacusse (56), a quien le robaron en su casa del barrio Portezuelo el 9 noviembre de 2017 y el 9 de enero de 2018, con la misma modalidad: el delincuente aprovechó que el comerciante había salido a comprar para ingresar y llevarse más de 20 relojes, camperas, zapatillas y una bolsa y una billetera con dinero.

“(El ladrón) Tenía una copia de la llave”, explicó la víctima ante los jueces y contó que parte de los relojes que le sustrajeron fueron encontrados en la casa de Pachelo cuando lo allanaron para detenerlo pasada la Semana Santa de 2018. Y dijo que una amiga suya logró ver al delincuente y lo reconoció ante las autoridades cuando le mostraron tres fotos: era Mauricio Martí, quien fue condenado en un juicio abreviado a dos años y seis meses de cárcel por este hecho.

Martí, casualmente, es un amigo que frecuentaba Pachelo entre fines de 2017 y principios de 2018. El acusado del crimen de María Marta explicó que lo conocía porque, como tenía concesionaria y un taller, le dio para vender el coche de su novia y otros vehículos para arreglar.

Parte de lo que robó Pachelo en el country Tortugas

Al declarar este miércoles, Pachelo justificó la presencia de los relojes de Nacusse en su casa contando que “se los había comprado a Martí”, pese a que en la indagatoria había dicho que los había adquirido en China, país al que hizo cinco viajes antes de ser detenido. “Me dijo que los vendía porque tenía que pagar un mes más de alquiler, eran todas imitaciones”, soltó y no dio muchas más precisiones sobre el tema bajo el “no recuerdo”.

Lo curioso, y que el juez Federico Ecke no pasaría por alto, es que, justo ese 9 de enero de 2018 en que le robaron a Nacusse, Pachelo estaba en el barrio El Portezuelo de Nordelta. En la casa de Martí. El imputado recordó lo había invitado a pasar el día junto a su novia.

“Fuimos a su casa porque nos iba a presentar a una chica con la que salía. Entré (a Nordelta) con mi nombre y DNI, como invitado cerca del mediodía. Nos fuimos a la medianoche. Nos quedamos a pasar el día. No sabíamos que (Martí) había ido de Nacusse ni quién era. Nos enteramos después con las imputaciones”, repasó Pachelo.

Nicolás Pachelo, tras ser detenido por los robos en el country Tortugas

Fue entonces cuando el juez Ecke le preguntó al acusado si en algún momento de ese 9 de enero de 2018 vio que Martí se fue de su casa. “No recuerdo”, respondió Pachelo. El magistrado deslizó retóricamente: “Justo ese día elige ir a robar…”. Igual, el imputado le contestó: “No creo que haya sido casualidad. Lo tenía a Nicolás Pachelo como invitado”.

La etapa del juicio por los robos contra Pachelo, donde llegó imputado junto a Matías Marasco e Iván Martínez, quedó clausurada este miércoles y en la audiencia del viernes se retomará el caso por el crimen de María Marta García Belsunce, donde está acusado junto a los ex vigiladores Norberto Glennon y José Ortiz. Será la última jornada antes de receso hasta el 3 de octubre próximo, donde comenzará la etapa final del debate que comenzó el 13 de julio pasado.





SEGUIR LEYENDO