Nicolás Pachelo reveló el método que utilizaba para entrar a robar casas en el country Tortugas

Nicolás Pachelo (Télam)

Nicolás Pachelo llegó a juicio acusado por el crimen de María Marta García Belsunce, pero también por una serie de robos ocurridos en barrios cerrados de Pilar, Tigre y Berazategui. Varios de esos hechos ocurrieron el 29 de marzo de 2018 en el Tortugas Country Club y el imputado reconoció haber sido el autor.

Este viernes, el ex vecino de Carmel amplió su declaración sobre esos asaltos y detalló la tarea de inteligencia que hacía previo a su ingreso a cada vivienda. “Si no conocés a los dueños, hay formas de saber que las casas estuvieran vacías. Me tomaba el trabajo de cerciorarme de varias maneras de que no hubiera nadie. Eso llevaba un tiempo, por lo menos 3 o 4 horas hasta que oscureciera”, dijo ante el Tribunal Criminal Oral N°4 de San Isidro.

“¿Cuál es el dato para certificar que no haya moradores?”, le preguntó el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari. Pachelo respondió: “Son varios datos. El vehículo es fundamental. Más vale que puede haber alguien, pero si no hay vehículo... El punto número dos: si no se se corre una cortina o una ventana permanece cerrada durante horas. El punto número tres: si cuando cae el sol, no se enciende la luz de la planta baja, alta o la galería. Y para terminar de confirmar se toca timbre cinco o seis veces durante 10 o 15 minutos”.

A comienzos de esta semana, Pachelo había confesado que robó las casas de un empresario gastronómico y un banquero. Hoy admitió que ingresó a otras dos casas del Tortugas Country Club, durante las seis horas que permaneció en el lugar.

En estos casos, hay otros dos acusados, el golfista Matías Marasco y su empleado Iván Martínez, señalados como supuestos cómplices, aunque el acusado por el crimen de María Marta los desligó: “No sólo no participaron sino que no sabían”. Este viernes volvió a despegarlos.

Lo cierto es que Pachelo ingresó a ese barrio privado en el auto de Marasco. Ante la seguridad dijo que se llamaba Nicolás Giménez Zapiola. Explicó que mintió con su identidad porque “a veces, decir Pachelo tiene ciertos aspectos negativos”. Según su relato, luego se subió a una bicicleta que encontró en el club sin candado y fue a dar “un par de vueltas”. En esas horas sucedieron los robos.

Pachelo contó cómo robaba casas en el country Turtugas (Maximiliano Luna)

La primera propiedad asaltada fue la del banquero, quien denunció que le forzaron el vestidor y una caja fuerte con 5.000 pesos, entre 400 y 800 dólares, tres barras de oro, relojes y joyas.

En la segunda vivienda robaba, la de un empresario que tiene restaurantes y un boliche en la Costanera porteña, fue desempotrada la caja fuerte que estaba en el vestidor con 32.000 euros, una pistola Glock con dos cargadores, documentación del arma, acciones de sus empresas y varias joyas.

Otra de las viviendas denunciadas como robadas fue la del financista Christian Alan Guerrien. En esa propiedad se usó violencia para ingresar y eso eleva la pena en expectativa contra el autor. Según el dueño, aquella vez sólo le llevaron una chomba azul, otra blanca y una cruz. Pachelo desmintió haber robado ese botín: “No hago eso yo. No es mi estilo. Cosas insignificantes no, mucho menos ropa”.

Aseguró que ingresó a lo de Guerrien “por la puerta de una cocina, una puerta blanda, de aluminio” y utilizando un destornillador. “Fui a la habitación principal, con el mismo destornillador abrí la puerta de la misma forma. Revolví todo buscando dinero, pero no encontré. No había nada de valor”, relató. Y mencionó que en cada vivienda permanecía buscando objetos de valor entre 40 y 45 minutos.

Por último, Pachelo se refirió a las pruebas que la fiscalía presentó el miércoles pasado y que contradecían su relato. En esa línea, afirmó que no recuerda haber usado un DNI trucho para ingresar al country, que no había un arma en la casa del empresario gastronómico y que la caja fuerte en su interior no estaba amurada con bulones al piso. Tampoco se reconoció en las imágenes que registraron las cámaras de esa vivienda y en las que se observa a un hombre de características similares.

Los robos en “El Carmencito”

Las imágenes del robo a una vivienda de El Camencito

Entre los asaltos que se le endilgan a Pachelo, aparecen dos hechos que tuvieron lugar en el Barrio Parque El Carmen, también llamado “El Carmencito”, ubicado en la localidad de Hudson, Berazategui.

Esos episodios ocurrieron el 13 de abril de 2017, también durante la Semana Santa. Una de las víctimas fue el ex diputado nacional y dirigente de Boca Juniors, César Martucci. La otra fue de un comerciante llamado Sergio Pablo Cerullo (63), quien este viernes se presentó a declarar en los tribunales de San Isidro.

“Ese viernes por la noche nos habíamos quedado a cenar en la casa de un pariente. Cuando volvimos, alrededor de las 12 y media, nos encontramos con la puerta violentada: se llegó a rajar el vidrio y se rompió la cerradura. Adentro estaba todo revuelto”, relató el testigo. Y continuó: “No faltaban grandes cosas: se llevaron bijouterie, alguna cadenita de oro, una caja de valores donde guardábamos dinero para gastos diarios, una cámara GoPro y dos handy, equipos de comunicaciones de mano”.

El asaltante se percató de las cámaras de seguridad en la vivienda y las inutilizó (redireccionando la lente), salvo una. Esa justamente registró al sujeto forzar dos puertas laterales hasta que logra acceder a través de una. Las imágenes muestran que para ello utilizó algún tipo de elemento, posiblemente una barreta, que llevaba dentro de un bolso para raquetas de tenis colgado de su hombro izquierdo.

El video se reprodujo durante la audiencia y Pachelo lo miró con atención. Antes de finalizar, el juez Federico Ecke preguntó si el acusado deseaba expresarse respecto de este hecho. El imputado prefirió no hacerlo por el momento.

