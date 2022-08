Cuenta regresiva para la declaración de Carlos Carrascosa en el juicio por el crimen de María Marta

Carlos Carrascosa (Maximiliano Luna)

Antes de que comenzaran a declarar los testigos de la 17° audiencia del juicio por el crimen de María Marta García Belsunce los fiscales adelantaron este lunes cuál es el día elegido para que el viudo Carlos Carrascosa preste testimonio ante los jueces del Tribunal Oral Criminal N°4 de San Isidro que juzgan a Nicolás Pachelo y a los ex vigiladores Norberto Glennon y José Ortiz por el homicidio de la socióloga.

No bien comenzó la audiencia y antes de que el periodista Pablo Duggan declarara, los fiscales que acusan al ex vecino del country Carmel revelaron que no tienen definidos aún la lista de testigos para este miércoles por una cuestión de tiempos y logística, pero qué sí podían ya adelantar los que están citados el próximo viernes: “Carlos Carrascosa y Beatriz Michelini” , adelantó el fiscal Patricio Ferrari.

Y, de paso, el fiscal le tiró una chicana al imputado, ya que había dicho que si le pasaban los testigos con 72 horas de anticipación iba a responderle preguntas de la acusación, algo a lo que se ha negado en las 17 audiencias que lleva el juicio. “Veremos si Pachelo responde al interrogatorio” , lanzó Ferrari.

Lo cierto es que Carrascosa, que es querellante en el caso, ha estado frente a los tribunales de San Isidro durante varias jornadas, tomando café en el bar más concurrido por los funcionarios judiciales y abogados, pero no ha podido entrar a la sala donde juzgan a Pachelo porque aún no declaró .

Pachelo está acusado del crimen de María Marta

Después de su testimonio del viernes ya estará habilitado para estar presente entre el público, como lo han hecho varias veces Horacio García Belsunce e Irene Hurtig, hermanos de la socióloga que declararon frente a los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andregin.

Hay que recordar que el viudo de María Marta fue condenado en 2007 por el delito de homicidio agravado por el vínculo de su esposa a prisión perpetua y luego absuelto en 2016.

Justamente, en ese fallo absolutorio se pidió investigar una hipótesis alternativa a Carrascosa y a la familia, y fue entonces que la causa recayó en la fiscal fallecida María Inés Domínguez, de la UFI N°3 de Pilar. Así se acusó a Pachelo y los vigiladores por matar a la socióloga en el marco de un robo en su casa. Incluso, el fiscal Andrés Quintana, quien se sumó a la instrucción del caso de Domínguez y siguió al frente del caso ante la muerte de la funcionaria judicial, es actualmente uno de los acusadores del ex vecino en el juicio.

Carrascosa en el bar que está frente a los tribunales

Así, la jornada del viernes se convierte en el plato fuerte del debate , ya que también ese día será el turno de la masajista Beatriz Michelini.

La mujer es fundamental en la reconstrucción de lo sucedido aquel domingo 27 de octubre de 2002 en el que María Marta fue asesinada. Lo primero que es necesario recordar es que la víctima tenía agendada una sesión de masajes en su casa para las 19, porque hasta esa hora estaría jugando al tenis. Sin embargo, como se largó a llover, esa actividad fue suspendida y volvió antes a su domicilio. Allí se encontró con su asesino.

Michelini fue de las primeras personas en ver el cadáver. Según quedó acreditado, luego de que Carrascosa llegara a la vivienda y encontrara a su mujer sin vida, se asomó y le pidió a la masajista que subiera a ayudarlo. La mujer fue quien le dio los primeros auxilios a la víctima.

María Marta y Carlos Carrascosa

Por esta situación, Michelini fue investigada y enviada a juicio por encubrimiento, aunque luego fue sobreseída. Ella no está acusada en este tercer juicio, sin embargo, los fiscales ponen la lupa sobre sus movimientos previos al asesinato.

Puntualmente, y por diversos testimonios que se escucharon en este juicio, sospechan que pudo ser la encargada de entregarle a Pachelo el dato de que María Marta no llegaría a su casa hasta las 19, hora de su masaje.





